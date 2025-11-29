https://sarabic.ae/20251129/القوات-الروسية-تنفذ-ضربة-جماعية-ضد-مراكز-الطاقة-والصناعة-العسكرية-الأوكرانية--وزارة-الدفاع-1107611895.html
القوات الروسية تنفذ ضربة جماعية ضد مراكز الطاقة والصناعة العسكرية الأوكرانية- وزارة الدفاع
القوات الروسية تنفذ ضربة جماعية ضد مراكز الطاقة والصناعة العسكرية الأوكرانية- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، استهداف مراكز الصناعة العسكرية الأوكرانية، ومراكز الطاقة الداعمة لعملها، بضربة واسعة النطاق، باستخدام أسلحة متناهية... 29.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-29T09:16+0000
2025-11-29T09:16+0000
2025-11-29T09:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101388/89/1013888910_0:306:3001:1994_1920x0_80_0_0_e896c6a0f21cb0641a32f533dab01f32.jpg
وقالت الوزارة في بيان: "ردا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، شنّت القوات المسلحة الروسية هجوما واسع النطاق الليلة الماضية باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه وطائرات مسيرة ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومنشآت الطاقة التي تدعمها".وأردف البيان: "تم تحقيق أهداف الهجوم، وأُصيبت جميع الأهداف المجدولة".وأعلنت الوزارة، أن "وحدات قوات مجموعة "الجنوب" حررت مواقع هامة، ودحرت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات سيفيرسك، وإيفانوبول، وكونستانتينوفكا، وستيبانوفكا، وبلاتونوفكا، وفاسيوكوفكا، وبيريستوف في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن "العدو في منطثة مسؤولية قوات مجموعة "الشمال" خسر ما يصل إلى 125 عسكريًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و13 سيارة، ومحطتين للحرب الإلكترونية، كما تم تدمير مستودع إمدادات".كما أفادت وزارة الدفاع الروسية: "تواصل مجموعات الهجوم التابعة للجيش الثاني (من قوات مجموعة "المركز" الروسية) تطهير بلدة روفنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأفاد بيان الوزارة الروسية بأنه "تم صد تسع هجمات شنّتها وحدات من اللواء الميكانيكي 32، ولواء الهجوم المحمول جوًا 95، وفوج الهجوم 210 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية انطلاقًا من منطقة قرية غريشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية، بهدف تحرير التشكيلات المحاصرة، وتم تحييد ما يصل إلى 25 جنديًا أوكرانيًا".وأضافت الوزارة في البيان: "في بلدة ديميتروف بجمهورية دونيتسك الشعبية، واصلت وحدات هجومية تابعة للجيش الحادي والخمسين طرد العدو من المنطقتين الشرقية والغربية، وكذلك من الجزء الجنوبي من المدينة".وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت أكثر من 180 عنصرًا، ومدفعا، ومركبتين في منطقة مسؤولية قوات الشرق، وذلك بعد استهداف قوات كييف، بالقرب من بلدتي أوليكساندريفكا وبوكروفسكوي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، ودوبروبيليا، وفارفاريفكا، وغوليابولي في مقاطعة زابوروجيه".وأوضحت وزارة الدفاع أن القوات المسلحة الروسية، حيدت ما يصل إلى 40 من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية، ومركبة قتالية مدرعة، و13 سيارة، ومدفع ميدان، ومحطة رادار، ومحطة حرب إلكترونية، في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "دنيبر".الضربات الاستراتيجية والدفاع الجويوأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن "الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، دكت البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومواقع تخزين وإطلاق للطائرات المسيرة بعيدة المدى، بالإضافة إلى مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 157 منطقة".وأضافت الوزارة أن "وسائط الدفاع الجوي أسقطت صاروخين موجهين بعيدي المدى من طراز نبتون و158 طائرة مسيرة".الجيش الروسي ينفذ ضربة كبرى و6 ضربات جماعية ضد منشآت عسكرية أوكرانية خلال أسبوع - وزارة الدفاعبوشلين: الجزء الأكبر من مدينة كراسنوارميسك تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية والعدو محاصر
https://sarabic.ae/20251129/القوات-الروسية-تدمر-مقرا-للقوات-الخاصة-الأوكرانية-في-مقاطعة-خاركوف--مصدر-1107608515.html
https://sarabic.ae/20251129/القوات-الروسية-تسقط-103-طائرات-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليلة-الماضية--وزارة-الدفاع-1107609314.html
https://sarabic.ae/20251129/القوات-الروسية-تدمر-مدرعة-أسترالية-الصنع-ومدفعا-تابعين-لقوات-كييف-في-دونيتسك--وزارة-الدفاع-1107609653.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101388/89/1013888910_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_290a258ffbacddcfd2b5c6c027d3ede3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
القوات الروسية تنفذ ضربة جماعية ضد مراكز الطاقة والصناعة العسكرية الأوكرانية- وزارة الدفاع
09:16 GMT 29.11.2025 (تم التحديث: 09:36 GMT 29.11.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، استهداف مراكز الصناعة العسكرية الأوكرانية، ومراكز الطاقة الداعمة لعملها، بضربة واسعة النطاق، باستخدام أسلحة متناهية الدقة، أضافة لتكبيد قوات نظام كييف خسائر فادحة على جميع الجبهات القتالية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وقالت الوزارة في بيان: "ردا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، شنّت القوات المسلحة الروسية هجوما واسع النطاق الليلة الماضية باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه وطائرات مسيرة ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومنشآت الطاقة التي تدعمها".
وأردف البيان: "تم تحقيق أهداف الهجوم، وأُصيبت جميع الأهداف المجدولة".
وأعلنت الوزارة، أن "وحدات قوات مجموعة "الجنوب" حررت مواقع هامة، ودحرت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات سيفيرسك، وإيفانوبول، وكونستانتينوفكا، وستيبانوفكا، وبلاتونوفكا، وفاسيوكوفكا، وبيريستوف في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأوضحت وزارة الدفاع أن العدو خسر أكثر من 220 جنديًا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة (منها اثنتان غربيتان)، وخمس سيارات، وخمسة مدافع، كما تم تدمير أربعة مستودعات إمداد ووقود.
وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن "العدو في منطثة مسؤولية قوات مجموعة "الشمال" خسر ما يصل إلى 125 عسكريًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و13 سيارة، ومحطتين للحرب الإلكترونية، كما تم تدمير مستودع إمدادات".
كما أفادت وزارة الدفاع الروسية: "تواصل مجموعات الهجوم التابعة للجيش الثاني (من قوات مجموعة "المركز" الروسية) تطهير بلدة روفنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف البيان: "خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، صدّ مقاتلون روس من مجموعة "المركز" تسع هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية انطلاقًا من منطقة غريشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية، ما أسفر عن مقتل ما يصل إلى 25 مسلحًا".
وأفاد بيان الوزارة الروسية بأنه "تم صد تسع هجمات شنّتها وحدات من اللواء الميكانيكي 32، ولواء الهجوم المحمول جوًا 95، وفوج الهجوم 210 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية انطلاقًا من منطقة قرية غريشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية، بهدف تحرير التشكيلات المحاصرة، وتم تحييد ما يصل إلى 25 جنديًا أوكرانيًا".
وأضافت الوزارة في البيان: "في بلدة ديميتروف بجمهورية دونيتسك الشعبية، واصلت وحدات هجومية تابعة للجيش الحادي والخمسين طرد العدو من المنطقتين الشرقية والغربية، وكذلك من الجزء الجنوبي من المدينة".
خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، قُتل ما يصل إلى 290 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسنوارميسك، وفي المجمل، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مسؤولية مجموعة قوات المركز أكثر من 460 جنديًا وشاحنة صغيرة.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت أكثر من 180 عنصرًا، ومدفعا، ومركبتين في منطقة مسؤولية قوات الشرق، وذلك بعد استهداف قوات كييف، بالقرب من بلدتي أوليكساندريفكا وبوكروفسكوي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، ودوبروبيليا، وفارفاريفكا، وغوليابولي في مقاطعة زابوروجيه".
وأوضحت وزارة الدفاع أن القوات المسلحة الروسية، حيدت ما يصل إلى 40 من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية، ومركبة قتالية مدرعة، و13 سيارة، ومدفع ميدان، ومحطة رادار، ومحطة حرب إلكترونية، في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "دنيبر".
الضربات الاستراتيجية والدفاع الجوي
وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن "الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، دكت البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومواقع تخزين وإطلاق للطائرات المسيرة بعيدة المدى، بالإضافة إلى مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 157 منطقة".
وأضافت الوزارة أن "وسائط الدفاع الجوي أسقطت صاروخين موجهين بعيدي المدى من طراز نبتون و158 طائرة مسيرة".