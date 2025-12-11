https://sarabic.ae/20251211/بيلاؤوسوف-يهنئ-قيادة-وأفراد-فوج-الدبابات-153-على-تحرير-كوريلوفكا-في-مقاطعة-خاركوف-1108059668.html
بيلوسوف يهنئ القوات الروسية على تحرير سيفيرسك في جمهورية دونيتسك
بيلوسوف يهنئ القوات الروسية على تحرير سيفيرسك في جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
هنأ وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف ، مقاتلي المجموعة الجنوبية للقوات المسلحة بتحرير سيفيرسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفقا لما أعلنته وزارة الدفاع... 11.12.2025
وجاء في البيان الذي نشرته وزارة الدفاع الروسية: "هنأ وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، قيادة وأفراد لواء ليسيتشانسك السادس للحرس الآلي، المسمى باسم م. إ. بلاتوف، ولواء الحرس الآلي المستقل رقم 123، الحائزين على وسام الشجاعة من الدرجة الأولى والثانية، المسمى باسم المشير ك. إ. فوروشيلوف، بتحرير مدينة سيفيرسك في جمهورية دونيتسك الشعبية". وأشار الرئيس الروسي خلال الاجتماع، إلى أن "الجيش الروسي يمتلك زمام المبادرة الاستراتيجية بالكامل في منطقة العملية العسكرية الخاصة".خلال اجتماع مع الجيش، طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، فاليري غيراسيموف، تقديم تقرير عن تطورات الوضع في منطقة العمليات العسكرية الخاصة.وقال بوتين خلال اجتماع عُقد لبحث الوضع في منطقة العمليات العسكرية الخاصة: "في بداية عملنا، وكما جرت العادة، أطلب من رئيس هيئة الأركان العامة تقديم تقرير عن تطورات الوضع في منطقة العمليات العسكرية الخاصة".وقال غيراسيموف، خلال اجتماع عبر الفيديو "كونفرنس" حول الوضع في المنطقة العسكرية الشمالية: "حررت وحدات تورنت قريتي كوتشيروفكا وكوريلوفكا مع تشديد الحصار".وأكد غيراسيموف لبوتين أن القوات المسلحة الروسية تعمل وفقاً للخطط الموضوعة للعملية العسكرية الخاصة.كما أكد غيراسيموف في تقريره للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه "تم تحرير سيفيرسك".
https://sarabic.ae/20251211/-بوتين-يعقد-اجتماعاً-في-الكرملين-لمناقشة-الوضع-في-المنطقة-العسكرية-الشمالية-الشرقية-1108056233.html
بيلوسوف يهنئ القوات الروسية على تحرير سيفيرسك في جمهورية دونيتسك
هنأ وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف ، مقاتلي المجموعة الجنوبية للقوات المسلحة بتحرير سيفيرسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفقا لما أعلنته وزارة الدفاع الروسية.
وجاء في البيان الذي نشرته وزارة الدفاع الروسية: "هنأ وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، قيادة وأفراد لواء ليسيتشانسك السادس للحرس الآلي، المسمى باسم م. إ. بلاتوف، ولواء الحرس الآلي المستقل رقم 123، الحائزين على وسام الشجاعة من الدرجة الأولى والثانية، المسمى باسم المشير ك. إ. فوروشيلوف، بتحرير مدينة سيفيرسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجنود الروس بتحرير مدينة سيفيرسك، وذلك خلال اجتماع في الكرملين لمناقشة الوضع في المنطقة العسكرية الشمالية الشرقية.
وأشار الرئيس الروسي خلال الاجتماع، إلى أن "الجيش الروسي يمتلك زمام المبادرة الاستراتيجية بالكامل في منطقة العملية العسكرية الخاصة".
خلال اجتماع مع الجيش، طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، فاليري غيراسيموف، تقديم تقرير عن تطورات الوضع في منطقة العمليات العسكرية الخاصة.
وقال بوتين خلال اجتماع عُقد لبحث الوضع في منطقة العمليات العسكرية الخاصة: "في بداية عملنا، وكما جرت العادة، أطلب من رئيس هيئة الأركان العامة تقديم تقرير عن تطورات الوضع في منطقة العمليات العسكرية الخاصة".
وأعلن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن القوات المسلحة الروسية حررت قريتي كوتشيروفكا وكوريلوفكا.
وقال غيراسيموف، خلال اجتماع عبر الفيديو "كونفرنس" حول الوضع في المنطقة العسكرية الشمالية: "حررت وحدات تورنت قريتي كوتشيروفكا وكوريلوفكا مع تشديد الحصار".
وأكد غيراسيموف لبوتين أن القوات المسلحة الروسية تعمل وفقاً للخطط الموضوعة للعملية العسكرية الخاصة.
كما أكد غيراسيموف في تقريره للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه "تم تحرير سيفيرسك".