عربي
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
خبير عسكري: تحرير مدينة سيفيرسك يفتح للجيش الروسي الطريق إلى سلافيانسك وكراماتورسك
خبير عسكري: تحرير مدينة سيفيرسك يفتح للجيش الروسي الطريق إلى سلافيانسك وكراماتورسك
خبير عسكري: تحرير مدينة سيفيرسك يفتح للجيش الروسي الطريق إلى سلافيانسك وكراماتورسك

17:25 GMT 11.12.2025
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق "أوراغان" التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
حصري
ذكر المحلل العسكري أليكسي ليونكوف، أن تحرير سيفيرسك يفتح للجيش الروسي الطريق إلى سلافيانسك وكراماتورسك.
وأضاف ليونكوف في تصريح لـ"سبوتنيك"، أنه لطالما أُشير إلى سيفيرسك باسم البوابة الشرقية، وهي جزء من مجموعة سلافيانسك-كراماتورسك. حاولنا السيطرة عليها في بداية العملية العسكرية الخاصة، ولكننا لم ننجح في ذلك إلا الآن.
ويفتح هذا الطريق أمام هجومنا اللاحق على سلافيانسك وكراماتورسك، ومن النتائج المهمة الأخرى أن المجموعة التي سيطرت على سيفيرسك - وكانت هذه المدينة، بالمناسبة، جزءًا مما يُسمى بخط المدن الحصينة، وكانت بمثابة طليعة هذا الدفاع - قد دفعت ثمنًا باهظًا للعدو، وفقا للخبير
وأضاف الخبير، أنه "كان الهجوم على المدينة وتحريرها صعبًا، ولكن مع ذلك، فإن خبرة وحداتنا وتماسكها القتالي مكناها، رغم كل الجهود، من عجز العدو عن التمسك بهذه المدينة".
من الواضح أن العدو يواجه الآن مأزقًا خطيرًا على الأطراف الشرقية لمدينتي سلوفيانسك وكراماتورسك، حيث يضغط عليه من الشمال، من كراسني ليمان، ومن الجنوب، من كوستيانتينيفكا ودروژكوفكا. هذا يعني أن المرحلة التالية من تحرير هاتين المدينتين، كراماتورسك وسلوفيانسك، من قبضة مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية قد بدأت، وفقا للخبير.
وأشار الخبير أنه "من الواضح أننا ما زلنا نحرز تقدمًا في مقاطعة زابوروجيه، ويشمل ذلك تطويق حقل هولياي، والاقتراب من أوريخوف، والاقتراب من مدينة أخرى، هي مدينة زابوروجيه الكبيرة، وهناك حاجة إلى قوات احتياطية في كل مكان. لو أن القيادة الأوكرانية سحبت الحاميات من سيفيرسك في الوقت المناسب، لربما حسّنت وضع حاميتي سلوفيانسك وكراماتورسك، المتمركزتين على أرض مرتفعة. لكن هذا لم يحدث. فالقيادة العليا الأوكرانية، بقيادة زيلينسكي وحاشيته، لا تصدر أوامر بالانسحاب، بل تأمر بالصمود حتى آخر جندي أوكراني.
مع تحرير سيفيرسك، بالطبع... يجري تسوية خط التماس في هذه المنطقة، ما يعني قطع ما يُسمى بجيب سيفيرسك. اتضح أن المزيد من وحداتنا، التي كانت متمركزة على طول جيب سيفيرسك، تُتاح الآن لتحرير سلوفيانسك وكراماتورسك، وهو على الأرجح أسوأ خبر يتلقاه العدو حاليًا، وفقا للخبير.
وأشار الخبير إلى أن الدعاية الأوكرانية تُقلل من شأن خسارة سيفيرسك، وكما جرت العادة، تستمر في الحديث عن صمود المدينة ومقاومتها الشرسة. لكن الحقيقة هي: لقد تحررت المدينة، والآن ستُجرى عمليات تطهير لإزالة الألغام؛ وإجلاء المدنيين - سيتم إجلاء كل من نجده. وسيتحرك خط التماس غربًا.
وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بيلاؤوسوف يهنئ القوات الروسية على تحرير سيفيرسك في جمهورية دونيتسك
15:59 GMT
ووفقا للخبير: "أفاد مدنيون تمكنوا من الفرار من هاتين المدينتين والوصول إلى أراضينا بأعجوبة أنهم حفروا خنادق هناك وحول محيط المدينة، وأقاموا مواقع إطلاق نار دائمة، وتحصينات، وحقول ألغام، وأسلاك شائكة. بعبارة أخرى، كانت هاتان المدينتان تُجهزان للدفاع، وعندما حاولنا اقتحامهما من الشمال، للأسف، لم ننجح لأن المدفعية الأوكرانية وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة كانت توفر نيرانًا كثيفة من مواقع إطلاق نار غير مباشرة بالقرب من سلوفيانسك.
هذا، بالطبع، يعيق تقدم قواتنا، لكنه لا يوقفها. علاوة على ذلك، فإن التكتيكات التي يستخدمها جنودنا انتقائية ومبتكرة دائمًا. لذلك، مهما فعل العدو هناك، ومهما كانت دفاعاته كثيفة، فإنه سيتمكن من اختراقها، كما ذكر الخبير.
وتابع: إذا تحقق تقدم ناجح إلى ضواحي هذه المدن، وتمكنت وحداتنا من دخولها مباشرة، فسيتحقق أحد أهداف العملية العسكرية الخاصة: تحرير أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية. فهذه مدينتان كبيرتان، بالإضافة إلى دروجكوفكا وكونستانتينوفكا، لا يزال العدو يسيطر عليهما.
لكنني لا أعتقد أنهم سيصمدون طويلًا، نظرًا للغارات الجوية المتواصلة التي تشنها قواتنا الجوية على مؤخرة العدو. أما آخرها، بالمناسبة، فكان يتعلق بكريمينشوك، التي لا تبعد كثيرًا عن هذه الحصون. إنها مركز لوجستي رئيسي. يبدو أن استخباراتنا اكتشفت نقل إمدادات مادية وتقنية إليها على وجه السرعة، وربما حتى تكديس قوى بشرية، جاهزة للنقل نحو سلوفيانسك وكراماتورسك. حسنًا، كما يُقال، لن ينجحوا، وفقا للخبير.
وقال أيضا: يواجه العدو حاليًا مشكلة لوجستية كبيرة: نقل معداته بسرعة عبر الطرق البرية وغيرها من الوسائل. لديهم عدد محدود من المركبات المدرعة، وناقلات الجنود المدرعة، ومركبات قتال المشاة، والمعدات المدنية. لكنهم بحاجة إلى نقلها بسرعة لاحتواء تقدمنا.
لذا، فإن إحدى المهام الرئيسية التي ننفذها في المنطقة التكتيكية هي تدمير جميع هذه المعدات المتنقلة التي تُعيق الجيش الأوكراني؛ فهو لا يستطيع نقل التعزيزات من قطاع إلى آخر على خط التماس. لذلك، سنراقب الآن ما إذا كان بإمكانهم إيصال التعزيزات إلى سلوفيانسك-كراماتورسك أم لا. لكن في كل الأحوال، سيتم تحرير هاتين المدينتين، وفقا لما ذكره الخبير.
