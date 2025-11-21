ترامب: أوكرانيا ستخسر حتما الأجزاء المتبقية من دونباس

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اتفاق مؤقت بين الصين وواشنطن.. بداية لإنهاء الحرب التجارية أم يؤجلها فقط؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:46 GMT
10 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:29 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
نبض افريقيا
خطة تهجير مريبة لأكثر من ثلاثمائة فلسطيني لجنوب أفريقيا تثير القلق
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
13:03 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
13:18 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: كل الأحداث تدل على فشل السياسة الغربية بإلحاق هزيمة استراتيجية عسكرية واقتصادية لروسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
نحو تفعيل شراكة نووية سلمية.. بوتين والسيسي يشاركان في حفل تركيب مفاعل الضبعة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:18 GMT
14 د
ملفات ساخنة
نحو تفعيل شراكة نووية سلمية.. بوتين والسيسي يشاركان في حفل تركيب مفاعل الضبعة
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
دور مدينة جبيل "اللبنانية" التاريخي والحضاري في العصور القديمة
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
من الملعب
اتهامات بالتزوير في عقود الناشئين بنادي بيراميدز بطل أفريقيا.. والأزمات تحيط وليد الركراكي وحسام حسن
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
17:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
17:32 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تخترق الهدنة وتقتل عشرات الفلسطينيين في غزة مع استمرار الاعتداءات في الضفة الغربية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251121/ترامب-أوكرانيا-ستخسر-حتما-الأجزاء-المتبقية-من-دونباس-1107376517.html
ترامب: أوكرانيا ستخسر حتما الأجزاء المتبقية من دونباس
ترامب: أوكرانيا ستخسر حتما الأجزاء المتبقية من دونباس
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأن أوكرانيا تخسر الأراضي وأنه يسعى لإنهاء الصراع. 21.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-21T16:52+0000
2025-11-21T16:52+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105968267_0:0:2742:1543_1920x0_80_0_0_3e348147fdf651164e116dfa5f12abce.jpg
وقال ترامب في مقابلة مع الصحفي برايان كيلميد: "إنهم (في أوكرانيا) يخسرون الأراضي... نحن نشارك في هذه (عملية السلام) لسبب واحد، نريد أن يتوقف القتل".واعتبر ترامب أن يوم الخميس المقبل، 27 تشرين الثاني/ نوفمبر، هو "موعد نهائي مناسب" لكييف كي تقبل بشروط خطته للسلام.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في إفادة صحفية: "لن أناقش تفاصيل هذه الخطة (الأمريكية المقترحة للتسوية بأوكرانيا) لأنها لا تزال مستمرة ويجري العمل على وضع الصيغة النهائية، لكن الرئيس يؤيدها. إنها خطة جيدة لكل من روسيا وأوكرانيا، ونعتقد أنها يجب أن تكون مقبولة لكلا الجانبين".وأضافت أن الإدارة الأمريكية تعمل بنشاط مكثف لإنجاز هذا الأمر، موضحة أن واشنطن تجري محادثات جيدة مع موسكو وكييف على حد سواء "حول إنهاء الحرب".وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن روسيا سترد على الخطة الأمريكية للتسوية في أوكرانيا فور ورود معلومات رسمية.وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن موسكو على علم بوجود تعديلات وصياغات معتمدة يجري تداولها في إطار "الخطة الأمريكية" للتسوية في أوكرانيا، إلا أنها لم تتلق حتى الآن أي وثيقة رسمية من الجانب الأمريكي تشير إلى مضمون هذه المبادرة أو نقاطها الأساسية.وقال بيسكوف، في تصريحات للصحفيين، إن الكرملين "يعرف بعض التفاصيل من خلال وسائل الإعلام فقط، رغم وجود قنوات اتصال قائمة بين روسيا والولايات المتحدة".البيت الأبيض: ترامب يؤيد خطة السلام الجديدة بشأن تسوية الأزمة في أوكرانيا
https://sarabic.ae/20251121/الخارجية-الروسية-روسيا-لم-تتلق-رسميا-أي-خطط-من-الولايات-المتحدة-بشأن-أوكرانيا-1107364741.html
https://sarabic.ae/20251121/الكرملين-موسكو-لم-تتلق-إخطارا-بموافقة-كييف-على-التفاوض-بشأن-الخطة-الأمريكية-1107352328.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105968267_158:0:2595:1828_1920x0_80_0_0_16c22a3a42d7e5f648c3188b15409aa6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, روسيا, أخبار أوكرانيا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, روسيا, أخبار أوكرانيا

ترامب: أوكرانيا ستخسر حتما الأجزاء المتبقية من دونباس

16:52 GMT 21.11.2025
© AP Photoالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأن أوكرانيا تخسر الأراضي وأنه يسعى لإنهاء الصراع.
وقال ترامب في مقابلة مع الصحفي برايان كيلميد: "إنهم (في أوكرانيا) يخسرون الأراضي... نحن نشارك في هذه (عملية السلام) لسبب واحد، نريد أن يتوقف القتل".
واعتبر ترامب أن يوم الخميس المقبل، 27 تشرين الثاني/ نوفمبر، هو "موعد نهائي مناسب" لكييف كي تقبل بشروط خطته للسلام.
وأكد البيت الأبيض، يوم الخميس الفائت، أن المحادثات بشأن الخطة الأمريكية لتسوية الأزمة في أوكرانيا لا تزال مستمرة، موضحا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤيد الخطة الجديدة المكونة من 28 نقطة، والتي ستكون مرضية للطرفين.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية: روسيا لم تتلق رسميا أي خطط من الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا
11:36 GMT
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في إفادة صحفية: "لن أناقش تفاصيل هذه الخطة (الأمريكية المقترحة للتسوية بأوكرانيا) لأنها لا تزال مستمرة ويجري العمل على وضع الصيغة النهائية، لكن الرئيس يؤيدها. إنها خطة جيدة لكل من روسيا وأوكرانيا، ونعتقد أنها يجب أن تكون مقبولة لكلا الجانبين".
وأضافت أن الإدارة الأمريكية تعمل بنشاط مكثف لإنجاز هذا الأمر، موضحة أن واشنطن تجري محادثات جيدة مع موسكو وكييف على حد سواء "حول إنهاء الحرب".
وأشارت إلى أن ترامب يرغب بشدة في حل الأزمة الأوكرانية، رغم استيائه المتزايد من استمرار الصراع.
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2025
الكرملين: موسكو لم تتلق إخطارا بموافقة كييف على التفاوض بشأن الخطة الأمريكية
06:22 GMT
وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن روسيا سترد على الخطة الأمريكية للتسوية في أوكرانيا فور ورود معلومات رسمية.
وقالت زاخاروفا للصحفيين: "أعتقد أن التعليق على التسريبات المتناقضة بطبيعتها، والتي تتضمن أحيانًا معلومات متضاربة، مهمة شاقة. فعندما تتوفر معلومات رسمية، وعندما تنقل المواد عبر القنوات المناسبة، فنحن دائمًا منفتحون على التعاون معها".
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن موسكو على علم بوجود تعديلات وصياغات معتمدة يجري تداولها في إطار "الخطة الأمريكية" للتسوية في أوكرانيا، إلا أنها لم تتلق حتى الآن أي وثيقة رسمية من الجانب الأمريكي تشير إلى مضمون هذه المبادرة أو نقاطها الأساسية.
وقال بيسكوف، في تصريحات للصحفيين، إن الكرملين "يعرف بعض التفاصيل من خلال وسائل الإعلام فقط، رغم وجود قنوات اتصال قائمة بين روسيا والولايات المتحدة".
البيت الأبيض: ترامب يؤيد خطة السلام الجديدة بشأن تسوية الأزمة في أوكرانيا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала