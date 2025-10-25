https://sarabic.ae/20251025/القوات-الروسية-توجه-ضربة-جماعية-ضد-منشآت-الطاقة-والصناعة-الدفاعية-الأوكرانية--وزارة-الدفاع-1106376368.html
القوات الروسية توجه ضربة جماعية ضد منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية الأوكرانية- وزارة الدفاع
القوات الروسية توجه ضربة جماعية ضد منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية الأوكرانية- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن استهداف مواقع عسكرية أوكرانية، إضافة لمنشآت الطاقة المخصصة لتشغيلها، وتكبيد قوات كييف خسائر جسيمة عدة وعتادا، على... 25.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-25T09:30+0000
2025-10-25T09:30+0000
2025-10-25T09:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/15/1061432819_0:52:1200:727_1920x0_80_0_0_3df77f65e70f972bb1c64cea309d51b8.jpg
وقالت الوزارة في بيان: "ردا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، نفذت القوات المسلحة الروسية، الليلة الماضية، هجوما باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى وطائرات مسيرة هجومية ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني والبنية التحتية للطاقة التي تدعم عملياتها".وأضاف البيان: "تحققت أهداف الهجوم، وأُصيبت جميع الأهداف المحددة".ودحرت وحدات من مجموعة "الشمال" تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من بلدات لينينسكي، ونوفايا سيش، وكوندراتوفكا، وكورتشاكيفكا، وغنيليتسيا، وروغوزني في مقاطعة سومي.وعززت وحدات من مجموعة "الغرب" مواقعها، مستهدفة عناصر ومعدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، قرب بلدات كوبيانسك، وكوريلوفكا، وكوتشيروفكا، وشيكوفكا في مقاطعة خاركوف.وعززت قوات "الجنوب" الروسية مواقعها التكتيكية، ودحرت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في بلدات خروموفكا، وستيبانوفكا، وسيفيرسك، وبليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما توغلت وحدات من مجموعة "المركز" بعمق في دفاعات العدو، وحيدت أفراد ومعدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من قرى كراسنوارميسك، وأرتيميفكا، وأنوفكا، ونوفونيكولاييفكا، وديميتروف، وتوريتسكوي، وسيرغييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وإيفانوفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.وواصلت وحدات من مجموعة "الشرق" هجومها، حيث استهدفت تشكيلات عسكرية أوكرانية بالقرب من بلدات دانيلوفكا، ورادوستني، ويغوريفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وبريفولني وتشيرفوني في مقاطعة زابوروجيه.وفي منطقة نفوذ قوات مجموعة "دنيبر"، تم تحييد أكثر من 80 عسكريا، ومركبة قتالية مدرعة، و15 سيارة، وخمس محطات حرب إلكترونية، ومستودع ذخيرة، ومستودعين للإمدادات. وختم البيان: "أسقطت وسائل الدفاع الجوي قنبلتين جويتين موجهتين و281 طائرة مسيرة ثابتة الجناح".الراجمات الصاروخية الروسية تقضي على فصيل كامل لقوات كييف في خاركوفقاذفة "تو-95 إم إس" الاستراتيجية الروسية تنفذ طلعة جوية فوق المياه الدولية لبحر اليابان... فيديو
https://sarabic.ae/20251025/القوات-الروسية-تدمر-عدة-مدافع-أوكرانية-على-محور-كونستانتينوفكا-في-دونيتسك--وزارة-الدفاع-1106373975.html
https://sarabic.ae/20251025/القوات-الروسية-تدمر-121-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1106372462.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/15/1061432819_82:0:1119:778_1920x0_80_0_0_50192a21897821c6171646f8400baa45.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
القوات الروسية توجه ضربة جماعية ضد منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية الأوكرانية- وزارة الدفاع
09:30 GMT 25.10.2025 (تم التحديث: 09:56 GMT 25.10.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن استهداف مواقع عسكرية أوكرانية، إضافة لمنشآت الطاقة المخصصة لتشغيلها، وتكبيد قوات كييف خسائر جسيمة عدة وعتادا، على عدة محاور في مناطق العملية العسكرية الخاصة.
وقالت الوزارة في بيان: "ردا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، نفذت القوات المسلحة الروسية، الليلة الماضية، هجوما باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى وطائرات مسيرة هجومية ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني والبنية التحتية للطاقة التي تدعم عملياتها".
وأضاف البيان: "تحققت أهداف الهجوم، وأُصيبت جميع الأهداف المحددة".
ودحرت وحدات من مجموعة "الشمال" تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من بلدات لينينسكي، ونوفايا سيش، وكوندراتوفكا، وكورتشاكيفكا، وغنيليتسيا، وروغوزني في مقاطعة سومي.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، ما يصل إلى 150 جنديا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، و16 سيارة، ومدفع ميدان غربي الصنع، ومحطة حرب إلكترونية، كما تم تدمير مستودع ذخيرة وثمانية مستودعات إمداد.
وعززت وحدات من مجموعة "الغرب" مواقعها، مستهدفة عناصر ومعدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، قرب بلدات كوبيانسك، وكوريلوفكا، وكوتشيروفكا، وشيكوفكا في مقاطعة خاركوف.
وبلغت خسائر العدو أكثر من 230 جنديًا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، و23 سيارة، ومدفعي ميدان، إحداهما غربي الصنع، وخمس محطات حرب إلكترونية، كما تم تدمير ثلاثة مستودعات ذخيرة.
وعززت قوات "الجنوب" الروسية مواقعها التكتيكية، ودحرت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في بلدات خروموفكا، وستيبانوفكا، وسيفيرسك، وبليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 85 عسكريا، وست مركبات قتالية مدرعة، و10 سيارات، وراجمة صواريخ، وثمانية مدافع، أربع منها غربية الصنع، ومحطة حرب إلكترونية، وثلاثة مستودعات ذخيرة.
كما توغلت وحدات من مجموعة "المركز" بعمق في دفاعات العدو، وحيدت أفراد ومعدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من قرى كراسنوارميسك، وأرتيميفكا، وأنوفكا، ونوفونيكولاييفكا، وديميتروف، وتوريتسكوي، وسيرغييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وإيفانوفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.
وتكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر تصل إلى 520 جندياً، وسبع مركبات قتالية مدرعة، وأربع سيارات.
وواصلت وحدات من مجموعة "الشرق" هجومها، حيث استهدفت تشكيلات عسكرية أوكرانية بالقرب من بلدات دانيلوفكا، ورادوستني، ويغوريفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وبريفولني وتشيرفوني في مقاطعة زابوروجيه.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 320 جنديا، وقاذفة صواريخ متعددة الإطلاق أمريكية الصنع، وقطعتي مدفعية، إحداهما غربية الصنع، و14 سيارة، ومحطة حرب إلكترونية.
وفي منطقة نفوذ قوات مجموعة "دنيبر"، تم تحييد أكثر من 80 عسكريا، ومركبة قتالية مدرعة، و15 سيارة، وخمس محطات حرب إلكترونية، ومستودع ذخيرة، ومستودعين للإمدادات.
دمر الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، منصة الإطلاق والتحميل التابعة لنظام نبتون الصاروخي الساحلي، وضربت منشآت إنتاج الطائرات المسيرة، كما ضربت نقاط انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 154 منطقة.
وختم البيان: "أسقطت وسائل الدفاع الجوي قنبلتين جويتين موجهتين و281 طائرة مسيرة ثابتة الجناح".