القوات الروسية تنفذ ضربة جماعية ضد مراكز الطاقة والصناعة العسكرية الأوكرانية- وزارة الدفاع

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:46 GMT
13 د
من الملعب
بداية قوية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ورمضان صبحي في مأزق قد ينهي مسيرته!
10:29 GMT
27 د
خطوط التماس
دور صور الريادي في المتوسط في الألف الأول قبل الميلاد
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
حماس تربط تسليم سلاحها بحوار وطني، عسكريون يعلنون عزل الرئيس والسيطرة على غينيا بيساو
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: انهيار اقتصاد أوروبا قادم وعلى الدول العربية الحذر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
09:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
من الملعب
بداية قوية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ورمضان صبحي في مأزق قد ينهي مسيرته!
10:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: انهيار اقتصاد أوروبا قادم وعلى الدول العربية الحذر
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
خطوط التماس
دور صور الريادي في المتوسط في الألف الأول قبل الميلاد
12:03 GMT
46 د
الإنسان والثقافة
من كوخ الصياد إلى قمة المجد: أسطورة لومونوسوف العلمية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
19:00 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
القوات الروسية تنفذ ضربة جماعية ضد مراكز الطاقة والصناعة العسكرية الأوكرانية- وزارة الدفاع
القوات الروسية تنفذ ضربة جماعية ضد مراكز الطاقة والصناعة العسكرية الأوكرانية- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، استهداف مراكز الصناعة العسكرية الأوكرانية، ومراكز الطاقة الداعمة لعملها، بضربة واسعة النطاق، باستخدام أسلحة متناهية... 29.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-29T09:16+0000
2025-11-29T09:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101388/89/1013888910_0:306:3001:1994_1920x0_80_0_0_e896c6a0f21cb0641a32f533dab01f32.jpg
وقالت الوزارة في بيان: "ردا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، شنّت القوات المسلحة الروسية هجوما واسع النطاق الليلة الماضية باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه وطائرات مسيرة ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومنشآت الطاقة التي تدعمها".وأردف البيان: "تم تحقيق أهداف الهجوم، وأُصيبت جميع الأهداف المجدولة".وأعلنت الوزارة، أن "وحدات قوات مجموعة "الجنوب" حررت مواقع هامة، ودحرت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات سيفيرسك، وإيفانوبول، وكونستانتينوفكا، وستيبانوفكا، وبلاتونوفكا، وفاسيوكوفكا، وبيريستوف في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن "العدو في منطثة مسؤولية قوات مجموعة "الشمال" خسر ما يصل إلى 125 عسكريًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و13 سيارة، ومحطتين للحرب الإلكترونية، كما تم تدمير مستودع إمدادات".كما أفادت وزارة الدفاع الروسية: "تواصل مجموعات الهجوم التابعة للجيش الثاني (من قوات مجموعة "المركز" الروسية) تطهير بلدة روفنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأفاد بيان الوزارة الروسية بأنه "تم صد تسع هجمات شنّتها وحدات من اللواء الميكانيكي 32، ولواء الهجوم المحمول جوًا 95، وفوج الهجوم 210 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية انطلاقًا من منطقة قرية غريشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية، بهدف تحرير التشكيلات المحاصرة، وتم تحييد ما يصل إلى 25 جنديًا أوكرانيًا".وأضافت الوزارة في البيان: "في بلدة ديميتروف بجمهورية دونيتسك الشعبية، واصلت وحدات هجومية تابعة للجيش الحادي والخمسين طرد العدو من المنطقتين الشرقية والغربية، وكذلك من الجزء الجنوبي من المدينة".وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت أكثر من 180 عنصرًا، ومدفعا، ومركبتين في منطقة مسؤولية قوات الشرق، وذلك بعد استهداف قوات كييف، بالقرب من بلدتي أوليكساندريفكا وبوكروفسكوي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، ودوبروبيليا، وفارفاريفكا، وغوليابولي في مقاطعة زابوروجيه".وأوضحت وزارة الدفاع أن القوات المسلحة الروسية، حيدت ما يصل إلى 40 من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية، ومركبة قتالية مدرعة، و13 سيارة، ومدفع ميدان، ومحطة رادار، ومحطة حرب إلكترونية، في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "دنيبر".الضربات الاستراتيجية والدفاع الجويوأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن "الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، دكت البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومواقع تخزين وإطلاق للطائرات المسيرة بعيدة المدى، بالإضافة إلى مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 157 منطقة".وأضافت الوزارة أن "وسائط الدفاع الجوي أسقطت صاروخين موجهين بعيدي المدى من طراز نبتون و158 طائرة مسيرة".الجيش الروسي ينفذ ضربة كبرى و6 ضربات جماعية ضد منشآت عسكرية أوكرانية خلال أسبوع - وزارة الدفاعبوشلين: الجزء الأكبر من مدينة كراسنوارميسك تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية والعدو محاصر
القوات الروسية تنفذ ضربة جماعية ضد مراكز الطاقة والصناعة العسكرية الأوكرانية- وزارة الدفاع

09:16 GMT 29.11.2025 (تم التحديث: 09:36 GMT 29.11.2025)
مقاتلة "سو-35"
مقاتلة سو-35 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2025
© RIA Novosti . Anton Denisov
/
الانتقال إلى بنك الصور
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، استهداف مراكز الصناعة العسكرية الأوكرانية، ومراكز الطاقة الداعمة لعملها، بضربة واسعة النطاق، باستخدام أسلحة متناهية الدقة، أضافة لتكبيد قوات نظام كييف خسائر فادحة على جميع الجبهات القتالية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وقالت الوزارة في بيان: "ردا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، شنّت القوات المسلحة الروسية هجوما واسع النطاق الليلة الماضية باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه وطائرات مسيرة ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومنشآت الطاقة التي تدعمها".
وأردف البيان: "تم تحقيق أهداف الهجوم، وأُصيبت جميع الأهداف المجدولة".
وأعلنت الوزارة، أن "وحدات قوات مجموعة "الجنوب" حررت مواقع هامة، ودحرت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات سيفيرسك، وإيفانوبول، وكونستانتينوفكا، وستيبانوفكا، وبلاتونوفكا، وفاسيوكوفكا، وبيريستوف في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأوضحت وزارة الدفاع أن العدو خسر أكثر من 220 جنديًا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة (منها اثنتان غربيتان)، وخمس سيارات، وخمسة مدافع، كما تم تدمير أربعة مستودعات إمداد ووقود.

أعمال قتالية لطاقم مدفعية مدفع ذاتي الحركة 2S7M مالكا من مجموعة قوات المركز في اتجاه كراسنوارميسك بالمنطقة العسكرية الشمالية. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر مقرا لكتيبة "شكفال" الأوكرانية الخاصة في مقاطعة خاركوف- مصدر
04:13 GMT
وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن "العدو في منطثة مسؤولية قوات مجموعة "الشمال" خسر ما يصل إلى 125 عسكريًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و13 سيارة، ومحطتين للحرب الإلكترونية، كما تم تدمير مستودع إمدادات".
كما أفادت وزارة الدفاع الروسية: "تواصل مجموعات الهجوم التابعة للجيش الثاني (من قوات مجموعة "المركز" الروسية) تطهير بلدة روفنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضاف البيان: "خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، صدّ مقاتلون روس من مجموعة "المركز" تسع هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية انطلاقًا من منطقة غريشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية، ما أسفر عن مقتل ما يصل إلى 25 مسلحًا".

وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسقط 103 طائرات أوكرانية مسيرة خلال الليلة الماضية- وزارة الدفاع
04:44 GMT
وأفاد بيان الوزارة الروسية بأنه "تم صد تسع هجمات شنّتها وحدات من اللواء الميكانيكي 32، ولواء الهجوم المحمول جوًا 95، وفوج الهجوم 210 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية انطلاقًا من منطقة قرية غريشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية، بهدف تحرير التشكيلات المحاصرة، وتم تحييد ما يصل إلى 25 جنديًا أوكرانيًا".
وأضافت الوزارة في البيان: "في بلدة ديميتروف بجمهورية دونيتسك الشعبية، واصلت وحدات هجومية تابعة للجيش الحادي والخمسين طرد العدو من المنطقتين الشرقية والغربية، وكذلك من الجزء الجنوبي من المدينة".

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، قُتل ما يصل إلى 290 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسنوارميسك، وفي المجمل، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مسؤولية مجموعة قوات المركز أكثر من 460 جنديًا وشاحنة صغيرة.

طائرة مسيرة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر مدرعة أسترالية الصنع ومدفعا تابعين لقوات كييف في دونيتسك- وزارة الدفاع
05:25 GMT
وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت أكثر من 180 عنصرًا، ومدفعا، ومركبتين في منطقة مسؤولية قوات الشرق، وذلك بعد استهداف قوات كييف، بالقرب من بلدتي أوليكساندريفكا وبوكروفسكوي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، ودوبروبيليا، وفارفاريفكا، وغوليابولي في مقاطعة زابوروجيه".
وأوضحت وزارة الدفاع أن القوات المسلحة الروسية، حيدت ما يصل إلى 40 من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية، ومركبة قتالية مدرعة، و13 سيارة، ومدفع ميدان، ومحطة رادار، ومحطة حرب إلكترونية، في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "دنيبر".

الضربات الاستراتيجية والدفاع الجوي

وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن "الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، دكت البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومواقع تخزين وإطلاق للطائرات المسيرة بعيدة المدى، بالإضافة إلى مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 157 منطقة".
وأضافت الوزارة أن "وسائط الدفاع الجوي أسقطت صاروخين موجهين بعيدي المدى من طراز نبتون و158 طائرة مسيرة".
الجيش الروسي ينفذ ضربة كبرى و6 ضربات جماعية ضد منشآت عسكرية أوكرانية خلال أسبوع - وزارة الدفاع
بوشلين: الجزء الأكبر من مدينة كراسنوارميسك تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية والعدو محاصر
