الجيش الروسي ينفذ ضربة كبرى و6 ضربات جماعية ضد منشآت عسكرية أوكرانية خلال أسبوع - وزارة الدفاع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الروسية نفذت ضربة واسعة النطاق، وست ضربات جماعية ضخمة ضد مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني،... 28.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-28T09:23+0000

2025-11-28T09:23+0000

2025-11-28T10:02+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

أخبار روسيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/1b/1061659911_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2990b109b6fd534412285170e9890346.jpg

وقالت الوزارة في بيان: "ردًا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، نفذت القوات المسلحة الروسية ضربة كبرى وست ضربات جماعية في الفترة من 22 إلى 28 نوفمبر/تشرين الثاني".وأردف البيان: "استهدفت (الضربات):وأضاف البيان: "على مدار الأسبوع، دحرت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" أفراد ومعدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعتي سومي وتشرنيغوف.كما حسّنت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" مواقعها على طول خطوط النار الأمامية، ودحرت القوات المعادية الأوكرانية.وخلال الأسبوع الماضي، خسر العدو أكثر من 1575 جنديًا، ودبابة، و38 مركبة قتالية مدرعة (منها 15 مركبة من صنع الناتو)، و138 سيارة، و8 قطع مدفعية ميدانية في هذه المنطقة، كما تم تدمير 77 محطة حرب إلكترونية ومضادة للبطاريات، بالإضافة إلى 33 مستودع ذخيرة، في منطقة نفوذ قوات "الغرب".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الجنوب" أكثر من 1650 جنديًا، ودبابتين، و26 مركبة قتالية مدرعة (منها 6 غربية الصنع)، و111 سيارة، و20 مدفع ميدان، كما دُمرت 14 محطة حرب إلكترونية ومضادة للبطاريات، بالإضافة إلى 27 مستودعًا للذخيرة والوقود والإمدادات".وعلى مدار الأسبوع، واصلت مجموعات الهجوم التابعة للجيش الثاني، التابعة لقوات المركز، تدمير وحدات القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة في حيي تسينترالني وديناس في كراسنوأرميسك، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، وتم استكمال تحرير حيي غورنياك وشاختارسكي.وأردف البيان: "خلال الأسبوع الماضي، في منطقة كراسنوأرميسك وديميتروف في جمهورية دونيتسك الشعبية، خسر العدو أكثر من 1710 عسكريين، ودبابة، و33 مركبة قتالية مدرعة، و17 سيارة، و9 قطع مدفعية ميدانية".وواصلت وحدات مجموعة قوات "الشرق" توغلها في عمق دفاعات العدو، وتم تحرير بلدتي تيخويه وأوترادنوي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وزاتيشيا ونوفوي زابوروجيه في مقاطعة زابوروجيه.وعززت وحدات مجموعة قوات "دنيبر" مواقعها التكتيكية في مقاطعة زابوروجيه، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 485 جنديًا، ودبابتين، و4 مركبات قتالية مدرعة، و108 سيارات، و6 مدافع ميدان، وتم تدمير 32 محطة حرب إلكترونية و28 مستودع ذخيرة ووقود وإمداد.وأسقطت قوات الدفاع الجوي 13 قنبلة جوية موجهة، و13 صاروخ "هيمارس" أمريكي الصنع، و5 صواريخ موجهة بعيدة المدى من طراز "نيبتون"، و1664 طائرة دون طيار.راجمة "أوراغان" الروسية تنسف مراكز التحكم بالطائرات الأوكرانية المسيرة في زابوروجيه

رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم