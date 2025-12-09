الجيش الروسي يحيد 15 مسلحا أوكرانيا بالقرب من كونستانتينوفكا - وزارة الدفاع

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اشتباكات عنيفة بين بوروندي وحركة إم 23 بعد اتهام بوروندي للحركة بقصف حدودي
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: الشعب السوري قوي ويستطيع أن يخرج من الأزمات بسهولة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما تقوم به إسرائيل لا يمكن أن يؤسس لسلام حقيقي لا في غزة ولا في المنطقة
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
اشتباكات عنيفة بين بوروندي وحركة إم 23 بعد اتهام بوروندي للحركة بقصف حدودي
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
10:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
11:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
11:43 GMT
17 د
من الملعب
قراءة في نتائج قرعة "كأس العالم" 2026.. المغرب تصطدم بالبرازيل ومجموعات متابينة
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
13:03 GMT
31 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
13:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
17:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:40 GMT
20 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251209/الجيش-الروسي-يحيد-15-مسلحا-أوكرانيا-بالقرب-من-كونستانتينوفكا---وزارة-الدفاع-1107958389.html
الجيش الروسي يحيد 15 مسلحا أوكرانيا بالقرب من كونستانتينوفكا - وزارة الدفاع
الجيش الروسي يحيد 15 مسلحا أوكرانيا بالقرب من كونستانتينوفكا - وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن وحدات تشغيل طائرات مسيرة تابعة لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية، رصدت وحيّدت تجمعًا لمسلحي القوات المسلحة... 09.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-09T04:29+0000
2025-12-09T04:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086118469_0:0:2879:1620_1920x0_80_0_0_af656c7e1a629e69e4342a2e30bdd68f.jpg
وبيّنت الوزارة في بيان صحفي أنه "خلال الاستطلاع الجوي في منطقة كونستانتينوفكا، اكتشف مشغلو الطائرات المسيرة مراكز مراقبة ونقطتين للتحكم بالطائرات المسيرة ونقطة انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية".وأضافت الدفاع الروسية: "دمرت ضربة نارية دقيقة منطقة تمركز فيها عناصر العدو، وتم تأكيد تحييد ما لا يقل عن 15 جنديا أوكرانيا".وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نتيجة للعمليات العسكرية النشطة والحاسمة، تمكنت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، من تحرير بلدة تشيرفونويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما تمكنت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" من تحرير بلدة نوفودانيلوفكا في مقاطعة زابوروجيه".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20251208/القوات-الروسية-تحرر-قرية-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-وأخرى-في-مقاطعة-زابوروجيه--وزارة-الدفاع-1107927714.html
https://sarabic.ae/20251207/وزير-الدفاع-الروسي-القوات-تتقدم-بثقة-في-اتجاه-كوبيانسك-مقربة-بذلك-يوم-النصر-الكامل-1107905178.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086118469_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_bc16ea0e1db44046ab82d40ce8d234e8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم

الجيش الروسي يحيد 15 مسلحا أوكرانيا بالقرب من كونستانتينوفكا - وزارة الدفاع

04:29 GMT 09.12.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن وحدات تشغيل طائرات مسيرة تابعة لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية، رصدت وحيّدت تجمعًا لمسلحي القوات المسلحة الأوكرانية في كونستانتينوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية.
وبيّنت الوزارة في بيان صحفي أنه "خلال الاستطلاع الجوي في منطقة كونستانتينوفكا، اكتشف مشغلو الطائرات المسيرة مراكز مراقبة ونقطتين للتحكم بالطائرات المسيرة ونقطة انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأوضح البيان أن طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة من طراز "بي إم-21 غراد" ، شنّ ضربة على الفور بناءً على الإحداثيات التي تلقاها.

طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر تشيرفونويه في جمهورية دونيتسك الشعبية ونوفودانيلوفكا في زابوروجيه
أمس, 09:35 GMT
وأضافت الدفاع الروسية: "دمرت ضربة نارية دقيقة منطقة تمركز فيها عناصر العدو، وتم تأكيد تحييد ما لا يقل عن 15 جنديا أوكرانيا".
وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت أمس الاثنين، أن القوات الروسية حررت بلدة تشيرفونويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلدة نوفودانيلوفكا في مقاطعة زابوروجيه.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نتيجة للعمليات العسكرية النشطة والحاسمة، تمكنت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، من تحرير بلدة تشيرفونويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما تمكنت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" من تحرير بلدة نوفودانيلوفكا في مقاطعة زابوروجيه".
وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزير الدفاع الروسي: القوات تتقدم بثقة في اتجاه كوبيانسك وتقربنا من يوم النصر الكامل
7 ديسمبر, 11:46 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
