خبراء عبر "سبوتنيك": "خطة ترامب" تعيدنا إلى قمة ألاسكا وتؤكد خسارة أوروبا سياسيا واقتصاديا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
من الملعب
إيطاليا إلى الملحق الأوروبي... وبغياب كريستيانو: البرتغال تتأهل إلى كأس العالم
10:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
10:31 GMT
14 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
12:03 GMT
16 د
ملفات ساخنة
مطالبة الرئيس المصري للتدقيق في طعون الانتخابات البرلمانية.. الرسائل والدلالات
12:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
في اليوم العالمي للتسامح.. إليك دواء مجاني للعقل والقلب
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
13:32 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
17:23 GMT
22 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
17:45 GMT
15 د
بلا قيود
خبير يدعو إلى تعزيز دور منظمة الصحة العالمية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مشروع القرار الأمريكي حول غزة: صياغة غامضة و غياب لمسار واضح نحو إقامة الدولة الفلسطينية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اتفاق مؤقت بين الصين وواشنطن.. بداية لإنهاء الحرب التجارية أم يؤجلها فقط؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:46 GMT
10 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:29 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
نبض افريقيا
خطة تهجير مريبة لأكثر من ثلاثمائة فلسطيني لجنوب أفريقيا تثير القلق
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
13:03 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
13:18 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251120/خبراء-عبر-سبوتنيك-خطة-ترامب-تعيدنا-إلى-قمة-ألاسكا-وتؤكد-خسارة-أوروبا-سياسيا-واقتصاديا-1107320238.html
خبراء عبر "سبوتنيك": "خطة ترامب" تعيدنا إلى قمة ألاسكا وتؤكد خسارة أوروبا سياسيا واقتصاديا
خبراء عبر "سبوتنيك": "خطة ترامب" تعيدنا إلى قمة ألاسكا وتؤكد خسارة أوروبا سياسيا واقتصاديا
سبوتنيك عربي
في تعليق على الخطة الجديدة، التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لحل النزاع في أوكرانيا، وبعد تسريب بنودها الـ28، عبر عدد من الصحف والمواقع الأمريكية، ماذا... 20.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-20T10:42+0000
2025-11-20T10:42+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103783656_0:0:2161:1216_1920x0_80_0_0_4b5ec3afbe4ac32f09746cf6262fa4f3.jpg
وزير أردني سابق: روسيا هي الضامن الفعلي لأمن أوكرانياورأى قشوع أن "الورقة التي تضم 28 بندًا، ترتكز في أبرز نقاطها على عدم دخول أوكرانيا تحت المظلة الأوروبية، والتأكيد أن الطرف الروسي هو الضامن الفعلي لأمنها، لا الأمريكي ولا البريطاني ولا الأوروبي، إضافة إلى الاعتراف بأن الحدود التي وصلت إليها القوات الروسية ستُعدّ حدودًا روسية".باحث في الشأن الروسي: موسكو تتمسك بالحياد الدائم لأوكرانيااعتبر الباحث في الشأن الروسي ومراسل مكتب "التلفزيون العربي" في موسكو، الدكتور سعد خلف، أن "مضمون خطة ترامب يعيدنا إلى قمة ألاسكا، ويضعنا أمام مشهد التفاهمات التي جرى التوصل إليها هناك، حول تسوية الصراع الأوكراني، الأمر الذي دفع الدول الأوروبية وزيلينسكي إلى رفضها والسعي إلى تقويضها".وأشار إلى أن "الخطة تتضمن أيضًا الإقرار بالأمر الواقع ميدانيًّا، مع إمكانية تقديم الطرفين تنازلات متبادلة تشمل الانسحاب من بعض المناطق، على أن تكون الضمانات الأمنية متبادلة، وأن تكون الحماية في مقابل عدم توسع الناتو شرقًا".ورأى خلف أن "الدول الأوروبية ستخرج خاسرة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا من الأزمة الأوكرانية، وستقبل بهذه التسوية تحت الضغط الأمريكي".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أوفد وزير الجيش دانييل دريسكول، إلى أوكرانيا لتقديم "خطة السلام"، التي طورتها الولايات المتحدة لكييف.يشار إلى أن المسؤولين الروس لم يعلقوا علنًا على الخطة، ولم يكشف البيت الأبيض حتى الآن أي تفاصيل بشأن المقترح.وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام بأن الولايات المتحدة لم تطلع حلفاءها الأوروبيين بخطتها التي أعدتها لحل النزاع الأوكراني، إذ نقلت صحيفة "تلغراف" عن مصادر أوروبية، لم تسمها، قولها: "كانوا يجهلون تفاصيل الخطة بخصوص أوكرانيا".وأكد وزير الخارجية الألماني يوهانس فاديفول، في وقت سابق، أن "الولايات المتحدة لم تطلع ألمانيا على ما يزعم أنه خطة جديدة للتسوية السلمية"، على حد قوله.من جهته، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن روسيا والولايات المتحدة ناقشتا التسوية السلمية في ألاسكا، ومنذ ذلك الحين "لم تحدث أي تطورات جديدة بشأن هذا الموضوع بين الطرفين".
https://sarabic.ae/20251119/الاستخبارات-الروسية-تقارير-أوروبية-تحذر-من-تدهور-وشيك-لمشروع-مناهضة-روسيا-في-أوكرانيا--1107278398.html
https://sarabic.ae/20251115/فيدان-الصراع-بين-روسيا-وأوكرانيا-أصبح-الآن-الأقرب-إلى-التوقف-1107147840.html
https://sarabic.ae/20251112/الكرملين-روسيا-لا-تزال-مستعدة-لمواصلة-عملية-التفاوض-بشأن-أوكرانيا--1107037029.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103783656_336:0:2048:1284_1920x0_80_0_0_f74c7a6c362c35548231e403a1bd0640.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن

خبراء عبر "سبوتنيك": "خطة ترامب" تعيدنا إلى قمة ألاسكا وتؤكد خسارة أوروبا سياسيا واقتصاديا

10:42 GMT 20.11.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
في تعليق على الخطة الجديدة، التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لحل النزاع في أوكرانيا، وبعد تسريب بنودها الـ28، عبر عدد من الصحف والمواقع الأمريكية، ماذا قال الخبراء المتخصصون لـ"سبوتنيك" عن هذا الموضوع؟
وزير أردني سابق: روسيا هي الضامن الفعلي لأمن أوكرانيا

اعتبر النائب والوزير الأردني السابق حازم قشوع، أن "أوكرانيا تعيش حالة سياسية غير مستقرة، ولا يمكن فصلها عن المناخات السياسية الدولية الراهنة"، مشيرًا إلى "التقدم اللافت للقوات الروسية في الخاصرة الشرقية لأوكرانيا، حيث تقاتل في بيئة روسية".

فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2025
مجتمع
الاستخبارات الروسية: تقارير أوروبية تحذر من تدهور وشيك لمشروع "مناهضة روسيا" في أوكرانيا
أمس, 10:54 GMT
ورأى قشوع أن "الورقة التي تضم 28 بندًا، ترتكز في أبرز نقاطها على عدم دخول أوكرانيا تحت المظلة الأوروبية، والتأكيد أن الطرف الروسي هو الضامن الفعلي لأمنها، لا الأمريكي ولا البريطاني ولا الأوروبي، إضافة إلى الاعتراف بأن الحدود التي وصلت إليها القوات الروسية ستُعدّ حدودًا روسية".
باحث في الشأن الروسي: موسكو تتمسك بالحياد الدائم لأوكرانيا
اعتبر الباحث في الشأن الروسي ومراسل مكتب "التلفزيون العربي" في موسكو، الدكتور سعد خلف، أن "مضمون خطة ترامب يعيدنا إلى قمة ألاسكا، ويضعنا أمام مشهد التفاهمات التي جرى التوصل إليها هناك، حول تسوية الصراع الأوكراني، الأمر الذي دفع الدول الأوروبية وزيلينسكي إلى رفضها والسعي إلى تقويضها".

وأوضح خلف، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "روسيا لم توافق على تأجيل انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي لسنوات كما يُروَّج، بل تشدد على الحياد الدائم لأوكرانيا وعدم انضمامها إلى الناتو مطلقًا، وهو أحد المطالب الأساسية والأبرز ضمن بنود الخطة". وأضاف أن "موسكو تطالب بتوثيق ذلك في اتفاق ملزم توقَّع عليه جميع الأطراف المعنية".

وأشار إلى أن "الخطة تتضمن أيضًا الإقرار بالأمر الواقع ميدانيًّا، مع إمكانية تقديم الطرفين تنازلات متبادلة تشمل الانسحاب من بعض المناطق، على أن تكون الضمانات الأمنية متبادلة، وأن تكون الحماية في مقابل عدم توسع الناتو شرقًا".
لافروف خلال اجتماع مع نظيره التركي هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2025
فيدان: الصراع بين روسيا وأوكرانيا أصبح الآن أقرب إلى التوقف
15 نوفمبر, 21:36 GMT
ورأى خلف أن "الدول الأوروبية ستخرج خاسرة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا من الأزمة الأوكرانية، وستقبل بهذه التسوية تحت الضغط الأمريكي".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أوفد وزير الجيش دانييل دريسكول، إلى أوكرانيا لتقديم "خطة السلام"، التي طورتها الولايات المتحدة لكييف.

وبحسب وسائل إعلام غربية، نقلا عن مسؤولين في الإدارة الرئاسية: "تم تنظيم الرحلة بسرعة بعد اجتماع في البيت الأبيض، الأسبوع الماضي، حيث قال ترامب إن دريسكول، الذي كان يخطط لرحلة إلى أوكرانيا الشهر المقبل، يجب أن يكون مبعوثا إلى فلاديمير زيلينسكي، وفريقه لمناقشة الخطة".

يشار إلى أن المسؤولين الروس لم يعلقوا علنًا على الخطة، ولم يكشف البيت الأبيض حتى الآن أي تفاصيل بشأن المقترح.
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام بأن الولايات المتحدة لم تطلع حلفاءها الأوروبيين بخطتها التي أعدتها لحل النزاع الأوكراني، إذ نقلت صحيفة "تلغراف" عن مصادر أوروبية، لم تسمها، قولها: "كانوا يجهلون تفاصيل الخطة بخصوص أوكرانيا".
الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2025
الكرملين: روسيا لا تزال مستعدة لمواصلة عملية التفاوض بشأن أوكرانيا
12 نوفمبر, 14:10 GMT
وأكد وزير الخارجية الألماني يوهانس فاديفول، في وقت سابق، أن "الولايات المتحدة لم تطلع ألمانيا على ما يزعم أنه خطة جديدة للتسوية السلمية"، على حد قوله.
وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي قد أفاد، في وقت سابق، نقلا عن مصادر روسية وأمريكية، بأن الولايات المتحدة تجري "مشاورات سرية" مع روسيا لوضع خطة جديدة لتسوية النزاع في أوكرانيا، مع الإشارة إلى أنه "لا يزال من غير الواضح كيف سيكون رد فعل كييف وحلفائها الأوروبيين".
من جهته، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن روسيا والولايات المتحدة ناقشتا التسوية السلمية في ألاسكا، ومنذ ذلك الحين "لم تحدث أي تطورات جديدة بشأن هذا الموضوع بين الطرفين".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала