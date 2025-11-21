https://sarabic.ae/20251121/رئيسة-المفوضية-الأوروبية-تعتزم-مناقشة-خطة-السلام-الأمريكية-مع-زيلينسكي-وزعماء-العالم-في-قمة-الـ20-1107363837.html
رئيسة المفوضية الأوروبية تعتزم مناقشة "خطة السلام" الأمريكية مع زيلينسكي وزعماء العالم في قمة الـ20
رئيسة المفوضية الأوروبية تعتزم مناقشة "خطة السلام" الأمريكية مع زيلينسكي وزعماء العالم في قمة الـ20
أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الجمعة، أنها تنوي مناقشة مبادرة السلام الأمريكية بشان الأزمة الأوكرانية، مع فلاديمير زيلينسكي، و"زعماء العالم" في قمة "مجموعة العشرين".
وقالت فون دير لاين، في مؤتمر صحفي عُقد قبل افتتاح قمة "مجموعة العشرين" في جوهانسبرغ: "نُشرت الخطة المكوّنة من 28 نقطة أمس، وسنناقش هذا الوضع مع الاتحاد الأوروبي وقادة العالم على هامش قمة مجموعة العشرين. وسأكون على اتصال أيضًا بزيلينسكي".
وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي سيواصل التمسك بمبدأ "لا شيء في أوكرانيا دون أوكرانيا"، وفق تعبيرها.
وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي "لم يتلق معلومات رسمية حول خطة السلام الأمريكية في أوكرانيا".
وبحسب وسائل إعلامية، فإن قادة أوروبا سيعقدون اجتماعا طارئا في قمة "مجموعة العشرين" في جنوب أفريقيا، غدا السبت، لمناقشة "خطة السلام" الأمريكية حول أوكرانيا.
ووفقًا لتقارير إعلامية، تدعو الخطة الأمريكية المقترحة إلى تنازلات إقليمية من جانب أوكرانيا وتقليص عدد قواتها المسلحة. ووفقًا لصحيفة "فاينانشال تايمز"، تتوقع الولايات المتحدة أن يوقّع زيلينسكي على الخطة، بحلول 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. في غضون ذلك، أشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن "القادة الأوروبيين، غير الراضين عن الخطة الأمريكية، ويُعدّون مقترحهم المضاد".
يأتي هذا التطور، في أعقاب تقارير سابقة لقناة "إن بي سي" الأمريكية، كشفت عن مشاركة نخبة من مسؤولي الإدارة الأمريكية في وضع الخطة، بما في ذلك المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، ونائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، وصهر الرئيس جاريد كوشنر.
"خطة أمريكية" للتسوية في أوكرانيا
وأفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، أول أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة تجري "مشاورات سرية" مع روسيا لتطوير "خطة سلام" جديدة تتألف من 28 نقطة مقسمة إلى أربعة محاور وهي السلام، الضمانات لأوكرانيا، الأمن في أوروبا، العلاقات المستقبلية للأطراف مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي اليوم السابق، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على الوثيقة.
ووفقا لوسائل إعلام أجنبية، فإن الوثيقة تنص على:
نقل كامل أراضي دونباس إلى روسيا مقابل ضمانات أمنية من الولايات المتحدة الأمريكية.
تجميد معظم خط التماس في مقاطعتي زابورجيه وخيرسون.
الاعتراف الرسمي بجمهورية القرم ودونباس أراضٍ روسية.
تخفيض المساعدات العسكرية الأمريكية وعدد القوات المسلحة الأوكرانية.
حظر نشر القوات الأجنبية في أوكرانيا.
إرساء الوضع الرسمي للكنيسة الأرثوذكسية التابعة لبطريركية موسكو، وإعلان اللغة الروسية لغة رسمية في أوكرانيا،
رفع العقوبات المفروضة ضد روسيا.
وبحسب وكالة "رويترز"، أوضحت واشنطن لفلاديمير زيلينسكي، أنه يجب عليه قبول الخطة.