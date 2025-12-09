https://sarabic.ae/20251209/الجيش-الروسي-يحيد-15-مسلحا-أوكرانيا-بالقرب-من-كونستانتينوفكا---وزارة-الدفاع-1107958389.html
الجيش الروسي يحيد 15 مسلحا أوكرانيا بالقرب من كونستانتينوفكا - وزارة الدفاع
الجيش الروسي يحيد 15 مسلحا أوكرانيا بالقرب من كونستانتينوفكا - وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن وحدات تشغيل طائرات مسيرة تابعة لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية، رصدت وحيّدت تجمعًا لمسلحي القوات المسلحة... 09.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-09T04:29+0000
2025-12-09T04:29+0000
2025-12-09T04:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086118469_0:0:2879:1620_1920x0_80_0_0_af656c7e1a629e69e4342a2e30bdd68f.jpg
وبيّنت الوزارة في بيان صحفي أنه "خلال الاستطلاع الجوي في منطقة كونستانتينوفكا، اكتشف مشغلو الطائرات المسيرة مراكز مراقبة ونقطتين للتحكم بالطائرات المسيرة ونقطة انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية".وأضافت الدفاع الروسية: "دمرت ضربة نارية دقيقة منطقة تمركز فيها عناصر العدو، وتم تأكيد تحييد ما لا يقل عن 15 جنديا أوكرانيا".وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نتيجة للعمليات العسكرية النشطة والحاسمة، تمكنت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، من تحرير بلدة تشيرفونويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما تمكنت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" من تحرير بلدة نوفودانيلوفكا في مقاطعة زابوروجيه".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20251208/القوات-الروسية-تحرر-قرية-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-وأخرى-في-مقاطعة-زابوروجيه--وزارة-الدفاع-1107927714.html
https://sarabic.ae/20251207/وزير-الدفاع-الروسي-القوات-تتقدم-بثقة-في-اتجاه-كوبيانسك-مقربة-بذلك-يوم-النصر-الكامل-1107905178.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086118469_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_bc16ea0e1db44046ab82d40ce8d234e8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
الجيش الروسي يحيد 15 مسلحا أوكرانيا بالقرب من كونستانتينوفكا - وزارة الدفاع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن وحدات تشغيل طائرات مسيرة تابعة لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية، رصدت وحيّدت تجمعًا لمسلحي القوات المسلحة الأوكرانية في كونستانتينوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية.
وبيّنت الوزارة في بيان صحفي أنه "خلال الاستطلاع الجوي في منطقة كونستانتينوفكا، اكتشف مشغلو الطائرات المسيرة مراكز مراقبة ونقطتين للتحكم بالطائرات المسيرة ونقطة انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأوضح البيان أن طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة من طراز "بي إم-21 غراد" ، شنّ ضربة على الفور بناءً على الإحداثيات التي تلقاها.
وأضافت الدفاع الروسية: "دمرت ضربة نارية دقيقة
منطقة تمركز فيها عناصر العدو، وتم تأكيد تحييد ما لا يقل عن 15 جنديا أوكرانيا".
وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت أمس الاثنين، أن القوات الروسية حررت بلدة تشيرفونويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلدة نوفودانيلوفكا في مقاطعة زابوروجيه.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نتيجة للعمليات العسكرية النشطة والحاسمة، تمكنت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، من تحرير بلدة تشيرفونويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
، كما تمكنت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" من تحرير بلدة نوفودانيلوفكا في مقاطعة زابوروجيه".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.