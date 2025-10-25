القوات الروسية تدمر 121 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن تدمير وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، 121 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل، فوق مناطق مختلفة.
وقالت الوزارة في بيان: "(تم تدمير) 20 مسيرة فوق مقاطعة روستوف، و19 فوق مقاطعة فولغوغراد و17 فوق مقاطعة بريانسك، و12 فوق مقاطعة كالوغا، و11 فوق مقاطعة سمولينسك، و9 فوق مقاطعة بيلغورود".
كما تم تدمير 9 مسيرات فوق مقاطعة موسكو، بما في ذلك 7 طائرات دون طيار كانت تحلق إلى موسكو مباشرة؛ و8 فوق كل من مقاطعتي فورونيج ولينينغراد، وطائرتين دون طيار فوق كل من مقاطعات نوفغورود وريازان وتامبوف؛ وواحدة فوق كل من مقاطعتي تفير وتولا".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.