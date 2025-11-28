الجيش الروسي ينفذ ضربة كبرى و6 ضربات جماعية ضد منشآت عسكرية أوكرانية خلال أسبوع - وزارة الدفاع

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:28 GMT
13 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
11:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
هل ينجح البرلمان العراقي في وضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد
17:03 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: انتشار عسكري كبير في الجناح الشرقي للناتو استعدادا لحرب متوقعة مع روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أهداف إسرائيل من تكرار توغلها بريف القنيطرة جنوب سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:46 GMT
13 د
من الملعب
بداية قوية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ورمضان صبحي في مأزق قد ينهي مسيرته!
10:29 GMT
27 د
خطوط التماس
دور صور الريادي في المتوسط في الألف الأول قبل الميلاد
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:29 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: انهيار اقتصاد أوروبا قادم وعلى الدول العربية الحذر
19:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
الجيش الروسي ينفذ ضربة كبرى و6 ضربات جماعية ضد منشآت عسكرية أوكرانية خلال أسبوع - وزارة الدفاع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الروسية نفذت ضربة واسعة النطاق، وست ضربات جماعية ضخمة ضد مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومرافق مجمع الوقود والطاقة ذات الصلة، بالإضافة إلى ورشة عمل للطائرات دون طيار، على مدار أسبوع.
وقالت الوزارة في بيان: "ردًا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، نفذت القوات المسلحة الروسية ضربة كبرى وست ضربات جماعية في الفترة من 22 إلى 28 نوفمبر/تشرين الثاني".
وأردف البيان: "استهدفت (الضربات):
منشآت صناعية عسكرية أوكرانية.
منشآت للوقود والطاقة والنقل والبنية التحتية للموانئ التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية.
منشآت لإنتاج الذخيرة والطائرات المسيرة الهجومية.
منشآت لتخزين القوارب المسيرة.
مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والقوميين والمرتزقة الأجانب.
وأضاف البيان: "على مدار الأسبوع، دحرت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" أفراد ومعدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعتي سومي وتشرنيغوف.
جندي من القوات المسلحة الروسية يطلق النار على طائرة بدون طيار FPV في مدينة سيليدوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسقط 136 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاع
04:46 GMT

وعلى مدار الأسبوع، في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشمال"، بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 935 جنديًا، و5 مركبات قتالية مدرعة، و81 سيارة، و7 قطع مدفعية ميدانية، كما دُمرت 7 محطات حرب إلكترونية، و14 مستودعًا للذخيرة والإمدادات.

كما حسّنت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" مواقعها على طول خطوط النار الأمامية، ودحرت القوات المعادية الأوكرانية.
وخلال الأسبوع الماضي، خسر العدو أكثر من 1575 جنديًا، ودبابة، و38 مركبة قتالية مدرعة (منها 15 مركبة من صنع الناتو)، و138 سيارة، و8 قطع مدفعية ميدانية في هذه المنطقة، كما تم تدمير 77 محطة حرب إلكترونية ومضادة للبطاريات، بالإضافة إلى 33 مستودع ذخيرة، في منطقة نفوذ قوات "الغرب".

وأردف البيان: نتيجةً لعمليات عسكرية حاسمة، حررت وحدات من مجموعة قوات الجنوب بلدات زفانوفكا، وبيتروفسكويه، وإيفانوبوليه، وفاسيوكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

الجيش الروسي في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحبط هجمات مضادة لقوات كييف في سومي وخاركوف
04:19 GMT
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الجنوب" أكثر من 1650 جنديًا، ودبابتين، و26 مركبة قتالية مدرعة (منها 6 غربية الصنع)، و111 سيارة، و20 مدفع ميدان، كما دُمرت 14 محطة حرب إلكترونية ومضادة للبطاريات، بالإضافة إلى 27 مستودعًا للذخيرة والوقود والإمدادات".
وعلى مدار الأسبوع، واصلت مجموعات الهجوم التابعة للجيش الثاني، التابعة لقوات المركز، تدمير وحدات القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة في حيي تسينترالني وديناس في كراسنوأرميسك، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، وتم استكمال تحرير حيي غورنياك وشاختارسكي.

وتم تطهير 6585 مبنى من المسلحين الأوكرانيين، كما تم صد 54 هجمة شنتها وحدات من ألوية الهجوم الآلي 32، و82، و95 المحمولة جوًا، وفوجي الهجوم 210 و425 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، بهدف تحرير مجموعة العدو المحاصرة، وتم تحييد أكثر من 225 جنديًا أوكرانيًا و11 مركبة قتالية مدرعة.

وأردف البيان: "خلال الأسبوع الماضي، في منطقة كراسنوأرميسك وديميتروف في جمهورية دونيتسك الشعبية، خسر العدو أكثر من 1710 عسكريين، ودبابة، و33 مركبة قتالية مدرعة، و17 سيارة، و9 قطع مدفعية ميدانية".

وفي المجمل، في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "المركز"، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 3215 عسكريًا، ودبابتين، و57 مركبة قتالية مدرعة، بما في ذلك 8 ناقلات جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم 113"، و44 سيارة، و8 قطع مدفعية ميدانية.

وواصلت وحدات مجموعة قوات "الشرق" توغلها في عمق دفاعات العدو، وتم تحرير بلدتي تيخويه وأوترادنوي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وزاتيشيا ونوفوي زابوروجيه في مقاطعة زابوروجيه.

وخلال الأسبوع الماضي، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة نفوذ قوات "الشرق"، أكثر من 1600 جندي، و3 دبابات، و11 مركبة قتالية مدرعة، و70 سيارة، و10 مدافع ميدان في هذه المنطقة، كما تم تدمير 4 محطات حرب إلكترونية و4 مستودعات إمداد.

لحظة تدمير القوات الروسية لمركز انتشار أوكراني في خاركوف - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
استنفار أوكراني بسبب اقتراب القوات الروسية من تحرير فولشانسك
24 نوفمبر, 04:17 GMT
وعززت وحدات مجموعة قوات "دنيبر" مواقعها التكتيكية في مقاطعة زابوروجيه، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 485 جنديًا، ودبابتين، و4 مركبات قتالية مدرعة، و108 سيارات، و6 مدافع ميدان، وتم تدمير 32 محطة حرب إلكترونية و28 مستودع ذخيرة ووقود وإمداد.
وخلال الأسبوع الماضي، دمرت طائرات هجومية دون طيار وقوات صاروخية ومدفعية تابعة للقوات المسلحة الروسية نظام صواريخ مضاد للطائرات من طراز إس- 300، وقاذفة صواريخ متعددة الإطلاق من طراز إي بي أر- 40 رومانية الصنع، وراجمتي صواريخ "غراد".
وأسقطت قوات الدفاع الجوي 13 قنبلة جوية موجهة، و13 صاروخ "هيمارس" أمريكي الصنع، و5 صواريخ موجهة بعيدة المدى من طراز "نيبتون"، و1664 طائرة دون طيار.
راجمة "أوراغان" الروسية تنسف مراكز التحكم بالطائرات الأوكرانية المسيرة في زابوروجيه
