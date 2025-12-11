https://sarabic.ae/20251211/-بوتين-يعقد-اجتماعاً-في-الكرملين-لمناقشة-الوضع-في-المنطقة-العسكرية-الشمالية-الشرقية-1108056233.html

بوتين يعقد اجتماعا في الكرملين لمناقشة الوضع في المنطقة العسكرية الشمالية الشرقية

يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اجتماعاً في الكرملين لمناقشة الوضع في المنطقة العسكرية الشمالية الشرقية. 11.12.2025

وأشار الرئيس الروسي خلال الاجتماع، أن "المبادرة الاستراتيجية في منطقة العمليات الخاصة تقع بالكامل في أيدي الجيش الروسي".خلال اجتماع مع الجيش، طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، فاليري غيراسيموف، تقديم تقرير عن تطورات الوضع في منطقة العمليات العسكرية الخاصة. وقال بوتين خلال اجتماع عُقد لبحث الوضع في منطقة العمليات العسكرية الخاصة: "في بداية عملنا، وكما جرت العادة، أطلب من رئيس هيئة الأركان العامة تقديم تقرير عن تطورات الوضع في منطقة العمليات العسكرية الخاصة".وأعلن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن القوات المسلحة الروسية حررت قريتي كوتشيروفكا وكوريلوفكا. وقال غيراسيموف، خلال اجتماع عبر الفيديو "كونفرنس" حول الوضع في المنطقة العسكرية الشمالية: "حررت وحدات تورنت قريتي كوتشيروفكا وكوريلوفكا مع تشديد الحصار".وأكد غيراسيموف لبوتين أن القوات المسلحة الروسية تعمل وفقاً للخطط الموضوعة للعملية العسكرية الخاصة.كما أكد غيراسيموف في تقريره للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه "تم تحرير سيفيرسك".وأشار الرئيس الروسي إلى أن "الجهود الرئيسية في المنطقة "الشمالية" تتركز على تعزيز المنطقة الأمنية في مقاطعتي سومي وخاركوف".وبدوره أشار بوتين إلى دور أفراد وقيادة المجموعة الجنوبية من القوات في عملية إعداد وتنسيق مجموعات الهجوم.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه "كان العدو يعتقد أن روسيا ستُهزم في هذه المنطقة عندما تستولي على سيفيرسك، لكنه فشل".اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مناقشة الوضع الراهن في منطقة العمليات العسكرية الخاصة خلال اجتماع مع مسؤولين عسكريين. وأصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوامره لقادة القوات بمواصلة تنفيذ مهامهم وفقاً لخطة العملية الخاصة بدقة.وصرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقد اليوم الخميس، اجتماعًا في الكرملين لمناقشة الوضع في منطقة العلميات العسكرية الخاصة، مع التركيز على الوضع في شمال جمهورية دونيتسك الشعبية.ووفقًا لما صرح به المتحدث باسم الكرملين، فإن "فلاديمير بوتين عقد اجتماعاً في الكرملين لمناقشة الوضع الراهن في منطقة العمليات العسكرية الخاصة، مع التركيز على الوضع في شمال جمهورية دونيتسك الشعبية -المنطقة الخاضعة لسيطرة قوات مجموعة "الجنوب"".وحسبما جاء في تصريحات بيسكوف: "شارك في الاجتماع، عبر تقنية الفيديو، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وقائد قوات مجموعة "الجنوب"، كما حضر الاجتماع في المكتب الرئاسي بالكرملين،دينيس سيرغيفيتش بيروغوف، قائد اللواء 123 للبنادق الآلية".وقال بيسكوف: "أشار الرئيس بوتين خلال الاجتماع، إلى سير الأمور بشكل إيجابي في جميع المجالات"وذكر المتحدث باسم الكرملين أنه "تمت مناقشة مسألة نقل مدينة سيفيرسك بالكامل إلى سيطرة القوات الروسية، وتلقى الرئيس تقارير مفصلة حول هذا الموضوع.

