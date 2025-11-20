عربي
بوتين يعقد اجتماعا بمشاركة رئيس هيئة الأركان العامة وقادة بالقوات المسلحة الروسية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
من الملعب
إيطاليا إلى الملحق الأوروبي... وبغياب كريستيانو: البرتغال تتأهل إلى كأس العالم
10:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
10:31 GMT
14 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
12:03 GMT
16 د
ملفات ساخنة
مطالبة الرئيس المصري للتدقيق في طعون الانتخابات البرلمانية.. الرسائل والدلالات
12:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
في اليوم العالمي للتسامح.. إليك دواء مجاني للعقل والقلب
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
13:32 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
17:23 GMT
22 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
17:45 GMT
15 د
بلا قيود
خبير يدعو إلى تعزيز دور منظمة الصحة العالمية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مشروع القرار الأمريكي حول غزة: صياغة غامضة و غياب لمسار واضح نحو إقامة الدولة الفلسطينية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اتفاق مؤقت بين الصين وواشنطن.. بداية لإنهاء الحرب التجارية أم يؤجلها فقط؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:46 GMT
10 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:29 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
نبض افريقيا
خطة تهجير مريبة لأكثر من ثلاثمائة فلسطيني لجنوب أفريقيا تثير القلق
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
13:03 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
13:18 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: كل الأحداث تدل على فشل السياسة الغربية بإلحاق هزيمة استراتيجية عسكرية واقتصادية لروسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
نحو تفعيل شراكة نووية سلمية.. بوتين والسيسي يشاركان في حفل تركيب مفاعل الضبعة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251120/بوتين-يزور-أحد-مراكز-القيادة-العسكرية-الروسية-1107341217.html
بوتين يعقد اجتماعا بمشاركة رئيس هيئة الأركان العامة وقادة بالقوات المسلحة الروسية
بوتين يعقد اجتماعا بمشاركة رئيس هيئة الأركان العامة وقادة بالقوات المسلحة الروسية
سبوتنيك عربي
زار الرئيس الروسي فلايمير بوتين، اليوم الخميس، أحد مراكز القيادة لمجموعة "زاباد" (الغرب) الروسية. 20.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-20T18:23+0000
2025-11-20T19:07+0000
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102033/36/1020333609_0:0:3006:1691_1920x0_80_0_0_3c73e767e006fac3523e8b51e5572ecc.jpg
وصرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زار أحد مراكز قيادة تجمع قوات" زاباد " (الغرب) الروسية.وقال بيسكوف للصحفيين:" الرئيس، القائد الأعلى للجيش فلاديمير بوتين زار أحد مراكز قيادة تجمع "زاباد" ".وأضاف ان الرئيس الروسي أكد أنه تم إنجاز جميع المهام التي حددت في الاجتماع السابق مع العسكريين.وفي اجتماع مع الجيش، طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تقريرًا عن الوضع في كوبيانسك وعلى الضفة اليسرى لنهر أوسكول. وقال بوتين: "أود أن أطلب من قائد مجموعة زاباد الإدلاء ببيان وتقديم تقرير عن الوضع في كوبيانسك، وكذلك على الضفة اليسرى لنهر أوسكول".أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن القيادة السياسية لأوكرانيا ليست قيادة سياسية. وقال بوتين خلال زيارة لأحد مراكز قيادة مجموعة زاباد: "نحن نفهم بالفعل ماهية القيادة السياسية لأوكرانيا. لم تعد قيادة سياسية".أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة الروسية تخوض معارك بالفعل داخل حدود مدينة كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وطلب رئيس الدولة من القائد الجديد لمجموعة "الجنوب" تقريرًا، وطلب منه "تركيز اهتمامه على الوضع في كونستانتينوفكا". وأوضح الرئيس: "على حد علمي، تدور معارك بالفعل داخل هذه البلدة".كما طلب بوتين تقريرًا عن الوضع "في اتجاه كراماتورسك-دروزكوفكا، وبشكل عام، في التجمع السكاني، وبالطبع، حول سيفيرسك".وطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من قائد مجموعة "الجنوب" تقديم تقرير عن الوضع في كونستانتينوفكا ومحيط سيفيرسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، تقديم تقرير عن الوضع في منطقة مسؤولية مجموعة المركز. وقال بوتين خلال زيارة لأحد مراكز قيادة مجموعة زاباد: "أود أن أسمع من رئيس هيئة الأركان العامة عن الوضع في منطقة مسؤولية مجموعة المركز".قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الشعب الروسي يعول على أفراد جيشه ويتوقع النتائج التي تحتاجها البلاد. وقال بوتين للجيش خلال زيارة لأحد مراكز قيادة زاباد: "الشعب الروسي يعول علينا، ويعتمد عليكم، ويتوقع النتائج التي تحتاجها البلاد".لم يُحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أي مواعيد محددة لتحرير كونستانتينوفكا. وقال بوتين خلال زيارة لأحد مراكز قيادة زاباد: "لن نحدد مواعيد محددة؛ هذا ليس مهمًا. المهم هو العمل الدؤوب وتحقيق جميع الأولويات".صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن منظمة إجرامية في أوكرانيا تتمسك بالسلطة بذريعة حرب ضرورية مع روسيا.وتحدث بوتين عن أداء القوات الروسية خلال الشهر الماضي، حيث قال: كل ما تم الإعلان عنه في اجتماع 25 أكتوبر/تشرين الأول الذي ذكرته سابقًا، وكل ما يتعلق بهذا المجال من العمل القتالي، قد أُنجز. جميع المهام الموكلة إليكم قد أُنجزت. شكرًا لكم على هذا العمل. شكرًا لكم أيها الرفاق على النتائج!وأضاف أيضا "أنا على يقين تام بأن كل ما ناقشناه سابقًا، وكل ما سنناقشه اليوم، سيُنفذ كما اتفقنا عليه، وفقًا لما حددته هيئة الأركان العامة، وبما يلزم لتحقيق جميع أهداف العملية العسكرية الخاصة. شكرًا جزيلًا لكم!".وصرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بأنه يجب منح القوات الأوكرانية فرصة لإلقاء السلاح والاستسلام.وقال بوتين: "غيراسيموف، أود أن أطلب منكم أيضًا تقديم تقرير عمّا إذا كان من الممكن، كما طلبتُ، تهيئة الظروف التي تمكّن أفراد القوات المسلحة الأوكرانية من إلقاء السلاح والاستسلام، نظراً للوضع الذي يجدون أنفسهم فيه".
https://sarabic.ae/20251120/رئيس-هيئة-الأركان-الروسية-في-تقريره-لبوتين-تم-تحرير-كوبيانسك-1107341569.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102033/36/1020333609_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_46f0b2e81a680648778d4bb075db4ea2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

بوتين يعقد اجتماعا بمشاركة رئيس هيئة الأركان العامة وقادة بالقوات المسلحة الروسية

18:23 GMT 20.11.2025 (تم التحديث: 19:07 GMT 20.11.2025)
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصوربوتين يزور مركز تربية خيول برزيفالسكي
بوتين يزور مركز تربية خيول برزيفالسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2025
© Sputnik . Sergey Guneev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
زار الرئيس الروسي فلايمير بوتين، اليوم الخميس، أحد مراكز القيادة لمجموعة "زاباد" (الغرب) الروسية.
وصرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زار أحد مراكز قيادة تجمع قوات" زاباد " (الغرب) الروسية.
وقال بيسكوف للصحفيين:" الرئيس، القائد الأعلى للجيش فلاديمير بوتين زار أحد مراكز قيادة تجمع "زاباد" ".
وأضاف ان الرئيس الروسي أكد أنه تم إنجاز جميع المهام التي حددت في الاجتماع السابق مع العسكريين.
وفي اجتماع مع الجيش، طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تقريرًا عن الوضع في كوبيانسك وعلى الضفة اليسرى لنهر أوسكول.
وقال بوتين: "أود أن أطلب من قائد مجموعة زاباد الإدلاء ببيان وتقديم تقرير عن الوضع في كوبيانسك، وكذلك على الضفة اليسرى لنهر أوسكول".
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن القيادة السياسية لأوكرانيا ليست قيادة سياسية.
وقال بوتين خلال زيارة لأحد مراكز قيادة مجموعة زاباد: "نحن نفهم بالفعل ماهية القيادة السياسية لأوكرانيا. لم تعد قيادة سياسية".
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة الروسية تخوض معارك بالفعل داخل حدود مدينة كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وطلب رئيس الدولة من القائد الجديد لمجموعة "الجنوب" تقريرًا، وطلب منه "تركيز اهتمامه على الوضع في كونستانتينوفكا". وأوضح الرئيس: "على حد علمي، تدور معارك بالفعل داخل هذه البلدة".
كما طلب بوتين تقريرًا عن الوضع "في اتجاه كراماتورسك-دروزكوفكا، وبشكل عام، في التجمع السكاني، وبالطبع، حول سيفيرسك".
وطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من قائد مجموعة "الجنوب" تقديم تقرير عن الوضع في كونستانتينوفكا ومحيط سيفيرسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، تقديم تقرير عن الوضع في منطقة مسؤولية مجموعة المركز.
وقال بوتين خلال زيارة لأحد مراكز قيادة مجموعة زاباد: "أود أن أسمع من رئيس هيئة الأركان العامة عن الوضع في منطقة مسؤولية مجموعة المركز".
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الشعب الروسي يعول على أفراد جيشه ويتوقع النتائج التي تحتاجها البلاد.
وقال بوتين للجيش خلال زيارة لأحد مراكز قيادة زاباد: "الشعب الروسي يعول علينا، ويعتمد عليكم، ويتوقع النتائج التي تحتاجها البلاد".
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2025
رئيس هيئة الأركان الروسية في تقريره لبوتين: تم تحرير كوبيانسك
18:51 GMT
لم يُحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أي مواعيد محددة لتحرير كونستانتينوفكا.
وقال بوتين خلال زيارة لأحد مراكز قيادة زاباد: "لن نحدد مواعيد محددة؛ هذا ليس مهمًا. المهم هو العمل الدؤوب وتحقيق جميع الأولويات".
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن منظمة إجرامية في أوكرانيا تتمسك بالسلطة بذريعة حرب ضرورية مع روسيا.
وقال بوتين: "منذ مارس من العام الماضي، اغتصبت مجموعة من الأفراد - جماعة إجرامية - السلطة في أوكرانيا، وتحت ذريعة استمرار الحرب مع روسيا، يتمسكون بها لأغراض الإثراء الشخصي".
وتحدث بوتين عن أداء القوات الروسية خلال الشهر الماضي، حيث قال: كل ما تم الإعلان عنه في اجتماع 25 أكتوبر/تشرين الأول الذي ذكرته سابقًا، وكل ما يتعلق بهذا المجال من العمل القتالي، قد أُنجز. جميع المهام الموكلة إليكم قد أُنجزت. شكرًا لكم على هذا العمل. شكرًا لكم أيها الرفاق على النتائج!
وأضاف أيضا "أنا على يقين تام بأن كل ما ناقشناه سابقًا، وكل ما سنناقشه اليوم، سيُنفذ كما اتفقنا عليه، وفقًا لما حددته هيئة الأركان العامة، وبما يلزم لتحقيق جميع أهداف العملية العسكرية الخاصة. شكرًا جزيلًا لكم!".
وصرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بأنه يجب منح القوات الأوكرانية فرصة لإلقاء السلاح والاستسلام.
وقال بوتين: "غيراسيموف، أود أن أطلب منكم أيضًا تقديم تقرير عمّا إذا كان من الممكن، كما طلبتُ، تهيئة الظروف التي تمكّن أفراد القوات المسلحة الأوكرانية من إلقاء السلاح والاستسلام، نظراً للوضع الذي يجدون أنفسهم فيه".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала