القوات الروسية تحيد مرتزقة أجانب خلال عملية جوية في سومي

أعلنت قوات الأمن الروسية أن غارة جوية دقيقة نفّذتها القوات الروسية في منطقة سومي أسفرت عن مقتل مجموعة من المرتزقة الأجانب، بينهم تشيكيون وبولنديون ضمن اللواء... 02.12.2025, سبوتنيك عربي

وقال المصدر لوكالة "ريا نوفوستي": "إن وحدات الهجوم التابعة لمجموعة "الشمال" تواصل تقدّمها داخل منطقة سومي بدعم من سلاح الجو والمدفعية، إضافة إلى أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة "سولنتسيبي".وصرحت وزارة الدفاع الروسية مرارا إلى أن كييف تعتمد على المرتزقة الأجانب في عملياتها العسكرية، مؤكدة أن القوات الروسية تواصل استهدافهم في مختلف المناطق الأوكرانية.كما كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بعض الدول ترسل عسكريين محترفين إلى أوكرانيا متنكرين في زي مرتزقة.وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد صرّحت سابقا بأن الدول الغربية أصبحت طرفا مباشرا في الصراع عبر إرسال مرتزقة للمشاركة في العمليات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

