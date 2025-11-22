https://sarabic.ae/20251122/نائب-الرئيس-الأمريكي-انتقادات-خطة-التسوية-في-أوكرانيا-تتجاهل-الواقع-الميداني-1107385717.html

نائب الرئيس الأمريكي: فكرة أن العقوبات أو الدعم العسكري ستنهي الصراع الأوكراني مجرد "وهم"

نائب الرئيس الأمريكي: فكرة أن العقوبات أو الدعم العسكري ستنهي الصراع الأوكراني مجرد "وهم"

وصف نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، اليوم السبت، الاعتقاد بأن الأسلحة الأمريكية والأموال وفرض العقوبات على روسيا يمكن أن تنهي النزاع في أوكرانيا بأنه مجرد... 22.11.2025, سبوتنيك عربي

وأكد فانس في منشور على منصة "إكس" أن أي مبادرة لإنهاء الصراع يجب أن تكون "مقبولة لكل من موسكو وكييف" وأن تحقق "إنهاءً مستداماً للصراع"، مشدداً على أن واشنطن ترى أن التسوية لا يمكن أن تُفرض من طرف واحد.وأضاف نائب الرئيس أن الاعتقاد بأن ضخّ الأسلحة والأموال وفرض العقوبات على روسيا يمكن أن يؤدي وحده إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا هو مجرد "خيال"، داعياً إلى مقاربة أكثر واقعية تقوم على التفاوض وإدراك ميزان القوى الميداني.وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي قد كشف الأربعاء أن واشنطن تجري مشاورات سرية مع موسكو في إطار صياغة مبادرة سلام جديدة، بينما ذكرت فاينانشال تايمز أن الخطة الأمريكية المكونة من 28 بندا تتضمن تقليص المساعدات العسكرية لأوكرانيا، والاعتراف الرسمي بالكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية القانونية، ومنح اللغة الروسية صفة رسمية داخل البلاد، إضافة إلى تقليص حجم القوات المسلحة الأوكرانية، ومنع وجود قوات أجنبية أو أسلحة بعيدة المدى على الأراضي الأوكرانية.وتشير التقارير إلى أن الخطة تفترض أيضا اعتراف الولايات المتحدة ودول أخرى بالقرم ودونباس كأراض روسية، وأن تكون مدتها الأولية عشر سنوات، على أن توقع من جانب أوكرانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وروسيا.وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق، الجمعة، بأنه سيتعين على فلاديمير زيلينسكي الموافقة على خطة السلام الخاصة بأوكرانيا، معتبرا أن يوم الخميس المقبل، 27 تشرين الثاني/ نوفمبر، هو "موعد نهائي مناسب" لكييف كي تقبل بشروط خطته للسلام.فيما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تشكل أساسا لتسوية نهائية في أوكرانيا، لافتا إلى أن أوكرانيا تفتقر إلى معلومات موضوعية حول الوضع الحقيقي في ساحة المعركة.

