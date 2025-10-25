https://sarabic.ae/20251025/القوات-الروسية-تدمر-عدة-مدافع-أوكرانية-على-محور-كونستانتينوفكا-في-دونيتسك--وزارة-الدفاع-1106373975.html

القوات الروسية تدمر عدة مدافع أوكرانية على محور كونستانتينوفكا في دونيتسك- وزارة الدفاع

العملية العسكرية الروسية الخاصة

وذكر التقرير أن "طواقم تشغيل الطائرات المسيرة، رصدت مدفع هاوتزر أوكراني ذاتي الحركة من طراز "2 إس 22" بوغدان عيار 155 ملم، بالقرب من بلدة كونستانتينوفكا".كما تم تحديد موقع مدفعية معاديا آخر في منطقة الغابات، شمال حوض كليبان-بيك.وأضاف البيان: "تم تدمير كلا الهدفين بضربات دقيقة من طائرات هجومية دون طيار".وأضافت وزارة الدفاع: "بعد إرسال الإحداثيات إلى طواقم المدفعية عن طريق طائرات دون طيار، تم تدمير موقعي الهاون المعاديين".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مقاتلات "سو-30" نفذت طلعاتها فوق كالينينغراد دون أي انحراف عن مسارها- الدفاع الروسية

