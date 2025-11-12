https://sarabic.ae/20251112/الكرملين-روسيا-لا-تزال-مستعدة-لمواصلة-عملية-التفاوض-بشأن-أوكرانيا--1107037029.html
الكرملين: روسيا لا تزال مستعدة لمواصلة عملية التفاوض بشأن أوكرانيا
روسيا
وفي وقت سابق، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن الأولوية لواضعي الخطة الأوروبية للتسوية في أوكرانيا عرقلة إطلاق عملية سلام حقيقية.
روسيا
الكرملين: روسيا لا تزال مستعدة لمواصلة عملية التفاوض بشأن أوكرانيا
14:10 GMT 12.11.2025 (تم التحديث: 14:32 GMT 12.11.2025)
صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن روسيا لا تزال مستعدة لمواصلة عملية التفاوض بشأن أوكرانيا.
وقال بيسكوف للصحفيين: "لا نزال منفتحين على عملية التفاوض، ولا يمكن إجراء عملية التفاوض منفردة في ظل رفض نظام كييف مناقشة أي شيء والإجابة على الأسئلة المطروحة".
وأشار بيسكوف إلى أن نظام كييف مذنب بذنوب كثيرة، قائلا: "نظام كييف مذنب بذنوب كثيرة، والفساد أحدها، والفساد هو الظاهرة التي تنخر نظام كييف من الداخل. إنهم يسرقون معظم الأموال التي يتلقونها من الأوروبيين والأمريكيين".
وأوضح بيسكوف أن الأوروبيين يظهرون ميلا لتشجيع كييف على مواصلة الحرب، بينما تميل الولايات المتحدة الأمريكية إلى التريث.
وفي وقت سابق من اليوم، صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن موسكو ترى أن أوروبا تستعد لحرب مع روسيا، مشيرا إلى أن موسكو أدركت دائما الخطر المتمثل في أن أوروبا قد تستعد للحرب مع روسيا، وقد اتخذت التدابير الأمنية كافة مسبقا.
وفي وقت سابق، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن الأولوية لواضعي الخطة الأوروبية للتسوية في أوكرانيا عرقلة إطلاق عملية سلام حقيقية.