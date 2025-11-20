https://sarabic.ae/20251120/بوتين-يزور-أحد-مراكز-القيادة-العسكرية-الروسية-1107341217.html

بوتين يعقد اجتماعا بمشاركة رئيس هيئة الأركان العامة وقادة بالقوات المسلحة الروسية

زار الرئيس الروسي فلايمير بوتين، اليوم الخميس، أحد مراكز القيادة لمجموعة "زاباد" (الغرب) الروسية.

وصرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زار أحد مراكز قيادة تجمع قوات" زاباد " (الغرب) الروسية.وقال بيسكوف للصحفيين:" الرئيس، القائد الأعلى للجيش فلاديمير بوتين زار أحد مراكز قيادة تجمع "زاباد" ".وأضاف ان الرئيس الروسي أكد أنه تم إنجاز جميع المهام التي حددت في الاجتماع السابق مع العسكريين.وفي اجتماع مع الجيش، طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تقريرًا عن الوضع في كوبيانسك وعلى الضفة اليسرى لنهر أوسكول. وقال بوتين: "أود أن أطلب من قائد مجموعة زاباد الإدلاء ببيان وتقديم تقرير عن الوضع في كوبيانسك، وكذلك على الضفة اليسرى لنهر أوسكول".أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن القيادة السياسية لأوكرانيا ليست قيادة سياسية. وقال بوتين خلال زيارة لأحد مراكز قيادة مجموعة زاباد: "نحن نفهم بالفعل ماهية القيادة السياسية لأوكرانيا. لم تعد قيادة سياسية".أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة الروسية تخوض معارك بالفعل داخل حدود مدينة كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وطلب رئيس الدولة من القائد الجديد لمجموعة "الجنوب" تقريرًا، وطلب منه "تركيز اهتمامه على الوضع في كونستانتينوفكا". وأوضح الرئيس: "على حد علمي، تدور معارك بالفعل داخل هذه البلدة".كما طلب بوتين تقريرًا عن الوضع "في اتجاه كراماتورسك-دروزكوفكا، وبشكل عام، في التجمع السكاني، وبالطبع، حول سيفيرسك".وطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من قائد مجموعة "الجنوب" تقديم تقرير عن الوضع في كونستانتينوفكا ومحيط سيفيرسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، تقديم تقرير عن الوضع في منطقة مسؤولية مجموعة المركز. وقال بوتين خلال زيارة لأحد مراكز قيادة مجموعة زاباد: "أود أن أسمع من رئيس هيئة الأركان العامة عن الوضع في منطقة مسؤولية مجموعة المركز".قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الشعب الروسي يعول على أفراد جيشه ويتوقع النتائج التي تحتاجها البلاد. وقال بوتين للجيش خلال زيارة لأحد مراكز قيادة زاباد: "الشعب الروسي يعول علينا، ويعتمد عليكم، ويتوقع النتائج التي تحتاجها البلاد".لم يُحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أي مواعيد محددة لتحرير كونستانتينوفكا. وقال بوتين خلال زيارة لأحد مراكز قيادة زاباد: "لن نحدد مواعيد محددة؛ هذا ليس مهمًا. المهم هو العمل الدؤوب وتحقيق جميع الأولويات".صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن منظمة إجرامية في أوكرانيا تتمسك بالسلطة بذريعة حرب ضرورية مع روسيا.وتحدث بوتين عن أداء القوات الروسية خلال الشهر الماضي، حيث قال: كل ما تم الإعلان عنه في اجتماع 25 أكتوبر/تشرين الأول الذي ذكرته سابقًا، وكل ما يتعلق بهذا المجال من العمل القتالي، قد أُنجز. جميع المهام الموكلة إليكم قد أُنجزت. شكرًا لكم على هذا العمل. شكرًا لكم أيها الرفاق على النتائج!وأضاف أيضا "أنا على يقين تام بأن كل ما ناقشناه سابقًا، وكل ما سنناقشه اليوم، سيُنفذ كما اتفقنا عليه، وفقًا لما حددته هيئة الأركان العامة، وبما يلزم لتحقيق جميع أهداف العملية العسكرية الخاصة. شكرًا جزيلًا لكم!".وصرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بأنه يجب منح القوات الأوكرانية فرصة لإلقاء السلاح والاستسلام.وقال بوتين: "غيراسيموف، أود أن أطلب منكم أيضًا تقديم تقرير عمّا إذا كان من الممكن، كما طلبتُ، تهيئة الظروف التي تمكّن أفراد القوات المسلحة الأوكرانية من إلقاء السلاح والاستسلام، نظراً للوضع الذي يجدون أنفسهم فيه".

