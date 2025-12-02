القوات الروسية تحيد مرتزقة أجانب خلال عملية جوية في سومي

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
بعد مظاهرات في ليبيا عقيلة صالح يدعو إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
17:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
17:38 GMT
6 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
السفير القطري لدى موسكو: السياحة جسر تعاون متعدد المجالات بين قطر وروسيا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا وحولها هو المرحلة النهائية من التحضير للحرب
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مهرجان مراكش يحتفي بالسينما المصرية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
بعد مظاهرات في ليبيا عقيلة صالح يدعو إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت
10:03 GMT
45 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:28 GMT
31 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
12:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:44 GMT
16 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
17:44 GMT
16 د
أمساليوم
بث مباشر
القوات الروسية تحيد مرتزقة أجانب خلال عملية جوية في سومي

05:28 GMT 02.12.2025
© Photo / © AP Photo / Leo Correaجنود أوكرانيون يحملون جثة شخص متوفى. صورة أرشيفية.
جنود أوكرانيون يحملون جثة شخص متوفى. صورة أرشيفية. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
© Photo / © AP Photo / Leo Correa
أعلنت قوات الأمن الروسية أن غارة جوية دقيقة نفّذتها القوات الروسية في منطقة سومي أسفرت عن مقتل مجموعة من المرتزقة الأجانب، بينهم تشيكيون وبولنديون ضمن اللواء الآلي المنفصل رقم 47 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقال المصدر لوكالة "ريا نوفوستي": "إن وحدات الهجوم التابعة لمجموعة "الشمال" تواصل تقدّمها داخل منطقة سومي بدعم من سلاح الجو والمدفعية، إضافة إلى أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة "سولنتسيبي".

ووفقًا له، فقد "تم القضاء على مجموعة من المرتزقة الأجانب خلال غارة الجوية الدقيقة، وسقط بين القتلى عناصر تشيكيون وبولنديون".

جنود من مفرزة القوات الخاصة التطوعية فيغا يطلقون النار أثناء التدريب القتالي في جمهورية لوغانسك الشعبية، منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر موقع انتشار للمرتزقة الأجانب العاملين مع قوات كييف في مقاطعة سومي
12 نوفمبر, 04:24 GMT
وصرحت وزارة الدفاع الروسية مرارا إلى أن كييف تعتمد على المرتزقة الأجانب في عملياتها العسكرية، مؤكدة أن القوات الروسية تواصل استهدافهم في مختلف المناطق الأوكرانية.
كما أقرّ مرتزقة شاركوا في القتال بحسب تقارير إعلامية بصعوبة العمليات وضعف التنسيق داخل القوات الأوكرانية، إضافة إلى انخفاض فرص البقاء على قيد الحياة مقارنة بميادين صراع أخرى مثل أفغانستان والشرق الأوسط.
كما كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بعض الدول ترسل عسكريين محترفين إلى أوكرانيا متنكرين في زي مرتزقة.
أسير أوكراني في أيدي القوات الروسية في مقاطعة زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أسير أوكراني: تم إرسال مجندين حاولوا الهرب إلى الخطوط الأمامية مباشرة دون تدريب
02:35 GMT
وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد صرّحت سابقا بأن الدول الغربية أصبحت طرفا مباشرا في الصراع عبر إرسال مرتزقة للمشاركة في العمليات.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جندي روسي يكشف عدد المرتزقة الأجانب الذين يقضى عليهم في جمهورية دونيتسك الشعبية
26 أكتوبر, 04:38 GMT
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
