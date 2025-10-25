https://sarabic.ae/20251025/القوات-الروسية-توجه-ضربة-جماعية-ضد-منشآت-الطاقة-والصناعة-الدفاعية-الأوكرانية--وزارة-الدفاع-1106376368.html

القوات الروسية توجه ضربة جماعية ضد منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية الأوكرانية- وزارة الدفاع

القوات الروسية توجه ضربة جماعية ضد منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية الأوكرانية- وزارة الدفاع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن استهداف مواقع عسكرية أوكرانية، إضافة لمنشآت الطاقة المخصصة لتشغيلها، وتكبيد قوات كييف خسائر جسيمة عدة وعتادا

وقالت الوزارة في بيان: "ردا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، نفذت القوات المسلحة الروسية، الليلة الماضية، هجوما باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى وطائرات مسيرة هجومية ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني والبنية التحتية للطاقة التي تدعم عملياتها".وأضاف البيان: "تحققت أهداف الهجوم، وأُصيبت جميع الأهداف المحددة".ودحرت وحدات من مجموعة "الشمال" تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من بلدات لينينسكي، ونوفايا سيش، وكوندراتوفكا، وكورتشاكيفكا، وغنيليتسيا، وروغوزني في مقاطعة سومي.وعززت وحدات من مجموعة "الغرب" مواقعها، مستهدفة عناصر ومعدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، قرب بلدات كوبيانسك، وكوريلوفكا، وكوتشيروفكا، وشيكوفكا في مقاطعة خاركوف.وعززت قوات "الجنوب" الروسية مواقعها التكتيكية، ودحرت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في بلدات خروموفكا، وستيبانوفكا، وسيفيرسك، وبليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما توغلت وحدات من مجموعة "المركز" بعمق في دفاعات العدو، وحيدت أفراد ومعدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من قرى كراسنوارميسك، وأرتيميفكا، وأنوفكا، ونوفونيكولاييفكا، وديميتروف، وتوريتسكوي، وسيرغييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وإيفانوفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.وواصلت وحدات من مجموعة "الشرق" هجومها، حيث استهدفت تشكيلات عسكرية أوكرانية بالقرب من بلدات دانيلوفكا، ورادوستني، ويغوريفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وبريفولني وتشيرفوني في مقاطعة زابوروجيه.وفي منطقة نفوذ قوات مجموعة "دنيبر"، تم تحييد أكثر من 80 عسكريا، ومركبة قتالية مدرعة، و15 سيارة، وخمس محطات حرب إلكترونية، ومستودع ذخيرة، ومستودعين للإمدادات. وختم البيان: "أسقطت وسائل الدفاع الجوي قنبلتين جويتين موجهتين و281 طائرة مسيرة ثابتة الجناح".الراجمات الصاروخية الروسية تقضي على فصيل كامل لقوات كييف في خاركوفقاذفة "تو-95 إم إس" الاستراتيجية الروسية تنفذ طلعة جوية فوق المياه الدولية لبحر اليابان... فيديو

