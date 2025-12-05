القوات الروسية تدمر قاعدة لإطلاق الطائرات المسيرة البعيدة المدى في خاركوف

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:17 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:17 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:32 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
17 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
13:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
خبير: زيارة الرئيس بوتين للهند تؤكد تشكيل نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
87 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من كأس العرب.. بداية نارية ومفاجآت بالجملة
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
10:03 GMT
45 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:49 GMT
10 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
13:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
17:33 GMT
22 د
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
القوات الروسية تدمر قاعدة لإطلاق الطائرات المسيرة البعيدة المدى في خاركوف
وأفاد مصدر بالوكالة: "دُمرت مواقع إطلاق طائرات مسيرة بعيدة المدى تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مطار خاركوف، وفيليكي بورلوك".وأضاف البيان: "ردًا على هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية، تستهدف القوات الروسية حصرًا المنشآت العسكرية ومؤسسات الصناعات الدفاعية الأوكرانية بأسلحة جوية وبحرية وبرية دقيقة التوجيه".ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الدفاع، خسرت أوكرانيا ما يلي في كامل منطقة مسؤولية المجموعتين (الشمال والغرب)، خلال الـ 24 ساعة الماضية: حوالي 365 جنديًا؛ تسع مركبات قتالية مدرعة؛ ثلاث قطع مدفعية ميدانية؛ 24 سيارة؛ سبعة مستودعات ذخيرة؛ ومحطة حرب إلكترونية.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.منظومة بانتسير "إس إم دي- إي"
القوات الروسية تدمر قاعدة لإطلاق الطائرات المسيرة البعيدة المدى في خاركوف

أفاد مصدر في القوات الروسية لوكالة "سبوتنيك"، بتدمير مواقع إطلاق طائرات مسيرة أوكرانية بعيدة المدى بالقرب من مطار خاركوف وفيليكي بورلوك.
وأفاد مصدر بالوكالة: "دُمرت مواقع إطلاق طائرات مسيرة بعيدة المدى تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مطار خاركوف، وفيليكي بورلوك".
وأضاف البيان: "ردًا على هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية، تستهدف القوات الروسية حصرًا المنشآت العسكرية ومؤسسات الصناعات الدفاعية الأوكرانية بأسلحة جوية وبحرية وبرية دقيقة التوجيه".

وأردف البيان: تعمل مجموعتان من قوات، "الغرب" و"الشمال"، في مقاطعة خاركوف، الأولى (الغرب) تستهدف أفرادًا من القوات المسلحة الأوكرانية إلى جانب خاركوف، في جمهورية دونيتسك الشعبية أيضا، بينما تفعل الثانية الشيء نفسه في مقاطعة سومي إلى جانب خاركوف.

ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الدفاع، خسرت أوكرانيا ما يلي في كامل منطقة مسؤولية المجموعتين (الشمال والغرب)، خلال الـ 24 ساعة الماضية: حوالي 365 جنديًا؛ تسع مركبات قتالية مدرعة؛ ثلاث قطع مدفعية ميدانية؛ 24 سيارة؛ سبعة مستودعات ذخيرة؛ ومحطة حرب إلكترونية.
مناورات وحدات الجيش المدفعية في المنطقة الساحلية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
راجمات "أوراغان" الروسية تدمر نقطة عسكرية أوكرانية في كوبيانسك- الدفاع الروسية
أمس, 05:43 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
منظومة بانتسير "إس إم دي- إي"
