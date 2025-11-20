https://sarabic.ae/20251120/رئيس-هيئة-الأركان-الروسية-في-تقريره-لبوتين-تم-تحرير-كوبيانسك-1107341569.html
رئيس هيئة الأركان الروسية في تقريره لبوتين: تم تحرير كوبيانسك
رئيس هيئة الأركان الروسية في تقريره لبوتين: تم تحرير كوبيانسك
أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، في تقرير رفعه إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن القوات الروسية حررت مدينة كوبيانسك
وقال غيراسيموف: "حررت قوات مجموعة زاباد مدينة كوبيانسك، وتواصل دحر القوات الأوكرانية المحاصرة على الضفة اليسرى لنهر أوسكول".وصرّح رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، بأن القوات المسلحة الروسية تواصل تنفيذ مهام العملية العسكرية الخاصة، وتتقدم في جميع الاتجاهات تقريبًا.وقال غيراسيموف: "تواصل القوات المسلحة تنفيذ مهامها وفقًا لخطة العملية العسكرية الخاصة. وتتقدم قوات المجموعة المشتركة في جميع الاتجاهات تقريبًا، مستفيدةً من النجاحات التي تحققت خلال حملة الربيع والصيف".وأفاد غيراسيموف بأن القوات المسلحة الروسية استعادت السيطرة على 13 منطقة في مقاطعتي دنيبروبيتروفسك وزابوروجيه، وتوسّع نطاق سيطرتها في هذه المناطق.وأفاد غيراسيموف بأن مجموعة "الشرق" حررت أكثر من 230 كيلومترًا مربعًا في مقاطعتي دنيبروبيتروفسك وزابوروجيه منذ الأول من نوفمبر/تشرين الثاني.وقال بيسكوف للصحفيين:" الرئيس، القائد الأعلى للجيش فلاديمير بوتين زار أحد مراكز قيادة تجمع زاباد".
رئيس هيئة الأركان الروسية في تقريره لبوتين: تم تحرير كوبيانسك
18:51 GMT 20.11.2025 (تم التحديث: 18:52 GMT 20.11.2025)
أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، في تقرير رفعه إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن القوات الروسية حررت مدينة كوبيانسك في مقاطعة خاركوف.
وقال غيراسيموف: "حررت قوات مجموعة زاباد مدينة كوبيانسك، وتواصل دحر القوات الأوكرانية المحاصرة على الضفة اليسرى لنهر أوسكول".
وعندما سأل الرئيس: "إذن، هل انتهى كل شيء؟ "، أجاب قائد مجموعة قوات "زاباد" (الغرب) بالإيجاب.
وصرّح رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، بأن القوات المسلحة الروسية تواصل تنفيذ مهام العملية العسكرية الخاصة، وتتقدم في جميع الاتجاهات تقريبًا.
وقال غيراسيموف: "تواصل القوات المسلحة تنفيذ مهامها وفقًا لخطة العملية العسكرية الخاصة. وتتقدم قوات المجموعة المشتركة في جميع الاتجاهات تقريبًا، مستفيدةً من النجاحات التي تحققت خلال حملة الربيع والصيف".
وأفاد غيراسيموف بأن القوات المسلحة الروسية استعادت السيطرة على 13 منطقة في مقاطعتي دنيبروبيتروفسك وزابوروجيه، وتوسّع نطاق سيطرتها في هذه المناطق.
وأفاد غيراسيموف بأن مجموعة "الشرق" حررت أكثر من 230 كيلومترًا مربعًا في مقاطعتي دنيبروبيتروفسك وزابوروجيه منذ الأول من نوفمبر/تشرين الثاني.
وزار الرئيس الروسي فلايمير بوتين، اليوم الخميس، أحد مراكز القيادة لمجموعة "زاباد" (الغرب) الروسية.
وقال بيسكوف للصحفيين:" الرئيس، القائد الأعلى للجيش فلاديمير بوتين زار أحد مراكز قيادة تجمع زاباد".