أمساليوم
بث مباشر
ميدفيديف يعلق على تصريح زيلينسكي بشأن الاستفتاء: إنه بمثابة "إهانة" للبيت الأبيض
ميدفيديف يعلق على تصريح زيلينسكي بشأن الاستفتاء: إنه بمثابة "إهانة" للبيت الأبيض
سبوتنيك عربي
اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن تصريحات، فلاديمير زيلينسكي، بشأن استفتاء محتمل حول القضية الإقليمية هي بمثابة "إهانة" للولايات المتحدة،... 11.12.2025, سبوتنيك عربي
اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن تصريحات، فلاديمير زيلينسكي، بشأن استفتاء محتمل حول القضية الإقليمية هي بمثابة "إهانة" للولايات المتحدة، وإبطاء المفاوضات بشأن التوصل إلى تسوية.
وكتب مدفيديف، في قناته على تطبيق "ماكس" اليوم الخميس، "هذا الفوهرر المدمن على المخدرات، أظهر أصبعه الأوسط (إشارة بذيئة) في وجه البيت الأبيض. الجميع يدرك أن إجراء استفتاء على الأراضي الأوكرانية سيكبح المفاوضات، وهذا بالضبط ما يريده مهرج كييف. إلى متى ستتحملون هذا يا أميركا؟"

وذكرت وسائل إعلامية، أن فلاديمير زيلينسكي، سمح بإجراء "استفتاء على مستوى أوكرانيا" بشأن القضايا الإقليمية وتبادل الأراضي.

وأضاف زيلينسكي في تصريحات نقلتها قناة "أوبشستفينوي"، أن "فيما يتعلق بالقضايا الحدودية، من المقرر إجراء استفتاء عام على مستوى أوكرانيا، ولا تزال آلية تنفيذه غير معروفة".
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2025
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
خبير عسكري: تحرير مدينة سيفيرسك يفتح للجيش الروسي الطريق إلى سلافيانسك وكراماتورسك
17:25 GMT
وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن فلاديمير زيلينسكي حريص على البقاء في السلطة، لكن لا فرصة له لإعادة انتخابه بشكل قانوني.
وأضافت زاخاروفا خلال إحاطة صحفية حول قضايا السياسة الخارجية الراهنة: "من الواضح أن زيلينسكي حريص على البقاء في السلطة؛ لا أحد يشك في ذلك، لكن لا شك أيضاً في أنه لا فرصة له لإعادة انتخابه بشكل قانوني".
وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إلى أن "زيلينسكي لن يتمكن من الفوز بالانتخابات إلا بتطبيق "سيناريو مولدوفا" الذي أثبته الغرب".
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، بأنه "حان الوقت لإجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا"، وأنه "على الشعب الأوكراني اتخاذ القرار في ذلك".
