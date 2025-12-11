https://sarabic.ae/20251211/القوات-الروسية-تستهدف-أفراد-وعتاد-قوات-كييف-قرب-كونستانتينوفكا--وزارة-الدفاع-1108036449.html
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/01/1099136709_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_436597e2a603f1a168aece42116d4cca.jpg
وجاء في البيان: "خلال عملية استطلاع جوي قرب بلدة كونستانتينوفكا، رصد مشغلو الطائرات المسيّرة موقع إطلاق نار، كان جنديان من القوات المسلحة الأوكرانية يطلقان منه قذائف هاون على مواقع روسية باستخدام مدفع عيار 120 ملم، وقد تم تدمير طاقم الهاون بنيران دقيقة".وأشارت الوزارة إلى أنه "أثناء قيامها بدوريات في مناطق مسؤوليتها شرق بلدة كونستانتينوفكا، رصدت طائرات الهجوم المسيّرة التابعة لمجموعة قوات "الجنوب"، شاحنة صغيرة ونظامًا آليًا أرضيًا تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ودمرتهما".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تدمر قاعدة لإطلاق الطائرات المسيرة البعيدة المدى في خاركوف
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/01/1099136709_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6d0e11e84f3fa9ac17312c57a6f98d19.jpg
روسيا, رصد عسكري, أخبار روسيا اليوم
روسيا, رصد عسكري, أخبار روسيا اليوم
04:34 GMT 11.12.2025 (تم التحديث: 04:43 GMT 11.12.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات الطائرات المسيّرة، والمدفعية التابعة لمجموعة قوات "الجنوب"، رصدت ودمرت طاقم هاون، وشاحنة صغيرة، ومنظومة روبوتية أرضية، في قطاع كونستانتينوفكا، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في البيان: "خلال عملية استطلاع جوي قرب بلدة كونستانتينوفكا، رصد مشغلو الطائرات المسيّرة موقع إطلاق نار، كان جنديان من القوات المسلحة الأوكرانية يطلقان منه قذائف هاون على مواقع روسية باستخدام مدفع عيار 120 ملم، وقد تم تدمير طاقم الهاون بنيران دقيقة".
وأشارت الوزارة إلى أنه "أثناء قيامها بدوريات في مناطق مسؤوليتها شرق بلدة كونستانتينوفكا، رصدت طائرات الهجوم المسيّرة التابعة لمجموعة قوات "الجنوب"، شاحنة صغيرة ونظامًا آليًا أرضيًا تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ودمرتهما".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.