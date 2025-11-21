https://sarabic.ae/20251121/الكرملين-يكشف-موقفه-من-الخطة-الأمريكية-للتسوية-في-أوكرانيا-1107365773.html

الكرملين يكشف موقفه من "الخطة الأمريكية" للتسوية في أوكرانيا

الكرملين يكشف موقفه من "الخطة الأمريكية" للتسوية في أوكرانيا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن موسكو على علم بوجود تعديلات وصياغات معتمدة يجري تداولها في إطار "الخطة الأمريكية" للتسوية في أوكرانيا، إلا... 21.11.2025, سبوتنيك عربي

وقال بيسكوف، في تصريحات للصحفيين، إن الكرملين "يعرف بعض التفاصيل من خلال وسائل الإعلام فقط، رغم وجود قنوات اتصال قائمة بين روسيا والولايات المتحدة".وركز المتحدث باسم الكرملين على أن روسيا ما تزال منفتحة بالكامل على المفاوضات بشأن أوكرانيا، وأن موقفها من هذا الملف لم يتغير، وأردف: "منفتحون بالكامل ونحافظ على جاهزيتنا للحوار والتسوية عبر الوسائل السياسية، هذا الموقف ثابت ولم يتبدل".وفي جزء آخر من تصريحاته، كشف بيسكوف أن الولايات المتحدة الأمريكية تربط إزالة عوامل التوتر في العلاقات مع روسيا، بتحقيق تقدم في ملف التسوية الأوكرانية، موضحًا: "هم يرون أن كل شيء يجب أن يعتمد على مدى التقدم في التسوية الأوكرانية. هذا ما نسمعه من الجانب الأمريكي".ونوّه بيسكوف إلى أن هذا النهج الأمريكي يجعل العلاقات الثنائية رهينة لعوامل لا تتعلق مباشرة بالعلاقات الروسية الأمريكية، وهو ما يعقّد استعادة قنوات التواصل الطبيعية بين البلدين."خطة أمريكية" للتسوية في أوكرانياوأفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، أول أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة تجري "مشاورات سرية" مع روسيا لتطوير "خطة سلام" جديدة تتألف من 28 نقطة مقسمة إلى أربعة محاور وهي السلام، الضمانات لأوكرانيا، الأمن في أوروبا، العلاقات المستقبلية للأطراف مع الولايات المتحدة الأمريكية.وفي اليوم السابق، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على الوثيقة.ووفقا لوسائل إعلام أجنبية، فإن الوثيقة تنص على:نقل كامل أراضي دونباس إلى روسيا مقابل ضمانات أمنية من الولايات المتحدة الأمريكية.تجميد معظم خط التماس في مقاطعتي زابورجيه وخيرسون.الاعتراف الرسمي بجمهورية القرم ودونباس أراضٍ روسية.تخفيض المساعدات العسكرية الأمريكية وعدد القوات المسلحة الأوكرانية.حظر نشر القوات الأجنبية في أوكرانيا.إرساء الوضع الرسمي للكنيسة الأرثوذكسية التابعة لبطريركية موسكو، وإعلان اللغة الروسية لغة رسمية في أوكرانيا،رفع العقوبات المفروضة ضد روسيا.وبحسب وكالة "رويترز"، أوضحت واشنطن لفلاديمير زيلينسكي، أنه يجب عليه قبول الخطة.الخارجية الروسية: روسيا لم تتلق رسميا أي خطط من الولايات المتحدة بشأن أوكرانياالكرملين: موسكو لم تتلق إخطارا بموافقة كييف على التفاوض بشأن الخطة الأمريكية

