https://sarabic.ae/20251211/ميدفيديف-يعلق-على-تصريح-زيلينسكي-بشأن-الاستفتاء-إنه-بمثابة-إهانة-للبيت-الأبيض-1108064728.html

ميدفيديف يعلق على تصريح زيلينسكي بشأن الاستفتاء: إنه بمثابة "إهانة" للبيت الأبيض

ميدفيديف يعلق على تصريح زيلينسكي بشأن الاستفتاء: إنه بمثابة "إهانة" للبيت الأبيض

سبوتنيك عربي

اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن تصريحات، فلاديمير زيلينسكي، بشأن استفتاء محتمل حول القضية الإقليمية هي بمثابة "إهانة" للولايات المتحدة،... 11.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-11T19:21+0000

2025-12-11T19:21+0000

2025-12-11T19:21+0000

روسيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/15/1065372603_0:0:2914:1640_1920x0_80_0_0_d2dc322af60b75f8b648c551295823be.jpg

وكتب مدفيديف، في قناته على تطبيق "ماكس" اليوم الخميس، "هذا الفوهرر المدمن على المخدرات، أظهر أصبعه الأوسط (إشارة بذيئة) في وجه البيت الأبيض. الجميع يدرك أن إجراء استفتاء على الأراضي الأوكرانية سيكبح المفاوضات، وهذا بالضبط ما يريده مهرج كييف. إلى متى ستتحملون هذا يا أميركا؟"وأضاف زيلينسكي في تصريحات نقلتها قناة "أوبشستفينوي"، أن "فيما يتعلق بالقضايا الحدودية، من المقرر إجراء استفتاء عام على مستوى أوكرانيا، ولا تزال آلية تنفيذه غير معروفة". وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن فلاديمير زيلينسكي حريص على البقاء في السلطة، لكن لا فرصة له لإعادة انتخابه بشكل قانوني.وأضافت زاخاروفا خلال إحاطة صحفية حول قضايا السياسة الخارجية الراهنة: "من الواضح أن زيلينسكي حريص على البقاء في السلطة؛ لا أحد يشك في ذلك، لكن لا شك أيضاً في أنه لا فرصة له لإعادة انتخابه بشكل قانوني".صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، بأنه "حان الوقت لإجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا"، وأنه "على الشعب الأوكراني اتخاذ القرار في ذلك".

https://sarabic.ae/20251211/خبير-عسكري-تحرير-مدينة-سيفيرسك-يفتح-للجيش-الروسي-الطريق-إلى-سلافيانسك-وكراماتورسك-1108061595.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم