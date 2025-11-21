رئيسة المفوضية الأوروبية تعتزم مناقشة "خطة السلام" الأمريكية مع زيلينسكي وزعماء العالم في قمة الـ20

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اتفاق مؤقت بين الصين وواشنطن.. بداية لإنهاء الحرب التجارية أم يؤجلها فقط؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:46 GMT
10 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:29 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
نبض افريقيا
خطة تهجير مريبة لأكثر من ثلاثمائة فلسطيني لجنوب أفريقيا تثير القلق
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
13:03 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
13:18 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: كل الأحداث تدل على فشل السياسة الغربية بإلحاق هزيمة استراتيجية عسكرية واقتصادية لروسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
نحو تفعيل شراكة نووية سلمية.. بوتين والسيسي يشاركان في حفل تركيب مفاعل الضبعة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:18 GMT
14 د
ملفات ساخنة
نحو تفعيل شراكة نووية سلمية.. بوتين والسيسي يشاركان في حفل تركيب مفاعل الضبعة
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
دور مدينة جبيل "اللبنانية" التاريخي والحضاري في العصور القديمة
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
من الملعب
اتهامات بالتزوير في عقود الناشئين بنادي بيراميدز بطل أفريقيا.. والأزمات تحيط وليد الركراكي وحسام حسن
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
17:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
17:32 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
19:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
رئيسة المفوضية الأوروبية تعتزم مناقشة "خطة السلام" الأمريكية مع زيلينسكي وزعماء العالم في قمة الـ20
رئيسة المفوضية الأوروبية تعتزم مناقشة "خطة السلام" الأمريكية مع زيلينسكي وزعماء العالم في قمة الـ20
سبوتنيك عربي
أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الجمعة، أنها تنوي مناقشة مبادرة السلام الأمريكية بشان الأزمة الأوكرانية، مع فلاديمير زيلينسكي،... 21.11.2025, سبوتنيك عربي
رئيسة المفوضية الأوروبية تعتزم مناقشة "خطة السلام" الأمريكية مع زيلينسكي وزعماء العالم في قمة الـ20

11:13 GMT 21.11.2025
© Sputnik . Rodion Proca / الانتقال إلى بنك الصوررئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين
رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2025
© Sputnik . Rodion Proca
/
الانتقال إلى بنك الصور
أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الجمعة، أنها تنوي مناقشة مبادرة السلام الأمريكية بشان الأزمة الأوكرانية، مع فلاديمير زيلينسكي، و"زعماء العالم" في قمة "مجموعة العشرين".
وقالت فون دير لاين، في مؤتمر صحفي عُقد قبل افتتاح قمة "مجموعة العشرين" في جوهانسبرغ: "نُشرت الخطة المكوّنة من 28 نقطة أمس، وسنناقش هذا الوضع مع الاتحاد الأوروبي وقادة العالم على هامش قمة مجموعة العشرين. وسأكون على اتصال أيضًا بزيلينسكي".

وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي سيواصل التمسك بمبدأ "لا شيء في أوكرانيا دون أوكرانيا"، وفق تعبيرها.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي "لم يتلق معلومات رسمية حول خطة السلام الأمريكية في أوكرانيا".
وبحسب وسائل إعلامية، فإن قادة أوروبا سيعقدون اجتماعا طارئا في قمة "مجموعة العشرين" في جنوب أفريقيا، غدا السبت، لمناقشة "خطة السلام" الأمريكية حول أوكرانيا.
ووفقًا لتقارير إعلامية، تدعو الخطة الأمريكية المقترحة إلى تنازلات إقليمية من جانب أوكرانيا وتقليص عدد قواتها المسلحة. ووفقًا لصحيفة "فاينانشال تايمز"، تتوقع الولايات المتحدة أن يوقّع زيلينسكي على الخطة، بحلول 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. في غضون ذلك، أشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن "القادة الأوروبيين، غير الراضين عن الخطة الأمريكية، ويُعدّون مقترحهم المضاد".
يأتي هذا التطور، في أعقاب تقارير سابقة لقناة "إن بي سي" الأمريكية، كشفت عن مشاركة نخبة من مسؤولي الإدارة الأمريكية في وضع الخطة، بما في ذلك المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، ونائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، وصهر الرئيس جاريد كوشنر.
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2025
الكرملين: موسكو لم تتلق إخطارا بموافقة كييف على التفاوض بشأن الخطة الأمريكية
06:22 GMT
"خطة أمريكية" للتسوية في أوكرانيا
وأفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، أول أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة تجري "مشاورات سرية" مع روسيا لتطوير "خطة سلام" جديدة تتألف من 28 نقطة مقسمة إلى أربعة محاور وهي السلام، الضمانات لأوكرانيا، الأمن في أوروبا، العلاقات المستقبلية للأطراف مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي اليوم السابق، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على الوثيقة.
ووفقا لوسائل إعلام أجنبية، فإن الوثيقة تنص على:
نقل كامل أراضي دونباس إلى روسيا مقابل ضمانات أمنية من الولايات المتحدة الأمريكية.
تجميد معظم خط التماس في مقاطعتي زابورجيه وخيرسون.
الاعتراف الرسمي بجمهورية القرم ودونباس أراضٍ روسية.
تخفيض المساعدات العسكرية الأمريكية وعدد القوات المسلحة الأوكرانية.
حظر نشر القوات الأجنبية في أوكرانيا.
إرساء الوضع الرسمي للكنيسة الأرثوذكسية التابعة لبطريركية موسكو، وإعلان اللغة الروسية لغة رسمية في أوكرانيا،
رفع العقوبات المفروضة ضد روسيا.
وبحسب وكالة "رويترز"، أوضحت واشنطن لفلاديمير زيلينسكي، أنه يجب عليه قبول الخطة.
الصين تؤكد استعدادها للعمل مع أطراف الصراع في أوكرانيا للتوصل إلى تسوية
البيت الأبيض: ترامب يؤيد خطة السلام الجديدة بشأن تسوية الأزمة في أوكرانيا
الأمم المتحدة: لم نطلع على خطة واشنطن للتسوية بأوكرانيا ومستعدون لدعم أي عملية سلام مجدية
