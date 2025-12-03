https://sarabic.ae/20251203/الجيش-الروسي-يضرب-تجمعا-للقوات-الأوكرانية-قرب-كوبيانسك--وزارة-الدفاع-1107761898.html
الجيش الروسي يضرب تجمعا للقوات الأوكرانية قرب كوبيانسك- وزارة الدفاع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن وحدات تشغيل الطائرات المسيرة من طراز "مولنيا" نفذت عملية ناجحة على محور كوبيانسك، أسفرت عن تدمير موقع محصن وتجمع... 03.12.2025, سبوتنيك عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
وذكرت الوزارة في بيان، أن مشغلي المسيرات التابعة لقوات الأنظمة غير المأهولة قدموا دعما ناريا للوحدات الهجومية ضمن مجموعة قوات "الغرب" الروسية، حيث تمكنت مسيرات "مولنيا" من تجاوز وسائل الحرب الإلكترونية الأوكرانية وخطوط الدفاع الجوي قبل إصابة الأهداف المحددة بدقة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.بوتين: زمام المبادرة على طول خط التماس القتالي بأكمله يعود للقوات المسلحة الروسيةتحرير فولتشانسك خطوة مهمة نحو النصر وتحقيق أهداف العملية الخاصة- بيلاؤوسوف
06:52 GMT 03.12.2025 (تم التحديث: 06:55 GMT 03.12.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن وحدات تشغيل الطائرات المسيرة من طراز "مولنيا" نفذت عملية ناجحة على محور كوبيانسك، أسفرت عن تدمير موقع محصن وتجمع لعناصر القوات الأوكرانية.
وذكرت الوزارة في بيان، أن مشغلي المسيرات التابعة لقوات الأنظمة غير المأهولة قدموا دعما ناريا للوحدات الهجومية ضمن مجموعة قوات "الغرب" الروسية، حيث تمكنت مسيرات "مولنيا" من تجاوز وسائل الحرب الإلكترونية الأوكرانية وخطوط الدفاع الجوي قبل إصابة الأهداف المحددة بدقة.
وأشار البيان إلى أن المسيرات الروسية نجحت في ضرب النقطة المحصنة والقوة البشرية الموجودة فيها، وذلك ضمن العمليات الجارية في المنطقة خلال العملية العسكرية الخاصة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية
"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.