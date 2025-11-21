https://sarabic.ae/20251121/رئيسة-المفوضية-الأوروبية-تعتزم-مناقشة-خطة-السلام-الأمريكية-مع-زيلينسكي-وزعماء-العالم-في-قمة-الـ20-1107363837.html

رئيسة المفوضية الأوروبية تعتزم مناقشة "خطة السلام" الأمريكية مع زيلينسكي وزعماء العالم في قمة الـ20

رئيسة المفوضية الأوروبية تعتزم مناقشة "خطة السلام" الأمريكية مع زيلينسكي وزعماء العالم في قمة الـ20

سبوتنيك عربي

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الجمعة، أنها تنوي مناقشة مبادرة السلام الأمريكية بشان الأزمة الأوكرانية، مع فلاديمير زيلينسكي،... 21.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-21T11:13+0000

2025-11-21T11:13+0000

2025-11-21T11:13+0000

العالم

أخبار الاتحاد الأوروبي

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

الناتو

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/11/1072385703_0:0:2805:1577_1920x0_80_0_0_82b0466697af4da4aa3811fa183a64b4.jpg

وقالت فون دير لاين، في مؤتمر صحفي عُقد قبل افتتاح قمة "مجموعة العشرين" في جوهانسبرغ: "نُشرت الخطة المكوّنة من 28 نقطة أمس، وسنناقش هذا الوضع مع الاتحاد الأوروبي وقادة العالم على هامش قمة مجموعة العشرين. وسأكون على اتصال أيضًا بزيلينسكي".وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي "لم يتلق معلومات رسمية حول خطة السلام الأمريكية في أوكرانيا".وبحسب وسائل إعلامية، فإن قادة أوروبا سيعقدون اجتماعا طارئا في قمة "مجموعة العشرين" في جنوب أفريقيا، غدا السبت، لمناقشة "خطة السلام" الأمريكية حول أوكرانيا.ووفقًا لتقارير إعلامية، تدعو الخطة الأمريكية المقترحة إلى تنازلات إقليمية من جانب أوكرانيا وتقليص عدد قواتها المسلحة. ووفقًا لصحيفة "فاينانشال تايمز"، تتوقع الولايات المتحدة أن يوقّع زيلينسكي على الخطة، بحلول 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. في غضون ذلك، أشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن "القادة الأوروبيين، غير الراضين عن الخطة الأمريكية، ويُعدّون مقترحهم المضاد".يأتي هذا التطور، في أعقاب تقارير سابقة لقناة "إن بي سي" الأمريكية، كشفت عن مشاركة نخبة من مسؤولي الإدارة الأمريكية في وضع الخطة، بما في ذلك المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، ونائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، وصهر الرئيس جاريد كوشنر."خطة أمريكية" للتسوية في أوكرانياوفي اليوم السابق، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على الوثيقة.ووفقا لوسائل إعلام أجنبية، فإن الوثيقة تنص على:وبحسب وكالة "رويترز"، أوضحت واشنطن لفلاديمير زيلينسكي، أنه يجب عليه قبول الخطة.الصين تؤكد استعدادها للعمل مع أطراف الصراع في أوكرانيا للتوصل إلى تسويةالبيت الأبيض: ترامب يؤيد خطة السلام الجديدة بشأن تسوية الأزمة في أوكرانياالأمم المتحدة: لم نطلع على خطة واشنطن للتسوية بأوكرانيا ومستعدون لدعم أي عملية سلام مجدية

https://sarabic.ae/20251121/الكرملين-موسكو-لم-تتلق-إخطارا-بموافقة-كييف-على-التفاوض-بشأن-الخطة-الأمريكية-1107352328.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو