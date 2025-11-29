https://sarabic.ae/20251129/القوات-الروسية-تسقط-103-طائرات-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليلة-الماضية--وزارة-الدفاع-1107609314.html

القوات الروسية تسقط 103 طائرات أوكرانية مسيرة خلال الليلة الماضية- وزارة الدفاع

صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 103 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات. 29.11.2025

وكشفت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية اعترضت ودمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 103 طائرات مسيّرة أوكرانية".وأردفت أن الدفاعات الجوية دمرت "26 مسيّرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و20 مسيّرة فوق مقاطعة روستوف، و19 مسيّرة فوق أراضي جمهورية القرم، كما جرى تدمير 11 مسيّرة فوق مقاطعة ريازان، و11 أخرى فوق إقليم كراسنودار، و5 مسيّرات فوق مقاطعة فورونيج، و4 فوق مقاطعة ليبيتسك، و3 فوق مقاطعة كورسك".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الطائرة المسيرة الروسية المتوسطة المدى "فوربوست-ري"

