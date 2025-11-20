https://sarabic.ae/20251120/خبراء-عبر-سبوتنيك-خطة-ترامب-تعيدنا-إلى-قمة-ألاسكا-وتؤكد-خسارة-أوروبا-سياسيا-واقتصاديا-1107320238.html

خبراء عبر "سبوتنيك": "خطة ترامب" تعيدنا إلى قمة ألاسكا وتؤكد خسارة أوروبا سياسيا واقتصاديا

خبراء عبر "سبوتنيك": "خطة ترامب" تعيدنا إلى قمة ألاسكا وتؤكد خسارة أوروبا سياسيا واقتصاديا

في تعليق على الخطة الجديدة، التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لحل النزاع في أوكرانيا، وبعد تسريب بنودها الـ28، عبر عدد من الصحف والمواقع الأمريكية، ماذا... 20.11.2025, سبوتنيك عربي

وزير أردني سابق: روسيا هي الضامن الفعلي لأمن أوكرانياورأى قشوع أن "الورقة التي تضم 28 بندًا، ترتكز في أبرز نقاطها على عدم دخول أوكرانيا تحت المظلة الأوروبية، والتأكيد أن الطرف الروسي هو الضامن الفعلي لأمنها، لا الأمريكي ولا البريطاني ولا الأوروبي، إضافة إلى الاعتراف بأن الحدود التي وصلت إليها القوات الروسية ستُعدّ حدودًا روسية".باحث في الشأن الروسي: موسكو تتمسك بالحياد الدائم لأوكرانيااعتبر الباحث في الشأن الروسي ومراسل مكتب "التلفزيون العربي" في موسكو، الدكتور سعد خلف، أن "مضمون خطة ترامب يعيدنا إلى قمة ألاسكا، ويضعنا أمام مشهد التفاهمات التي جرى التوصل إليها هناك، حول تسوية الصراع الأوكراني، الأمر الذي دفع الدول الأوروبية وزيلينسكي إلى رفضها والسعي إلى تقويضها".وأشار إلى أن "الخطة تتضمن أيضًا الإقرار بالأمر الواقع ميدانيًّا، مع إمكانية تقديم الطرفين تنازلات متبادلة تشمل الانسحاب من بعض المناطق، على أن تكون الضمانات الأمنية متبادلة، وأن تكون الحماية في مقابل عدم توسع الناتو شرقًا".ورأى خلف أن "الدول الأوروبية ستخرج خاسرة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا من الأزمة الأوكرانية، وستقبل بهذه التسوية تحت الضغط الأمريكي".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أوفد وزير الجيش دانييل دريسكول، إلى أوكرانيا لتقديم "خطة السلام"، التي طورتها الولايات المتحدة لكييف.يشار إلى أن المسؤولين الروس لم يعلقوا علنًا على الخطة، ولم يكشف البيت الأبيض حتى الآن أي تفاصيل بشأن المقترح.وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام بأن الولايات المتحدة لم تطلع حلفاءها الأوروبيين بخطتها التي أعدتها لحل النزاع الأوكراني، إذ نقلت صحيفة "تلغراف" عن مصادر أوروبية، لم تسمها، قولها: "كانوا يجهلون تفاصيل الخطة بخصوص أوكرانيا".وأكد وزير الخارجية الألماني يوهانس فاديفول، في وقت سابق، أن "الولايات المتحدة لم تطلع ألمانيا على ما يزعم أنه خطة جديدة للتسوية السلمية"، على حد قوله.من جهته، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن روسيا والولايات المتحدة ناقشتا التسوية السلمية في ألاسكا، ومنذ ذلك الحين "لم تحدث أي تطورات جديدة بشأن هذا الموضوع بين الطرفين".

