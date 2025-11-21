https://sarabic.ae/20251121/ترامب-أوكرانيا-ستخسر-حتما-الأجزاء-المتبقية-من-دونباس-1107376517.html
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأن أوكرانيا تخسر الأراضي وأنه يسعى لإنهاء الصراع. 21.11.2025, سبوتنيك عربي
وقال ترامب في مقابلة مع الصحفي برايان كيلميد: "إنهم (في أوكرانيا) يخسرون الأراضي... نحن نشارك في هذه (عملية السلام) لسبب واحد، نريد أن يتوقف القتل".واعتبر ترامب أن يوم الخميس المقبل، 27 تشرين الثاني/ نوفمبر، هو "موعد نهائي مناسب" لكييف كي تقبل بشروط خطته للسلام.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في إفادة صحفية: "لن أناقش تفاصيل هذه الخطة (الأمريكية المقترحة للتسوية بأوكرانيا) لأنها لا تزال مستمرة ويجري العمل على وضع الصيغة النهائية، لكن الرئيس يؤيدها. إنها خطة جيدة لكل من روسيا وأوكرانيا، ونعتقد أنها يجب أن تكون مقبولة لكلا الجانبين".وأضافت أن الإدارة الأمريكية تعمل بنشاط مكثف لإنجاز هذا الأمر، موضحة أن واشنطن تجري محادثات جيدة مع موسكو وكييف على حد سواء "حول إنهاء الحرب".وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن روسيا سترد على الخطة الأمريكية للتسوية في أوكرانيا فور ورود معلومات رسمية.وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن موسكو على علم بوجود تعديلات وصياغات معتمدة يجري تداولها في إطار "الخطة الأمريكية" للتسوية في أوكرانيا، إلا أنها لم تتلق حتى الآن أي وثيقة رسمية من الجانب الأمريكي تشير إلى مضمون هذه المبادرة أو نقاطها الأساسية.وقال بيسكوف، في تصريحات للصحفيين، إن الكرملين "يعرف بعض التفاصيل من خلال وسائل الإعلام فقط، رغم وجود قنوات اتصال قائمة بين روسيا والولايات المتحدة".البيت الأبيض: ترامب يؤيد خطة السلام الجديدة بشأن تسوية الأزمة في أوكرانيا
وقال ترامب في مقابلة مع الصحفي برايان كيلميد: "إنهم (في أوكرانيا) يخسرون الأراضي... نحن نشارك في هذه (عملية السلام) لسبب واحد، نريد أن يتوقف القتل".
واعتبر ترامب أن يوم الخميس المقبل، 27 تشرين الثاني/ نوفمبر، هو "موعد نهائي مناسب" لكييف كي تقبل بشروط خطته للسلام.
وأكد البيت الأبيض، يوم الخميس الفائت، أن المحادثات بشأن الخطة الأمريكية لتسوية الأزمة في أوكرانيا لا تزال مستمرة، موضحا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤيد الخطة الجديدة المكونة من 28 نقطة، والتي ستكون مرضية للطرفين.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في إفادة صحفية: "لن أناقش تفاصيل هذه الخطة (الأمريكية المقترحة للتسوية بأوكرانيا) لأنها لا تزال مستمرة ويجري العمل على وضع الصيغة النهائية، لكن الرئيس يؤيدها. إنها خطة جيدة لكل من روسيا وأوكرانيا، ونعتقد أنها يجب أن تكون مقبولة لكلا الجانبين".
وأضافت أن الإدارة الأمريكية تعمل بنشاط مكثف لإنجاز هذا الأمر، موضحة أن واشنطن تجري محادثات جيدة مع موسكو وكييف على حد سواء "حول إنهاء الحرب".
وأشارت إلى أن ترامب يرغب بشدة في حل الأزمة الأوكرانية، رغم استيائه المتزايد من استمرار الصراع.
وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن روسيا سترد على الخطة الأمريكية للتسوية في أوكرانيا فور ورود معلومات رسمية.
وقالت زاخاروفا للصحفيين: "أعتقد أن التعليق على التسريبات المتناقضة بطبيعتها، والتي تتضمن أحيانًا معلومات متضاربة، مهمة شاقة. فعندما تتوفر معلومات رسمية، وعندما تنقل المواد عبر القنوات المناسبة، فنحن دائمًا منفتحون على التعاون معها".
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن موسكو على علم بوجود تعديلات وصياغات معتمدة يجري تداولها في إطار "الخطة الأمريكية" للتسوية في أوكرانيا، إلا أنها لم تتلق حتى الآن أي وثيقة رسمية من الجانب الأمريكي تشير إلى مضمون هذه المبادرة أو نقاطها الأساسية.
وقال بيسكوف، في تصريحات للصحفيين، إن الكرملين "يعرف بعض التفاصيل من خلال وسائل الإعلام فقط، رغم وجود قنوات اتصال قائمة بين روسيا والولايات المتحدة
".