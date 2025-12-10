https://sarabic.ae/20251210/القوات-الروسية-تدمر-مقرين-أوكرانيين-للتحكم-بالطائرات-المسيرة-قرب-كونستانتينوفكا--وزارة-الدفاع-1108001858.html
القوات الروسية تدمر مقرين أوكرانيين للتحكم بالطائرات المسيرة قرب كونستانتينوفكا- وزارة الدفاع
القوات الروسية تدمر مقرين أوكرانيين للتحكم بالطائرات المسيرة قرب كونستانتينوفكا- وزارة الدفاع
أفادت وزارة الدفاع الروسية أن مشغلي الطائرات المسيرة التابعين لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية، بالتعاون مع طواقم المدفعية، دمروا مركزين للتحكم بالطائرات المسيرة،...
أفادت وزارة الدفاع الروسية أن مشغلي الطائرات المسيرة التابعين لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية، بالتعاون مع طواقم المدفعية، دمروا مركزين للتحكم بالطائرات المسيرة، تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية قرب مدينة كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في البيان: "رصد أفراد الاستطلاع من الفرقة السادسة المؤللة مركزين للتحكم بالطائرات المسيرة للعدو، وأرسلوا إحداثياتهما إلى طاقمي طائرات مسيرة وطاقم مدفع عيار 122 ملم، وتم تدمير الأهداف بنيران مدفع الهاوتزر بدقة متناهية".
وذكرت الوزارة أن مشغلي الطائرات المسيرة نفذوا ضربات إضافية على مواقع للعدو.
وأضافت الوزارة أن "أطقم الطائرات المسيرة وجّهت ضربات عدة إلى مركزي التحكم الأوكرانيين، بالإضافة إلى الأفراد المتمركزين فيه، ويدمّر مشغلو الطائرات المسيرة أكثر من 10 أهداف للعدو يوميًا".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.