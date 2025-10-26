https://sarabic.ae/20251026/حندي-روسي-يكشف-عدد--المرتزقة-الأجانب-الذين-يقضى-عليهم-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1106396988.html

حندي روسي يكشف عدد المرتزقة الأجانب الذين يقضى عليهم في جمهورية دونيتسك الشعبية

حندي روسي يكشف عدد المرتزقة الأجانب الذين يقضى عليهم في جمهورية دونيتسك الشعبية

أكد جندي روسي يحمل نداء "أورين" من القوات التابعة للمجموعة العسكرية الجنوبية، أن المرتزقة الأجانب يشكلون غالبية مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية الذين قُتلوا...

وقال أورين لوكالة "سبوتنيك": "من المرجح أن يكون هناك 60 في المائة من الأجانب، لأن عدد الأوكرانيين ينفد".وأضاف: "هناك أيضًا الكثير من الأمريكيين الأفارقة واللاتينيين. على الأرجح من كولومبيا".أكدت وزارة الدفاع الروسية مرارًا وتكرارًا أن نظام كييف يستخدم المرتزقة الأجانب "كذخيرة"، وأن القوات الروسية ستواصل القضاء عليهم في جميع أنحاء أوكرانيا.غالبًا ما يُستدرج مواطنو أمريكا اللاتينية للخدمة في القوات المسلحة الأوكرانية بوعود برواتب مجزية وظروف عمل مريحة. في الواقع، يُستخدم المرتزقة كـ"وقود مدافع" في أوكرانيا، ويتعرضون لسوء معاملة من رؤسائهم، وغالبًا ما يموتون، وبعد ذلك يمتنع أصحاب العمل عن دفع التعويضات اللازمة لأقاربهم تحت ذرائع مختلفة.القوات الروسية تدمر عدة مرافق عسكرية أوكرانية في مقاطعة خاركوفالقوات الروسية توجه ضربة جماعية ضد منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية الأوكرانية- وزارة الدفاع

