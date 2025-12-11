عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
القوات الروسية تحرر بلدة ليمان في مقاطعة خاركوف بالكامل- وزارة الدفاع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، استكمال مجموعة قوات "الشمال" تحرير بلدة ليمان التابعة لمقاطعة خاركوف، بعد سلسلة من العمليات الهجومية الناجحة، إضافة... 11.12.2025, سبوتنيك عربي
القوات الروسية تحرر بلدة ليمان في مقاطعة خاركوف بالكامل- وزارة الدفاع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، استكمال مجموعة قوات "الشمال" تحرير بلدة ليمان التابعة لمقاطعة خاركوف، بعد سلسلة من العمليات الهجومية الناجحة، إضافة لتكبيد قوات كييف خسائر فادحة بالأرواح والعتاد على جميع جبهات القتال، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن "خسائر العدو في منطقة نفوذ قوات "الشمال"، بلغت 145 جنديًا، وسيارة، ورادارا إسرائيلي الصنع من طراز "رادا"، ومستودعًا للذخيرة".

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الأوكرانية (في منطقة عمليات مجموعة "الغرب") خسرت ما يصل إلى 215 جنديًا، و4 مركبات مدرعة من طراز "هامفي" أمريكية الصنع، وناقلة جند مدرعة من طراز "سيناتور" كندية الصنع، و11 سيارة، ومحطة حرب إلكترونية، و6 مستودعات ذخيرة.

وأوضحت وزارة الدفاع أن وحدات من مجموعة "الغرب" استهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من بلدات كوبيانسك-أوزلوفايا، وبوغوسلافكا، ونوفوبلاتونوفكا، وكوريلوفكا في مقاطعة خاركوف، وبلدة كراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية.
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن مجموعة قوات "الغرب" تواصل تدمير القوات المعادية المحاصرة على الضفة اليسرى لنهر أوسكول.
كما سيطرت وحدات مجموعة قوات "الجنوب" على خطوط ومواقع حاكمة، وتمكنت من دحر تشكيلات تابعة للواءين ميكانيكيين من القوات المسلحة الأوكرانية قرب بلدات سيفيرسك، وكراماتورسك، وستيبانيفكا، وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وتكبدت القوات المسلحة الأوكرانية، على هذا المحور، خسائر تجاوزت 120 جنديًا، وفقدت ناقلتي جند مدرعتين، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و8 سيارات، و3 مستودعات للذخيرة والإمدادات والوقود.

فيما بلغت خسائر قوات كييف في منطقة نفوذ قوات "المركز"، أكثر من "415 جندياً، وناقلة جند مدرعة من طراز فايكنغ سويدية الصنع، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث شاحنات صغيرة، في معارك دارت بالقرب من بلدات توريتسكوي، ورودينسكوي، وكراسنويارسكوي، وسفيتلوي، وشيفتشينكو، وبيليتسكوي، وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوبيدغورودنوي، ونوفوبافليفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".
كما واصلت وحدات مجموعة "الشرق" توغلها في عمق دفاعات العدو، حيث تمكنت من دحر أفراد ومعدات ثلاث ألوية ميكانيكية، ولواءين هجوميين، وفوجين هجوميين، ولواء دفاع إقليمي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، وذلك بالقرب من بلدات تيرنوفاتو، وكوسيفتسيف، وفارفاريفكا، وغوليايبولي في مقاطعة زابوروجيه، وأندرييفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك.

وتكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت 235 جنديًا، و4 مركبات قتالية مدرعة، و18 سيارة، ومدفعين ميدانيين.

كما تم تحييد أكثر من 50 جنديًا، وناقلة جند مدرعة، و13 سيارة، و3 مدافع، بما في ذلك مدفعا هاوتزر "إم 777"، أمريكيا الصنع عيار 155 ملم، ومحطة حرب إلكترونية، ومستودعين للذخيرة والإمدادات، في منطقة نفوذ قوات "دنيبر".
وأفادت الوزارة بأن القوات المسلحة الروسية دمّرت منشآت طاقة ووقود تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 152 منطقة.
دمّرت القوات الجوية العملياتية التكتيكية، والطائرات المسيّرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية منشآت طاقة ووقود تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 152 منطقة.
وأكد البيان، أن "منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 10 صواريخ "هيمارس"، وصاروخ من طراز "نبتون" الموجه بعيد المدى، وأسقطت 396 طائرة مسيرة".
القوات الروسية تدمر مقرين أوكرانيين للتحكم بالطائرات المسيرة قرب كونستانتينوفكا- وزارة الدفاع
