محلل: اجتماع بوتين وترامب قد يعيد تشكيل النظام العالمي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
08:45 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:18 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:34 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
12:03 GMT
23 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
12:26 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
قبيل لقاء بوتين – ترامب.. واشنطن وموسكو تبحثان اتفاقا يرسخ سيطرة روسيا على مناطق جديدة بأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تسيطر إسرائيل على غزة أم تتراجع تحت وطأة الضغوط الدولية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:17 GMT
36 د
ملفات ساخنة
هل تسيطر إسرائيل على غزة أم تتراجع تحت وطأة الضغوط الدولية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
10:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
11:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:38 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
16:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
استمرار محاولات إبرام اتفاق لوقف الحرب على غزة، مظاهرات حاشدة في تل أبيب، وألمانيا تعلق صادرات أسلحة لإسرائيل
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250810/محلل-اجتماع-بوتين-وترامب-قد-يعيد-تشكيل-النظام-العالمي-1103580592.html
محلل: اجتماع بوتين وترامب قد يعيد تشكيل النظام العالمي
محلل: اجتماع بوتين وترامب قد يعيد تشكيل النظام العالمي
سبوتنيك عربي
قال تيبيريو غرازياني، مدير المعهد الدولي للتحليلات العالمية، إن اللقاء المرتقب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في آلاسكا، يعتمد... 10.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-10T17:48+0000
2025-08-10T17:48+0000
العالم
أخبار العالم الآن
روسيا
أخبار روسيا اليوم
دونالد ترامب
فلاديمير بوتين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0c/1097730700_0:0:3463:1949_1920x0_80_0_0_b417bfe2e24d91d726882ac22586075c.jpg
وفي تحليل نشرته "سبوتنيك" النسخة الإنجليزية، اليوم الأحد، قال غرازياني، إن ترامب يريد التأكيد على أن واشنطن لها دور دبلوماسي فعال على المستوى العالمي، كما يبرز في الوقت ذاته التقارب بين ترامب وبوتين والابتعاد عن الاتحاد الأوروبي.وأوضح غرازياني أن المفاوضات لن تركز على أوكرانيا وحدها، بل ستشمل على الأرجح "إرساء هيكل أمني" من شأنه أن يخفف من "المخاوف الوجودية لروسيا تجاه نوايا بروكسل ولندن"، وفي الوقت ذاته يعترف بمصالح الولايات المتحدة في القارة الأوروبية.وأضاف: "إلا أن الزعيمين يسعيان وراء أهداف مختلفة، ففي حين يريد ترامب "الحفاظ على أولوية بلاده في النظام الدولي الجديد متعدد الأقطاب"، فإن بوتين يسعى إلى "صياغة النظام العالمي الجديد من خلال إشراك دول الجنوب العالمي في عملية النقاش واتخاذ القرار".وفي وقت سابق من يوم أمس السبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في 15 أغسطس/ آب الجاري، في ألاسكا.ورغم تعدد الملفات المنتظر مناقشتها بين الرئيسين وفي مقدمتها الملف الأوكراني، فمن المتوقع أن تكون قضايا الشرق الأوسط من بين التفاهمات المحتملة، خاصة في ظل تقاطع المصالح للبلدين بالمنطقة، وتأثير الأزمة الأوكرانية على الوضع في الشرق الأوسط، فضلا عن القضية الفلسطينية، التي تمثل محور التوترات في المنطقة.ويتوقع الخبراء أن العديد من القضايا في المنطقة يمكن أن تذهب نحو الحل، إذا ما وقع تفاهم بين بوتين وترامب على المدى القريب، دون أن يحسم ذلك الأمر من اللقاء الأول.
https://sarabic.ae/20250810/انعكاسات-اللقاء-المرتقب-بين-بوتين-وترامب-على-ملفات-الشرق-الأوسط--1103577999.html
https://sarabic.ae/20250809/خبير-عسكري-أمريكي-يوضح-سبب-اختيار-ألاسكا-مكانا-لعقد-قمة-بوتين-وترامب-1103549540.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0c/1097730700_463:0:3194:2048_1920x0_80_0_0_eeb18d89b312bb98b2f51acbcc7d0015.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, دونالد ترامب, فلاديمير بوتين
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, دونالد ترامب, فلاديمير بوتين

محلل: اجتماع بوتين وترامب قد يعيد تشكيل النظام العالمي

17:48 GMT 10.08.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivaisالرئيس دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
تابعنا عبر
قال تيبيريو غرازياني، مدير المعهد الدولي للتحليلات العالمية، إن اللقاء المرتقب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في آلاسكا، يعتمد على التاريخ المشترك للمنطقة وموقعها الجغرافي بين الدولتين.
وفي تحليل نشرته "سبوتنيك" النسخة الإنجليزية، اليوم الأحد، قال غرازياني، إن ترامب يريد التأكيد على أن واشنطن لها دور دبلوماسي فعال على المستوى العالمي، كما يبرز في الوقت ذاته التقارب بين ترامب وبوتين والابتعاد عن الاتحاد الأوروبي.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2025
انعكاسات اللقاء المرتقب بين بوتين وترامب على ملفات الشرق الأوسط
16:44 GMT
وأوضح غرازياني أن المفاوضات لن تركز على أوكرانيا وحدها، بل ستشمل على الأرجح "إرساء هيكل أمني" من شأنه أن يخفف من "المخاوف الوجودية لروسيا تجاه نوايا بروكسل ولندن"، وفي الوقت ذاته يعترف بمصالح الولايات المتحدة في القارة الأوروبية.

وأضاف تيبيريو غرازياني، مدير المعهد الدولي للتحليلات العالمية: "بوتين وترامب يعملان على إعادة تشكيل النظام العالمي".

وأضاف: "إلا أن الزعيمين يسعيان وراء أهداف مختلفة، ففي حين يريد ترامب "الحفاظ على أولوية بلاده في النظام الدولي الجديد متعدد الأقطاب"، فإن بوتين يسعى إلى "صياغة النظام العالمي الجديد من خلال إشراك دول الجنوب العالمي في عملية النقاش واتخاذ القرار".
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هلسنكي، فنلندا 16 يويليو/ تموز 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2025
خبير عسكري أمريكي يوضح سبب اختيار ألاسكا مكانا لعقد قمة بوتين وترامب
أمس, 15:12 GMT
وفي وقت سابق من يوم أمس السبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في 15 أغسطس/ آب الجاري، في ألاسكا.
وكتب ترامب عبر حسابه على منصته "تروث سوشال": "اللقاء المرتقب بشدة بيني، بصفتي رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، سيعقد الجمعة المقبلة، 15 أغسطس 2025، في ولاية ألاسكا العظيمة".
ورغم تعدد الملفات المنتظر مناقشتها بين الرئيسين وفي مقدمتها الملف الأوكراني، فمن المتوقع أن تكون قضايا الشرق الأوسط من بين التفاهمات المحتملة، خاصة في ظل تقاطع المصالح للبلدين بالمنطقة، وتأثير الأزمة الأوكرانية على الوضع في الشرق الأوسط، فضلا عن القضية الفلسطينية، التي تمثل محور التوترات في المنطقة.
ويتوقع الخبراء أن العديد من القضايا في المنطقة يمكن أن تذهب نحو الحل، إذا ما وقع تفاهم بين بوتين وترامب على المدى القريب، دون أن يحسم ذلك الأمر من اللقاء الأول.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала