تحديات السياسة الخارجية في ألاسكا
تحديات السياسة الخارجية في ألاسكا
البيت الأبيض" والانتخابات، التي تجرى كل عامين، فإن تمثيل المؤسسة الحاكمة من قبل جماعات مصالح مختلفة، يعتقد كل منها أن أمريكا ملك له، أمر مهم. إن المشكلة تحل جزئيا من خلال الضغط، وهو أمر غير وارد بالنسبة لموسكو، لأن روسيا تشكل حالة خاصة بالنسبة للنخب الغربية بشكل عام حتى وقت قريب، كان من الممكن الضغط من أجل مصالح الصين، ولكن في هذا الصدد يتهم أنصار ترامب بايدن، بخيانة المصالح الوطنية".وجاء في مقال ألكسندر ياكوفينكو، السفير المفوض في وزارة الخارجية الروسية: "واجهت روسيا هذه الظاهرة خلال أزمة القوقاز في أغسطس (آب) 2008، عندما بدا أن نائب مساعد وزير الخارجية بريزا، يجيز استخدام نظام ساكاشفيلي للقوة ضد أوسيتيا الجنوبية وقوات حفظ السلام التابعة لنا. ردًا على ذلك في نقاش عام، صرح خبراء أمريكيون بأنه أعلى مستويات جهازهم البيروقراطي من ألفين إلى 3 آلاف منصب، وهو مسيّس تمامًا، ويتغير مع كل إدارة، وليس معروفا من يمثل مصالح كل شخص بعينه، "تتمتع بسلطة أكبر" من أنظمة الحكم في الدول الأخرى. والنتيجة هي نوع من التعددية الصوتية أو ما بعد الحداثة، يشبه التعددية القطبية في ما بعد الحداثة الأرضية، وفقًا لألكسندر دوغين".وأضاف: "على أي حال، من الصعب تصور مشاركة روسيا في السياسة الأمريكية لاحتواء الصين. البديل هو اهتمام ترامب بروسيا قوية كقوة موازنة لبكين، وهو ما يغير الكثير، ولكنه لا يغير دورنا في مجموعة "بريكس". حظرت بكين العملات المشفرة بحكمة. ترامب يدرك أن عرقلة جميع دول هذه المجموعة لها ستؤدي إلى انهيار نظام الدولار منذ الآن، كما أنه غير مهتم بخروج دول "بريكس" من منطقة الرقابة الكلية للاحتياطي الفيدرالي مع أن هذا الأمر يتجه بوضوح نحو قيام ترامب نفسه بإنهاء استقلال الاحتياطي الفيدرالي، وبالتالي تخفيف حدة الوضع على الجميع".وتابع ياكوفينكو: "لكنني سأنظر إلى مستقبل العلاقات الروسية الأمريكية، إذا سارت الأمور على ما يرام في ألاسكا، من منظور المصالح المشتركة في القطب الشمالي. إذا سيطر ترامب على غرينلاند وكندا ويمكن للبريطانيين المساعدة في هذا الصدد، فلن يقسمنا القطب الشمالي إلى نصفي الكرة الأرضية غربي وشرقي، على الرغم من أننا كنا نعيش في القرن التاسع عشر براحة وهدوء، مقسمين بواسطة خط الزوال الرئيسي، بل بعنا ألاسكا حتى لا نخل بهذا التناغم الجغرافي، بقدر ما سيوحدنا مع تحدياته، بما في ذلك الاحتباس الحراري".وختم: "إن إدارة هذين المجالين الرئيسيين للسياسة الخارجية تتجاوز الدبلوماسية التقليدية وسياسة القوة، وتتطلب أدواتٍ كافية من مجال التنمية بالمعنى الأوسع للكلمة، ومجموعة من الكفاءات المناسبة. عندما وضع نظام بريتون وودز، الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة عام 1944، كنا منهكين للغاية بسبب الحرب، ومثقلين بالعقائد الأيديولوجية، لدرجة أننا لم نلتزم بهذه القواعد. على مدار العشرين عامًا الماضية، تعلمنا الكثير، ويمكننا فرض البدائل بدعم من ذوي الفكر المماثل، متبعين أسلوبا صارما في التعامل، كما كان الحال في عهد كاترين العظيمة. وإلا، فسنخسر السلام مجددا، بعد أن انتصرنا في الحرب".نائب حاكم ألاسكا السابق: القواعد العسكرية في المنطقة قد تكون المكان الأمثل للقاء بين بوتين وترامبباحث: لقاء بوتين وترامب يجعل الأخير قادرا على الإيفاء بوعده وإنهاء الصراع في أوكرانيا
12:31 GMT 12.08.2025 (تم التحديث: 13:24 GMT 12.08.2025)
أفاد ألكسندر ياكوفينكو، السفير المفوض في وزارة الخارجية الروسية، بأن "القمة الروسية الأمريكية المقبلة في ألاسكا، تفتتح جولة جديدة نوعيا من اللعبة الجيوسياسية، والتي يمكن تسميتها تقليديا بدبلوماسية القوى العظمى، وتشمل هذه الجولة أيضا مفاهيم مثل ما بعد أمريكا، وما بعد الاتحاد السوفييتي، وما بعد أوروبا، وأخيرا، ما بعد أوكرانيا".
وكتب ياكوفينكو مقالًا جاء فيه: "لقد أُهملت مفاهيم مثل الاستقرار الاستراتيجي والحد من التسلح والعولمة والمواجهة الأيديولوجية. يفقد حلف الناتو معناه، والاتحاد الأوروبي يترنح على شفا الانهيار، ويسقط في فخ "فايمار" الجماعي على طريق "الحكم الانتحاري"، كما وصفه المؤرخ البريطاني أرنولد توينبي، بأنه التطرف العسكري، وتُستبدل السياسة الأطلسية والغرب، كما نعرفه، بالتعددية القطبية الثقافية والحضارية والبيئة العالمية الجديدة شديدة التنافسية المرتبطة بها، بتنوع قيمها ونماذج التنمية فيها".
وتابع: "كمثال على هذه التغيرات الجذرية، يظهر الشرق الأوسط، حيث نشهد تطرفا في المجتمع الإسرائيلي، فالأغلبية المكونة من مهاجرين من مناطق غير أوروبية، تفكر في بناء الهيكل الثالث وإقامة نظام وطني، وفقا للشريعة اليهودية (مشابه للشريعة الإسلامية عند المسلمين). حتى وقت قريب، كان من الصعب تصور عودة العصور التوراتية إلى المنطقة، خاصة مع تشجيع الصهيونيين المسيحيين في الولايات المتحدة الأمريكية".
وأضاف: "انتصار روسيا في سباق التسلح غير المباشر، سواء في الأسلحة الاستراتيجية أو التقليدية، والآن أيضا على أرض المعركة خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، يغير بشكل جذري دور وسياسة القوة في العلاقات الدولية، موسكو تعيد صياغة قواعدها وتفرضها على الغرب. لذلك، من غير المرجح أن نواجه تكرار أزمة صاروخية في أوروبا
بسبب تطوير صاروخ "أوريشنيك" والانسحاب من المهلة المتعلقة بنشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى. الأكثر أهمية الآن هو تسييل الموارد، حيث تفتح مرحلة جديدة بعد "الذهب الورقي" من خلال تقنين العملات الرقمية المستقرة المربوطة بالدولار في الولايات المتحدة الأمريكية".
وأردف ألكسندر ياكوفينكو، السفير المفوض في وزارة الخارجية الروسية: "كل هذا يعيدنا إلى القرن 18 وعهد كاترين الثانية، وهي حقبة لا نعرف عنها الكثير للأسف، ولا تقتصر هذه على حروب الحكومة في حقبة ما قبل القومية (الإمبراطورية النابليونية وألمانيا الموحدة)، والتي تعزى جزئيا إلى الحرب بالوكالة في أوكرانيا، بل تشمل أيضا حرب الاستقلال الأمريكية، التي ساعدت فيها فرنسا، الأمريكيين على حساب ثورتها الخاصة، بينما اتبعت روسيا سياسة الحياد المسلح. والأهم من ذلك، أن هذه الفترة كانت ذروة قوة الإمبراطورية الروسية، التي أسسها بطرس الأكبر، وتوسعها جنوبا وغربا، ومشاركتها على قدم المساواة في السياسة الأوروبية من موقع قوة، ثم تغير كل شيء".
وتابع: "شكّل دخول القوات الروسية إلى باريس، في مارس/ آذار 1814، بداية سياسة طويلة الأمد انتهجتها القوى الغربية، على مختلف الأصعدة، بما في ذلك حرب القرم ثم دول الوفاق، لاحتواء روسيا والتي أقر بها هنري كيسنجر أيضًا. في ضوء ما نعرفه الآن، أي رفض نيكولاس الثاني قبول إنذار اللورد ميلنر، موقّعًا بذلك حكم الإعدام عليه وعلى عائلته، لم يسامحه البريطانيون على ذلك قط، ورفضوا قبول العائلة المالكة استجابة لطلب أ. كيرينسكي في مايو 1917، وكانت ثورة فبراير، التي شنها مؤيدو إنجلترا في مجلس الدوما، أول "ثورة ملوّنة" في تاريخنا، والتي كانت لها عواقب غير متوقعة على البلاد وعلى الغرب نفسه".
وأضاف: "خلال هذين القرنين، اتُخذت قرارات خاطئة عديدة نتيجة لفهم غير كاف للطبيعة الحاسمة (بل الوجودية) لسياسة الغرب المعادية لروسيا. ويشمل ذلك ضم مملكة بولندا إلى روسيا، واستقلال فنلندا، وسياسة لينين الوطنية. كتب بيوتر دورنوفو، عن خطأ ضم غاليسيا (غرب أوكرانيا) إلى روسيا، في رسالته إلى القيصر، في فبراير 1914، حتى لو كانت مزيفة من قِبَل فاشيين روس هاجروا إلى ألمانيا، علينا الآن أن نتعامل مع هذا الإرث السام لفيينا. ويعد تصريح كارين كنايسل، حول دور النمساويين في المشروع النازي، مناسبا هنا".
وقال ألكسندر ياكوفينكو، السفير المفوض في وزارة الخارجية الروسية، في مقاله: "الآن فقط، وبعد مرور أكثر من قرنين من الزمان، وبعد أن تغلبنا على جميع الأوهام المتعلقة بالغرب وقيمه، أتيحت لنا فرصة بناء علاقات متكافئة وإيجابية مع القوى العظمى الأخرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة والصين. ومرة أخرى، كما كان الحال آنذاك، انتهاج سياسة خارجية متكاملة وهجومية لتحقيق التنمية الوطنية. ويبدو أن هذا هو التحدي الرئيسي للسياسة الخارجية لروسيا".
وأضاف: "على هذه الخلفية، تتلاشى تسوية الحرب في أوكرانيا، التي خسرها الغرب منذ زمن طويل، في خلفية العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، ليست سوى عقبة أمام تطبيعهما، وهو أمر يجب تجاوزه معًا. لا جدوى من استباق الأحداث وتوقع ما سيتفق عليه رئيسا البلدين في ألاسكا، لكن هناك أمر واحد واضح، ستضطر أوكرانيا لدفع ثمن وقف إطلاق النار بمعاهدة سلام تعترف بحدود جديدة، والتي يجب إبرامها بسرعة".
وتابع: "من دون سلام دائم، لن يكون هناك انتعاش اقتصادي لأوكرانيا، ما يمنح الأمريكيين رافعة قوية في مسألة التحول الإيجابي لدولتها، ونبذ ثقافة الكراهية، والتعامل مع المتطرفين المتحمسين. ولم يعد لدى كييف أي أمل في الحصول على تعويضات أو في السيطرة على أصولنا المجمدة، والتي سيتم إرجاعها حتى نتمكن من البقاء في نظام الدولار، كما سيتم رفع العقوبات من أجل الوصول إلى اقتصادنا".
وأردف ياكوفينكو: "العنصر الأكثر أهمية في الخطة التي ستقترحها موسكو وواشنطن على زيلينسكي (الأمريكيون يتركونه لهذا الغرض) يمكن أن يكون الفيدرالية / اللامركزية، والتي من شأنها أن تمنح المناطق الحق في تطوير، من بين أمور أخرى، العلاقات التاريخية مع روسيا، ناهيك عن حقيقة أن أوكرانيا لن تكون قادرة على الوجود اقتصاديًا (إن لم تكن البقاء على قيد الحياة) إلا بالتعاون مع روسيا، وهو ما اعترف به حتى زبيغنيو بريجنسكي".
وأضاف: "الاتحاد الأوروبي، الذي يعيد تسليح نفسه بالائتمان، لن يملك الأموال اللازمة لإعادة إعمار أوكرانيا. علاوة على ذلك، أصبح الاتحاد الأوروبي أكثر اعتمادا من الصين على الصادرات، وفي الوقت نفسه، على الواردات الصينية، ما يفاقم أزمته التي تبرز، وفقًا لصحيفة "تلغراف"، نهاية أوروبا".
وقال ياكوفينكو: "علاوة على ذلك، في القضية الأوكرانية، سينصب التركيز على الضمانات المادية للسلام في القارة وأمن روسيا، وستُصور الأمور على أنها تسوية مؤجلة في أوروبا بعد انتهاء الحرب الباردة. لم ينتصر أحد ولم يخسر أحد نوع من "سلام بلا غالبين"، فالحرب في أوكرانيا صراع طبيعي وشرعي وقع نتيجة إهمال إدارة بايدن والعواصم الأوروبية، مع تحميل كييف نفسها جزءًا كبيرًا من المسؤولية لماذا ظنت أنها قادرة على هزيمة روسيا؟ والأمر ببساطة، تسوية طويلة الأمد في أوروبا تنتظر ترامب منذ 30 عاما، في غياب محاورين أكفاء من الغرب للكرملين".
وتابع: "لكن مسألة الضمانات المادية لانتصارنا ترتبط بخصوصيات الولايات المتحدة كدولة. يشير الفيلسوف السياسي الأوكراني بافلو شيلين (المقيم حاليا في الولايات المتحدة)، إلى أن أمريكا ليست دولة بالمعنى التقليدي للكلمة، بنظام مركزي لصنع القرار، بما في ذلك السياسة الخارجية، واستمراريتها من إدارة لأخرى. ويتجلى هذا الأمر الأخير في تصرفات ترامب نفسه، الذي انسحب من معاهدتي القوى النووية متوسطة المدى والأجواء المفتوحة خلال رئاسته الأولى".
وأضاف: "الوضع أكثر تعقيدًا بكثير، فبالإضافة إلى ثنائية "الكونغرس - البيت الأبيض" والانتخابات، التي تجرى كل عامين، فإن تمثيل المؤسسة الحاكمة من قبل جماعات مصالح مختلفة، يعتقد كل منها أن أمريكا ملك له، أمر مهم. إن المشكلة تحل جزئيا من خلال الضغط
، وهو أمر غير وارد بالنسبة لموسكو، لأن روسيا تشكل حالة خاصة بالنسبة للنخب الغربية بشكل عام حتى وقت قريب، كان من الممكن الضغط من أجل مصالح الصين، ولكن في هذا الصدد يتهم أنصار ترامب بايدن، بخيانة المصالح الوطنية".
وجاء في مقال ألكسندر ياكوفينكو، السفير المفوض في وزارة الخارجية الروسية: "واجهت روسيا هذه الظاهرة خلال أزمة القوقاز في أغسطس (آب) 2008، عندما بدا أن نائب مساعد وزير الخارجية بريزا، يجيز استخدام نظام ساكاشفيلي للقوة ضد أوسيتيا الجنوبية وقوات حفظ السلام التابعة لنا. ردًا على ذلك في نقاش عام، صرح خبراء أمريكيون بأنه أعلى مستويات جهازهم البيروقراطي من ألفين إلى 3 آلاف منصب، وهو مسيّس تمامًا، ويتغير مع كل إدارة، وليس معروفا من يمثل مصالح كل شخص بعينه، "تتمتع بسلطة أكبر" من أنظمة الحكم في الدول الأخرى. والنتيجة هي نوع من التعددية الصوتية أو ما بعد الحداثة، يشبه التعددية القطبية في ما بعد الحداثة الأرضية، وفقًا لألكسندر دوغين".
وتابع: "من غير الواقعي التوصل إلى اتفاق مع الجميع، ولو لمجرد عدم تمثيل جميع المصالح بوضوح في السياسات العامة. الأمر أكثر تعقيدًا من مجرد القطاع الحقيقي مقابل القطاع المصرفي، حيث يحكم الاحتياطي الفيدرالي، ومن تعدد مراكز القوى بين عمالقة تكنولوجيا المعلومات المنشغلين بتطوير الذكاء الاصطناعي، وهو ما يُشبه القنبلة الذرية لمستقبل التنمية العالمية. يجب ألا ننسى أن الإمبراطورية الأمريكية العالمية هي خليفة الإمبراطورية البريطانية، التي كما أشار المؤرخ البريطاني المحافظ نيل فيرغسون، بصراحة في كتابه المثير "الإمبراطورية" عام 2003، تصرفت بخيانة مطلقة ولم تتورع عن أي شيء. بالمناسبة، يدعو الآن إلى انفراج مع الصين، على غرار الانفراج الذي كلفنا البلاد. من الصعب ألا نفهم أن الوقت قد فات لاحتواء الصين، لقد بدأوا بالفعل في التفاوض".
وأضاف: "على أي حال، من الصعب تصور مشاركة روسيا في السياسة الأمريكية
لاحتواء الصين. البديل هو اهتمام ترامب بروسيا قوية كقوة موازنة لبكين، وهو ما يغير الكثير، ولكنه لا يغير دورنا في مجموعة "بريكس". حظرت بكين العملات المشفرة بحكمة. ترامب يدرك أن عرقلة جميع دول هذه المجموعة لها ستؤدي إلى انهيار نظام الدولار منذ الآن، كما أنه غير مهتم بخروج دول "بريكس" من منطقة الرقابة الكلية للاحتياطي الفيدرالي مع أن هذا الأمر يتجه بوضوح نحو قيام ترامب نفسه بإنهاء استقلال الاحتياطي الفيدرالي، وبالتالي تخفيف حدة الوضع على الجميع".
وتابع ياكوفينكو: "لكنني سأنظر إلى مستقبل العلاقات الروسية الأمريكية، إذا سارت الأمور على ما يرام في ألاسكا، من منظور المصالح المشتركة في القطب الشمالي. إذا سيطر ترامب على غرينلاند وكندا ويمكن للبريطانيين المساعدة في هذا الصدد، فلن يقسمنا القطب الشمالي إلى نصفي الكرة الأرضية غربي وشرقي، على الرغم من أننا كنا نعيش في القرن التاسع عشر براحة وهدوء، مقسمين بواسطة خط الزوال الرئيسي، بل بعنا ألاسكا حتى لا نخل بهذا التناغم الجغرافي، بقدر ما سيوحدنا مع تحدياته، بما في ذلك الاحتباس الحراري".
وأضاف: "يمكن أن يصبح القطب الشمالي نقطة انطلاق لعصر جديد في علاقاتنا، التي شهدت جوانب إيجابية عديدة في القرنين التاسع عشر والعشرين (الحرب الأهلية الأمريكية والحرب العالمية الثانية)، وشهدت أيضا لحظات تقارب، بما في ذلك إنشاء اقتصاد ذي توجه اجتماعي في أمريكا. لكن ساد اتجاه سلبي. والآن، ثمة فرصة للتغلب عليه، الأمر الذي يتطلب إعادة صياغة أكثر وضوحا لسياستنا بأكملها بما يتماشى مع مفهوم السياسة الخارجية لشهر مارس 2023، مع تركيز أكبر على تعزيز علاقاتنا الشاملة مع كل من الجنوب والشرق العالميين، ومع أمريكا التي تمر بمرحلة تحوّل معقدة. أما بالنسبة لأوروبا، فهي أكثر أهمية مما كانت عليه في زمن دوستويفسكي، "أحجارنا العزيزة وأمواتنا".
وختم: "إن إدارة هذين المجالين الرئيسيين للسياسة الخارجية تتجاوز الدبلوماسية التقليدية
وسياسة القوة، وتتطلب أدواتٍ كافية من مجال التنمية بالمعنى الأوسع للكلمة، ومجموعة من الكفاءات المناسبة. عندما وضع نظام بريتون وودز، الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة عام 1944، كنا منهكين للغاية بسبب الحرب، ومثقلين بالعقائد الأيديولوجية، لدرجة أننا لم نلتزم بهذه القواعد. على مدار العشرين عامًا الماضية، تعلمنا الكثير، ويمكننا فرض البدائل بدعم من ذوي الفكر المماثل، متبعين أسلوبا صارما في التعامل، كما كان الحال في عهد كاترين العظيمة. وإلا، فسنخسر السلام مجددا، بعد أن انتصرنا في الحرب".