محلل: اجتماع بوتين وترامب قد يعيد تشكيل النظام العالمي
محلل: اجتماع بوتين وترامب قد يعيد تشكيل النظام العالمي
قال تيبيريو غرازياني، مدير المعهد الدولي للتحليلات العالمية، إن اللقاء المرتقب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في آلاسكا، يعتمد
وفي تحليل نشرته "سبوتنيك" النسخة الإنجليزية، اليوم الأحد، قال غرازياني، إن ترامب يريد التأكيد على أن واشنطن لها دور دبلوماسي فعال على المستوى العالمي، كما يبرز في الوقت ذاته التقارب بين ترامب وبوتين والابتعاد عن الاتحاد الأوروبي.وأوضح غرازياني أن المفاوضات لن تركز على أوكرانيا وحدها، بل ستشمل على الأرجح "إرساء هيكل أمني" من شأنه أن يخفف من "المخاوف الوجودية لروسيا تجاه نوايا بروكسل ولندن"، وفي الوقت ذاته يعترف بمصالح الولايات المتحدة في القارة الأوروبية.وأضاف: "إلا أن الزعيمين يسعيان وراء أهداف مختلفة، ففي حين يريد ترامب "الحفاظ على أولوية بلاده في النظام الدولي الجديد متعدد الأقطاب"، فإن بوتين يسعى إلى "صياغة النظام العالمي الجديد من خلال إشراك دول الجنوب العالمي في عملية النقاش واتخاذ القرار".وفي وقت سابق من يوم أمس السبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في 15 أغسطس/ آب الجاري، في ألاسكا.ورغم تعدد الملفات المنتظر مناقشتها بين الرئيسين وفي مقدمتها الملف الأوكراني، فمن المتوقع أن تكون قضايا الشرق الأوسط من بين التفاهمات المحتملة، خاصة في ظل تقاطع المصالح للبلدين بالمنطقة، وتأثير الأزمة الأوكرانية على الوضع في الشرق الأوسط، فضلا عن القضية الفلسطينية، التي تمثل محور التوترات في المنطقة.ويتوقع الخبراء أن العديد من القضايا في المنطقة يمكن أن تذهب نحو الحل، إذا ما وقع تفاهم بين بوتين وترامب على المدى القريب، دون أن يحسم ذلك الأمر من اللقاء الأول.
