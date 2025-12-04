https://sarabic.ae/20251204/راجمات-أوراغان-الروسية-تدمر-نقطة-عسكرية-أوكرانية-في-كوبيانسك--الدفاع-الروسية-1107798124.html
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن طاقم راجمة صواريخ من طراز "أوراغان"، تابع لجيش المدرعات الأول، أصاب نقطة انتشار للقوات المسلحة الأوكرانية على محور كوبيانسك.
وأوضحت الوزارة أن "أطقم راجمة صواريخ "أوراغان" التابعة للواء المدفعية 288 التابع لفوج الدبابات الأول التابع لمجموعة القوات الغربية، أصابت نقطة انتشار مؤقتة لأفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة على محور كوبيانسك".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الأربعاء، أن وحدات تشغيل الطائرات المسيرة من طراز "مولنيا" نفذت عملية ناجحة على محور كوبيانسك، أسفرت عن تدمير موقع محصن وتجمع لعناصر القوات الأوكرانية.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن طاقم راجمة صواريخ من طراز "أوراغان"، تابع لجيش المدرعات الأول، أصاب نقطة انتشار للقوات المسلحة الأوكرانية على محور كوبيانسك.
وأوضحت الوزارة أن "أطقم راجمة صواريخ "أوراغان" التابعة للواء المدفعية 288 التابع لفوج الدبابات الأول التابع لمجموعة القوات الغربية، أصابت نقطة انتشار مؤقتة لأفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة على محور كوبيانسك".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الأربعاء، أن وحدات تشغيل الطائرات المسيرة من طراز "مولنيا" نفذت عملية ناجحة على محور كوبيانسك
، أسفرت عن تدمير موقع محصن وتجمع لعناصر القوات الأوكرانية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.