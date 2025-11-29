https://sarabic.ae/20251129/القوات-الروسية-تنفذ-ضربة-جماعية-ضد-مراكز-الطاقة-والصناعة-العسكرية-الأوكرانية--وزارة-الدفاع-1107611895.html

القوات الروسية تنفذ ضربة جماعية ضد مراكز الطاقة والصناعة العسكرية الأوكرانية- وزارة الدفاع

القوات الروسية تنفذ ضربة جماعية ضد مراكز الطاقة والصناعة العسكرية الأوكرانية- وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، استهداف مراكز الصناعة العسكرية الأوكرانية، ومراكز الطاقة الداعمة لعملها، بضربة واسعة النطاق، باستخدام أسلحة متناهية... 29.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-29T09:16+0000

2025-11-29T09:16+0000

2025-11-29T09:36+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

أخبار روسيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101388/89/1013888910_0:306:3001:1994_1920x0_80_0_0_e896c6a0f21cb0641a32f533dab01f32.jpg

وقالت الوزارة في بيان: "ردا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، شنّت القوات المسلحة الروسية هجوما واسع النطاق الليلة الماضية باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه وطائرات مسيرة ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومنشآت الطاقة التي تدعمها".وأردف البيان: "تم تحقيق أهداف الهجوم، وأُصيبت جميع الأهداف المجدولة".وأعلنت الوزارة، أن "وحدات قوات مجموعة "الجنوب" حررت مواقع هامة، ودحرت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات سيفيرسك، وإيفانوبول، وكونستانتينوفكا، وستيبانوفكا، وبلاتونوفكا، وفاسيوكوفكا، وبيريستوف في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن "العدو في منطثة مسؤولية قوات مجموعة "الشمال" خسر ما يصل إلى 125 عسكريًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و13 سيارة، ومحطتين للحرب الإلكترونية، كما تم تدمير مستودع إمدادات".كما أفادت وزارة الدفاع الروسية: "تواصل مجموعات الهجوم التابعة للجيش الثاني (من قوات مجموعة "المركز" الروسية) تطهير بلدة روفنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأفاد بيان الوزارة الروسية بأنه "تم صد تسع هجمات شنّتها وحدات من اللواء الميكانيكي 32، ولواء الهجوم المحمول جوًا 95، وفوج الهجوم 210 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية انطلاقًا من منطقة قرية غريشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية، بهدف تحرير التشكيلات المحاصرة، وتم تحييد ما يصل إلى 25 جنديًا أوكرانيًا".وأضافت الوزارة في البيان: "في بلدة ديميتروف بجمهورية دونيتسك الشعبية، واصلت وحدات هجومية تابعة للجيش الحادي والخمسين طرد العدو من المنطقتين الشرقية والغربية، وكذلك من الجزء الجنوبي من المدينة".وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت أكثر من 180 عنصرًا، ومدفعا، ومركبتين في منطقة مسؤولية قوات الشرق، وذلك بعد استهداف قوات كييف، بالقرب من بلدتي أوليكساندريفكا وبوكروفسكوي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، ودوبروبيليا، وفارفاريفكا، وغوليابولي في مقاطعة زابوروجيه".وأوضحت وزارة الدفاع أن القوات المسلحة الروسية، حيدت ما يصل إلى 40 من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية، ومركبة قتالية مدرعة، و13 سيارة، ومدفع ميدان، ومحطة رادار، ومحطة حرب إلكترونية، في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "دنيبر".الضربات الاستراتيجية والدفاع الجويوأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن "الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، دكت البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومواقع تخزين وإطلاق للطائرات المسيرة بعيدة المدى، بالإضافة إلى مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 157 منطقة".وأضافت الوزارة أن "وسائط الدفاع الجوي أسقطت صاروخين موجهين بعيدي المدى من طراز نبتون و158 طائرة مسيرة".الجيش الروسي ينفذ ضربة كبرى و6 ضربات جماعية ضد منشآت عسكرية أوكرانية خلال أسبوع - وزارة الدفاعبوشلين: الجزء الأكبر من مدينة كراسنوارميسك تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية والعدو محاصر

https://sarabic.ae/20251129/القوات-الروسية-تدمر-مقرا-للقوات-الخاصة-الأوكرانية-في-مقاطعة-خاركوف--مصدر-1107608515.html

https://sarabic.ae/20251129/القوات-الروسية-تسقط-103-طائرات-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليلة-الماضية--وزارة-الدفاع-1107609314.html

https://sarabic.ae/20251129/القوات-الروسية-تدمر-مدرعة-أسترالية-الصنع-ومدفعا-تابعين-لقوات-كييف-في-دونيتسك--وزارة-الدفاع-1107609653.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم