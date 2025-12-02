القوات الروسية تحرر بلدتي زيليوني غاي ودوبروبوليه في مقاطعة زابوروجيه- وزارة الدفاع

عربي
09:34 GMT 02.12.2025 (تم التحديث: 10:30 GMT 02.12.2025)
تدريب القوات الروسية المحمولة جوا على العمل القتالي في مقاطعة كورسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدتي زيليوني غاي ودوبروبوليه في مقاطعة زابوروجيه في إطار العملية العسكرية الخاصة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع أن "وحدات من مجموعة قوات "الشرق" تمكنت من تحرير بلدتي زيليوني غاي ودوبروبوليه في مقاطعة زابوروجيه، وأيضا تم تحرير مدينة فوفشانسك في منطقة خاركوف".
وأضاف البيان: "حررت وحدات من مجموعة قوات "المركز" مدينة كراسنوأرميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأكد بيان الوزارة أن "القوات الروسية هزمت تشكيلات معادية في منطقتي غولاي-بولي وزاليزنيتشنوي في مقاطعة زابوروجيه".
وأوضحت وزارة الدفاع أن "وحدات من قوات مجموعة "الشرق" ألحقت بالعدو خسائر كبيرة، حيث قتل أكثر من 265 جنديًا، ودمرت 10مركبات، ومدفع هاوتزر M777 عيار 155 ملم، ومستودع إمداد خلال الـ 24 الساعة الماضية".

وبلغت خسائر العدو حسبما أفاد بيان وزارة الدفاع، في منطقة مسؤولية مجموعة "الغرب" 235 جنديًا، و3 مركبات قتالية مدرعة، و13 مركبة، ومركبة قتالية مزودة بنظام راجمة صواريخ متعددة من طراز RAK-SA-12. كما دُمرت 13 محطة حرب إلكترونية و4 مستودعات ذخيرة.

ونوه البيان إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" ألحقت العدو خسائر في العدد والعتاد، حيث بلغت الخسائر 235 جنديا أوكرانيا و3 مركبات قتالية مدرعة، و13 مركبة، ومركبة قتالية مزودة بنظام راجمة صواريخ متعددة".

وأشارت وزارة الدفاع عبر بيانها، إلى أن "وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" ألحقت خسائر بشرية في صفوف أفراد ومعدات لواء هجوم جبلي ميكانيكي ولواءين للدفاع الساحلي تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قريتي ماغدالينوفكا ونوفوبويكوفسكوي في مقاطعة زابوروجيه، ونيكولسكوي في مقاطعة خيرسون".

وذكر البيان أن "وحدات من مجموعة قوات "المركز" هزمت القوات والمعدات الأوكرانية قرب بلدات أرتيموفكا، وبيليتسكوي، وبيلوزيرسكوي، وغريشينو، وديميتروف، وروفنوي، ورودينسكوي، وسفيتلوي، وشيفتشينكو (جمهورية دونيتسك الشعبية)، ونوفوبافليفكا في منطقة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 495 جنديًا، وناقلة جند مدرعة من طراز فايكينغ، ومركبتين".

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
