القوات الروسية تحيد مرتزقة أجانب خلال عملية جوية في سومي

وقال المصدر لوكالة "ريا نوفوستي": "إن وحدات الهجوم التابعة لمجموعة "الشمال" تواصل تقدّمها داخل منطقة سومي بدعم من سلاح الجو والمدفعية، إضافة إلى أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة "سولنتسيبي".وصرحت وزارة الدفاع الروسية مرارا إلى أن كييف تعتمد على المرتزقة الأجانب في عملياتها العسكرية، مؤكدة أن القوات الروسية تواصل استهدافهم في مختلف المناطق الأوكرانية.كما كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بعض الدول ترسل عسكريين محترفين إلى أوكرانيا متنكرين في زي مرتزقة.وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد صرّحت سابقا بأن الدول الغربية أصبحت طرفا مباشرا في الصراع عبر إرسال مرتزقة للمشاركة في العمليات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
أعلنت قوات الأمن الروسية أن غارة جوية دقيقة نفّذتها القوات الروسية في منطقة سومي أسفرت عن مقتل مجموعة من المرتزقة الأجانب، بينهم تشيكيون وبولنديون ضمن اللواء الآلي المنفصل رقم 47 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقال المصدر لوكالة "ريا نوفوستي": "إن وحدات الهجوم التابعة لمجموعة "الشمال" تواصل تقدّمها داخل منطقة سومي بدعم من سلاح الجو والمدفعية، إضافة إلى أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة "سولنتسيبي".
ووفقًا له، فقد "تم القضاء على مجموعة من المرتزقة الأجانب خلال غارة الجوية الدقيقة، وسقط بين القتلى عناصر تشيكيون وبولنديون".
وصرحت وزارة الدفاع الروسية مرارا إلى أن كييف تعتمد على المرتزقة الأجانب في عملياتها العسكرية
، مؤكدة أن القوات الروسية تواصل استهدافهم في مختلف المناطق الأوكرانية.
كما أقرّ مرتزقة شاركوا في القتال بحسب تقارير إعلامية بصعوبة العمليات وضعف التنسيق داخل القوات الأوكرانية، إضافة إلى انخفاض فرص البقاء على قيد الحياة مقارنة بميادين صراع أخرى مثل أفغانستان والشرق الأوسط.
كما كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بعض الدول ترسل عسكريين محترفين إلى أوكرانيا متنكرين في زي مرتزقة.
وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد صرّحت سابقا بأن الدول الغربية أصبحت طرفا مباشرا في الصراع عبر إرسال مرتزقة للمشاركة في العمليات
.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.