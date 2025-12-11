عربي
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
بيلوسوف يهنئ القوات الروسية على تحرير سيفيرسك في جمهورية دونيتسك
بيلوسوف يهنئ القوات الروسية على تحرير سيفيرسك في جمهورية دونيتسك
https://sarabic.ae/20251211/-بوتين-يعقد-اجتماعاً-في-الكرملين-لمناقشة-الوضع-في-المنطقة-العسكرية-الشمالية-الشرقية-1108056233.html
هنأ وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف ، مقاتلي المجموعة الجنوبية للقوات المسلحة بتحرير سيفيرسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفقا لما أعلنته وزارة الدفاع الروسية.
وجاء في البيان الذي نشرته وزارة الدفاع الروسية: "هنأ وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، قيادة وأفراد لواء ليسيتشانسك السادس للحرس الآلي، المسمى باسم م. إ. بلاتوف، ولواء الحرس الآلي المستقل رقم 123، الحائزين على وسام الشجاعة من الدرجة الأولى والثانية، المسمى باسم المشير ك. إ. فوروشيلوف، بتحرير مدينة سيفيرسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجنود الروس بتحرير مدينة سيفيرسك، وذلك خلال اجتماع في الكرملين لمناقشة الوضع في المنطقة العسكرية الشمالية الشرقية.
وأشار الرئيس الروسي خلال الاجتماع، إلى أن "الجيش الروسي يمتلك زمام المبادرة الاستراتيجية بالكامل في منطقة العملية العسكرية الخاصة".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع أعضاء مجلس الأمن في روسيا الاتحادية، عبر الفيديو، 26 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2025
بوتين يهنئ الجنود الروس بتحرير مدينة سيفيرسك في دونيتسك ... فيديو
14:32 GMT
خلال اجتماع مع الجيش، طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، فاليري غيراسيموف، تقديم تقرير عن تطورات الوضع في منطقة العمليات العسكرية الخاصة.
وقال بوتين خلال اجتماع عُقد لبحث الوضع في منطقة العمليات العسكرية الخاصة: "في بداية عملنا، وكما جرت العادة، أطلب من رئيس هيئة الأركان العامة تقديم تقرير عن تطورات الوضع في منطقة العمليات العسكرية الخاصة".
وأعلن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن القوات المسلحة الروسية حررت قريتي كوتشيروفكا وكوريلوفكا.
وقال غيراسيموف، خلال اجتماع عبر الفيديو "كونفرنس" حول الوضع في المنطقة العسكرية الشمالية: "حررت وحدات تورنت قريتي كوتشيروفكا وكوريلوفكا مع تشديد الحصار".
وأكد غيراسيموف لبوتين أن القوات المسلحة الروسية تعمل وفقاً للخطط الموضوعة للعملية العسكرية الخاصة.
كما أكد غيراسيموف في تقريره للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه "تم تحرير سيفيرسك".
