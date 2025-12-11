https://sarabic.ae/20251211/بعدما-وصفه-ترامب-بـديكتاتور-بلا-انتخابات-زيلينسكي-يضع-من-جديد-الشروط-لإجرائها-1108067121.html

بعدما وصفه ترامب بـ"ديكتاتور بلا انتخابات".. زيلينسكي يضع من جديد الشروط لإجرائها

وضع، فلاديمير زيلينسكي، مجددا، الذي وصفه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه "ديكتاتور بلا انتخابات"، شروطا لتأجيل الانتخابات، والتي تتمثل هذه المرة في وقف...

موسكو - سبوتنيك. وقال خلال خطاب عبر الإنترنت لأعضاء ما يُسمى "تحالف الراغبين" بشأن أوكرانيا: "يمكننا محاولة إجراء الانتخابات.. ولكن لكي تكون الانتخابات ممكنة، لا بد من وجود عنصر أمني، ويمكن لأمريكا أن تساعد في ذلك.. إذا كانت الانتخابات ضرورية الآن، فلا بد من وقف إطلاق النار، على الأقل طوال فترة العملية الانتخابية".وتحدث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن ضرورة إجراء الانتخابات في أوكرانيا، مشيرا إلى أن نسبة تأييد زيلينسكي انخفضت إلى 4%.وعقب تصريحات ترامب، صرح زيلينسكي، الذي انتهت ولايته في 20 مايو/ آيار 2024، بأنه مستعد لإجراء الانتخابات، لكنه طلب من أمريكا وحلفائها الأوروبيين "ضمان الأمن" لها.وسبق وأن صرح زيلينسكي مرارا وتكرارا بأن التشريعات لا تسمح بإجراء انتخابات في أوكرانيا خلال فترة الأحكام العرفية، التي فُرضت في فبراير/ شباط 2022، وتُجدد كل 3 أشهر.وقد أُلغيت الانتخابات الرئاسية الأوكرانية لعام 2024، استنادا إلى الأحكام العرفية والتعبئة العامة.وفي يونيو/ حزيران 2024، طرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مبادرات لحل سلمي للنزاع في أوكرانيا، تتضمن انسحاب القوات الأوكرانية من المناطق الروسية الجديدة، وتخلي كييف عن نيتها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ونزع سلاحها وتطهيرها من النازية، واعتماد وضع الحياد وعدم الانحياز وعدم امتلاك أسلحة نووية، وعلاوة على ذلك، يجب الاعتراف بالواقع الإقليمي المنصوص عليه في الدستور الروسي، وضمان حقوق وحريات ومصالح المواطنين الناطقين بالروسية، كما أشار بوتين إلى رفع العقوبات المفروضة على روسيا.وصرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن موسكو منفتحة على حل سياسي ودبلوماسي للأزمة في أوكرانيا، شريطة أن يعالج هذا الحل الأسباب الجذرية للأزمة وينهي النزاع.ووفقا له، فإنه لتحقيق تسوية، يجب على الغرب وقف إمدادات الأسلحة، ويجب على كييف وقف العمليات العسكرية.

