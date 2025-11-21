https://sarabic.ae/20251121/العلاقات-الروسية-الأوروبية-مستقبل-ضبابي-وصدام-جيوسياسي-مفتوح-1107361759.html

العلاقات الروسية-الأوروبية... مستقبل ضبابي وصدام جيوسياسي مفتوح

العلاقات الروسية-الأوروبية... مستقبل ضبابي وصدام جيوسياسي مفتوح

سبوتنيك عربي

أفاد ألكسندر ياكوفينكو، السفير المفوض في وزارة الخارجية الروسية، بأن النزاع في أوكرانيا شكل اختبارا للأوروبيين الذين انخرطوا في "حرب هجينة" ضد روسيا بهدف إلحاق... 21.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-21T10:51+0000

2025-11-21T10:51+0000

2025-11-21T10:51+0000

روسيا

العالم

أخبار الاتحاد الأوروبي

موسكو

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/15/1107361973_0:9:1279:728_1920x0_80_0_0_d2201e6b8508ded6976f6c47b2cf44bc.jpg

وكتب ياكوفينكو مقالا جاء فيه: "على خلفية هذا التوتر، تتصاعد من جديد نقاشات حول دور أوروبا المستقبلي وإمكانية استعادة العلاقات مع موسكو. فمع عودة الولايات المتحدة إلى نهج "الدولة العظمى"، يصبح "الغرب التاريخي" مهددا بالتفكك، فيما يجد الاتحاد الأوروبي نفسه غير قادر على لعب دور عالمي مستقل. ويزداد القلق داخل أوروبا مع تراجع نفوذها وصعوبة التأقلم مع المشهد الجيوسياسي الجديد".وأشار ياكوفينكو إلى أن ألمانيا، رغم وحدتها الحديثة، تواجه اضطرابات داخلية متنامية مع صعود قوى سياسية مثل "البديل من أجل ألمانيا" و"مواطنو الرايخ"، إضافة إلى النزعات الاستقلالية في بافاريا. وقد يؤدي مسار التسلح والمواجهة إلى تعميق الانقسامات الداخلية وتقويض نموذج "دولة الرفاه" الأوروبية.وأوضح الدبلوماسي الروسي أن استعادة العلاقات بين روسيا وأوروبا ليست مستحيلة، لكنها مشروطة بتغير النخب الأوروبية وتوجهاتها. فقد أسهمت روسيا سابقا في بناء النموذج الاجتماعي الأوروبي، كما كانت مواردها أساس القوة الصناعية لعدد من دول الاتحاد الأوروبي. واليوم، لا تبدو الولايات المتحدة راغبة في وجود منافس أوروبي قوي، التي، بسبب أخطاء نخبها، فقدت دورها كفاعل سياسي عالمي.وأكد ياكوفينكو أن الثقافة الأوروبية جزء أصيل من الهوية الروسية؛ فقد وجدت الفنون الأوروبية امتدادا جديدا داخل روسيا عبر الأدب والموسيقى والفن الحديث، وهو إرث سيبقى مهما تغيرت الظروف الجيوسياسية.وأشار ياكوفينكو إلى أنه على أوروبا أيضا التعامل مع واقع جديد في الفضاء الأطلسي، حيث تتجه القوى الأنغلو–ساكسونية (الولايات المتحدة، كندا، بريطانيا، وإيرلندا) نحو تقارب جيوسياسي متزايد. كما تبرز تساؤلات حول تأثير الإرث المالي والسياسي للندن على الولايات المتحدة منذ القرن التاسع عشر وحتى اليوم، بما في ذلك صعود الفيدرالي الاحتياطي الأمريكي وتحوّل الاقتصاد الأمريكي إلى اقتصاد مالي الطابع.وختم: "في النهاية، تجد أوروبا نفسها أمام خيارين: إما استمرار مسار التسلح الذي سيزيد من تبعيتها للولايات المتحدة، أو إعادة بناء أنظمتها على أسس وطنية جديدة. أما روسيا، فسترسم علاقاتها المستقبلية مع كل دولة أوروبية على حدة بما يتناسب مع الواقع الجديد".تحديات السياسة الخارجية في ألاسكا

https://sarabic.ae/20251120/خبراء-عبر-سبوتنيك-خطة-ترامب-تعيدنا-إلى-قمة-ألاسكا-وتؤكد-خسارة-أوروبا-سياسيا-واقتصاديا-1107320238.html

https://sarabic.ae/20251112/الكرملين-موسكو-ترى-أن-أوروبا-تستعد-للحرب-مع-روسيا-1107030783.html

موسكو

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, موسكو