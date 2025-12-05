https://sarabic.ae/20251205/القوات-الروسية-تدمر-قاعدة-لإطلاق-الطائرات-المسيرة-البعيدة-المدى-في-خاركوف-1107828019.html
القوات الروسية تدمر قاعدة لإطلاق الطائرات المسيرة البعيدة المدى في خاركوف
أفاد مصدر في القوات الروسية لوكالة "سبوتنيك"، بتدمير مواقع إطلاق طائرات مسيرة أوكرانية بعيدة المدى بالقرب من مطار خاركوف وفيليكي بورلوك. 05.12.2025, سبوتنيك عربي
وأفاد مصدر بالوكالة: "دُمرت مواقع إطلاق طائرات مسيرة بعيدة المدى تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مطار خاركوف، وفيليكي بورلوك".وأضاف البيان: "ردًا على هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية، تستهدف القوات الروسية حصرًا المنشآت العسكرية ومؤسسات الصناعات الدفاعية الأوكرانية بأسلحة جوية وبحرية وبرية دقيقة التوجيه".ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الدفاع، خسرت أوكرانيا ما يلي في كامل منطقة مسؤولية المجموعتين (الشمال والغرب)، خلال الـ 24 ساعة الماضية: حوالي 365 جنديًا؛ تسع مركبات قتالية مدرعة؛ ثلاث قطع مدفعية ميدانية؛ 24 سيارة؛ سبعة مستودعات ذخيرة؛ ومحطة حرب إلكترونية.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.منظومة بانتسير "إس إم دي- إي"
وأفاد مصدر بالوكالة: "دُمرت مواقع إطلاق طائرات مسيرة بعيدة المدى تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مطار خاركوف، وفيليكي بورلوك".
وأضاف البيان: "ردًا على هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية، تستهدف القوات الروسية حصرًا المنشآت العسكرية ومؤسسات الصناعات الدفاعية الأوكرانية بأسلحة جوية وبحرية وبرية دقيقة التوجيه".
وأردف البيان: تعمل مجموعتان من قوات، "الغرب" و"الشمال"، في مقاطعة خاركوف، الأولى (الغرب) تستهدف أفرادًا من القوات المسلحة الأوكرانية إلى جانب خاركوف، في جمهورية دونيتسك الشعبية أيضا، بينما تفعل الثانية الشيء نفسه في مقاطعة سومي إلى جانب خاركوف.
ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الدفاع، خسرت أوكرانيا ما يلي في كامل منطقة مسؤولية المجموعتين (الشمال والغرب)، خلال الـ 24 ساعة الماضية: حوالي 365 جنديًا؛ تسع مركبات قتالية مدرعة؛ ثلاث قطع مدفعية ميدانية؛ 24 سيارة؛ سبعة مستودعات ذخيرة؛ ومحطة حرب إلكترونية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.