القوات الروسية تحرر بلدة ليمان في مقاطعة خاركوف بالكامل- وزارة الدفاع
القوات الروسية تحرر بلدة ليمان في مقاطعة خاركوف بالكامل- وزارة الدفاع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، استكمال مجموعة قوات "الشمال" تحرير بلدة ليمان التابعة لمقاطعة خاركوف، بعد سلسلة من العمليات الهجومية الناجحة، إضافة... 11.12.2025, سبوتنيك عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
أخبار روسيا اليوم
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن "خسائر العدو في منطقة نفوذ قوات "الشمال"، بلغت 145 جنديًا، وسيارة، ورادارا إسرائيلي الصنع من طراز "رادا"، ومستودعًا للذخيرة".وأوضحت وزارة الدفاع أن وحدات من مجموعة "الغرب" استهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من بلدات كوبيانسك-أوزلوفايا، وبوغوسلافكا، ونوفوبلاتونوفكا، وكوريلوفكا في مقاطعة خاركوف، وبلدة كراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن مجموعة قوات "الغرب" تواصل تدمير القوات المعادية المحاصرة على الضفة اليسرى لنهر أوسكول.كما سيطرت وحدات مجموعة قوات "الجنوب" على خطوط ومواقع حاكمة، وتمكنت من دحر تشكيلات تابعة للواءين ميكانيكيين من القوات المسلحة الأوكرانية قرب بلدات سيفيرسك، وكراماتورسك، وستيبانيفكا، وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.فيما بلغت خسائر قوات كييف في منطقة نفوذ قوات "المركز"، أكثر من "415 جندياً، وناقلة جند مدرعة من طراز فايكنغ سويدية الصنع، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث شاحنات صغيرة، في معارك دارت بالقرب من بلدات توريتسكوي، ورودينسكوي، وكراسنويارسكوي، وسفيتلوي، وشيفتشينكو، وبيليتسكوي، وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوبيدغورودنوي، ونوفوبافليفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".كما واصلت وحدات مجموعة "الشرق" توغلها في عمق دفاعات العدو، حيث تمكنت من دحر أفراد ومعدات ثلاث ألوية ميكانيكية، ولواءين هجوميين، وفوجين هجوميين، ولواء دفاع إقليمي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، وذلك بالقرب من بلدات تيرنوفاتو، وكوسيفتسيف، وفارفاريفكا، وغوليايبولي في مقاطعة زابوروجيه، وأندرييفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك.كما تم تحييد أكثر من 50 جنديًا، وناقلة جند مدرعة، و13 سيارة، و3 مدافع، بما في ذلك مدفعا هاوتزر "إم 777"، أمريكيا الصنع عيار 155 ملم، ومحطة حرب إلكترونية، ومستودعين للذخيرة والإمدادات، في منطقة نفوذ قوات "دنيبر".وأفادت الوزارة بأن القوات المسلحة الروسية دمّرت منشآت طاقة ووقود تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 152 منطقة.وأكد البيان، أن "منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 10 صواريخ "هيمارس"، وصاروخ من طراز "نبتون" الموجه بعيد المدى، وأسقطت 396 طائرة مسيرة".القوات الروسية تدمر مقرين أوكرانيين للتحكم بالطائرات المسيرة قرب كونستانتينوفكا- وزارة الدفاع
09:20 GMT 11.12.2025 (تم التحديث: 09:45 GMT 11.12.2025)
