Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
القوات الروسية تسقط 103 طائرات أوكرانية مسيرة خلال الليلة الماضية- وزارة الدفاع

04:44 GMT 29.11.2025 (تم التحديث: 05:40 GMT 29.11.2025)
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2025
© Photo / Russian Defense Ministry
تابعنا عبر
صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 103 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات.
وكشفت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية اعترضت ودمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 103 طائرات مسيّرة أوكرانية".
وأردفت أن الدفاعات الجوية دمرت "26 مسيّرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و20 مسيّرة فوق مقاطعة روستوف، و19 مسيّرة فوق أراضي جمهورية القرم، كما جرى تدمير 11 مسيّرة فوق مقاطعة ريازان، و11 أخرى فوق إقليم كراسنودار، و5 مسيّرات فوق مقاطعة فورونيج، و4 فوق مقاطعة ليبيتسك، و3 فوق مقاطعة كورسك".
كما تم اعتراض مسيّرة واحدة فوق مقاطعة أستراخان، وأخرى فوق مقاطعة فولغوغراد، وثالثة فوق أراضي جمهورية كالميكيا، إضافة إلى إسقاط مسيّرة واحدة فوق مياه بحر آزوف.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
إطلاق صاروخ إسكندر على مستودع يحتوي على أسلحة قوات نظام الحكم الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي ينفذ ضربة كبرى و6 ضربات جماعية ضد منشآت عسكرية أوكرانية خلال أسبوع - وزارة الدفاع
أمس, 09:23 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الطائرة المسيرة الروسية المتوسطة المدى "فوربوست-ري"
