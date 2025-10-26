https://sarabic.ae/20251026/حندي-روسي-يكشف-عدد--المرتزقة-الأجانب-الذين-يقضى-عليهم-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1106396988.html
حندي روسي يكشف عدد المرتزقة الأجانب الذين يقضى عليهم في جمهورية دونيتسك الشعبية
26.10.2025
2025-10-26T04:38+0000
2025-10-26T04:38+0000
2025-10-26T04:38+0000
وقال أورين لوكالة "سبوتنيك": "من المرجح أن يكون هناك 60 في المائة من الأجانب، لأن عدد الأوكرانيين ينفد".وأضاف: "هناك أيضًا الكثير من الأمريكيين الأفارقة واللاتينيين. على الأرجح من كولومبيا".أكدت وزارة الدفاع الروسية مرارًا وتكرارًا أن نظام كييف يستخدم المرتزقة الأجانب "كذخيرة"، وأن القوات الروسية ستواصل القضاء عليهم في جميع أنحاء أوكرانيا.غالبًا ما يُستدرج مواطنو أمريكا اللاتينية للخدمة في القوات المسلحة الأوكرانية بوعود برواتب مجزية وظروف عمل مريحة. في الواقع، يُستخدم المرتزقة كـ"وقود مدافع" في أوكرانيا، ويتعرضون لسوء معاملة من رؤسائهم، وغالبًا ما يموتون، وبعد ذلك يمتنع أصحاب العمل عن دفع التعويضات اللازمة لأقاربهم تحت ذرائع مختلفة.
أكد جندي روسي يحمل نداء "أورين" من القوات التابعة للمجموعة العسكرية الجنوبية، أن المرتزقة الأجانب يشكلون غالبية مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية الذين قُتلوا على طول خط التماس في قطاع كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقال أورين لوكالة "سبوتنيك": "من المرجح أن يكون هناك 60 في المائة من الأجانب، لأن عدد الأوكرانيين ينفد".
ووفقا له، فإن من بين القتلى في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية غالبا ما يكون هناك أمريكيون من أصل أفريقي وأشخاص من دول أمريكا اللاتينية.
وأضاف: "هناك أيضًا الكثير من الأمريكيين الأفارقة واللاتينيين. على الأرجح من كولومبيا".
وأشار إلى أن مثل هذه الحالات يتم تسجيلها بشكل متكرر، ما قد يشير إلى تزايد عدد المرتزقة الأجانب المشاركين في القتال إلى جانب نظام كييف.
أكدت وزارة الدفاع الروسية مرارًا وتكرارًا أن نظام كييف يستخدم المرتزقة الأجانب "كذخيرة"، وأن القوات الروسية ستواصل القضاء عليهم في جميع أنحاء أوكرانيا.
واعترف أولئك الذين جاؤوا للقتال من أجل المال في مقابلات عديدة أن الجيش الأوكراني يُعاني من ضعف في تنسيق عملياته، وأن فرص النجاة من القتال ضئيلة، إذ أن حدة الصراع لا تُقارن بأوضاعهم المألوفة في أفغانستان والشرق الأوسط .
غالبًا ما يُستدرج مواطنو أمريكا اللاتينية للخدمة في القوات المسلحة الأوكرانية بوعود برواتب مجزية وظروف عمل مريحة. في الواقع، يُستخدم المرتزقة كـ"وقود مدافع" في أوكرانيا، ويتعرضون لسوء معاملة من رؤسائهم، وغالبًا ما يموتون، وبعد ذلك يمتنع أصحاب العمل عن دفع التعويضات اللازمة لأقاربهم تحت ذرائع مختلفة.