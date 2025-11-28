https://sarabic.ae/20251128/الجيش-الروسي-ينفذ-6-ضربات-جماعية-ضد-منشآت-عسكرية-أوكرانية-خلال-أسبوع---وزارة-الدفاع-1107583366.html
الجيش الروسي ينفذ ضربة كبرى و6 ضربات جماعية ضد منشآت عسكرية أوكرانية خلال أسبوع - وزارة الدفاع
الجيش الروسي ينفذ ضربة كبرى و6 ضربات جماعية ضد منشآت عسكرية أوكرانية خلال أسبوع - وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الروسية نفذت ضربة واسعة النطاق، وست ضربات جماعية ضخمة ضد مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني،... 28.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-28T09:23+0000
2025-11-28T09:23+0000
2025-11-28T10:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/1b/1061659911_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2990b109b6fd534412285170e9890346.jpg
وقالت الوزارة في بيان: "ردًا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، نفذت القوات المسلحة الروسية ضربة كبرى وست ضربات جماعية في الفترة من 22 إلى 28 نوفمبر/تشرين الثاني".وأردف البيان: "استهدفت (الضربات):وأضاف البيان: "على مدار الأسبوع، دحرت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" أفراد ومعدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعتي سومي وتشرنيغوف.كما حسّنت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" مواقعها على طول خطوط النار الأمامية، ودحرت القوات المعادية الأوكرانية.وخلال الأسبوع الماضي، خسر العدو أكثر من 1575 جنديًا، ودبابة، و38 مركبة قتالية مدرعة (منها 15 مركبة من صنع الناتو)، و138 سيارة، و8 قطع مدفعية ميدانية في هذه المنطقة، كما تم تدمير 77 محطة حرب إلكترونية ومضادة للبطاريات، بالإضافة إلى 33 مستودع ذخيرة، في منطقة نفوذ قوات "الغرب".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الجنوب" أكثر من 1650 جنديًا، ودبابتين، و26 مركبة قتالية مدرعة (منها 6 غربية الصنع)، و111 سيارة، و20 مدفع ميدان، كما دُمرت 14 محطة حرب إلكترونية ومضادة للبطاريات، بالإضافة إلى 27 مستودعًا للذخيرة والوقود والإمدادات".وعلى مدار الأسبوع، واصلت مجموعات الهجوم التابعة للجيش الثاني، التابعة لقوات المركز، تدمير وحدات القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة في حيي تسينترالني وديناس في كراسنوأرميسك، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، وتم استكمال تحرير حيي غورنياك وشاختارسكي.وأردف البيان: "خلال الأسبوع الماضي، في منطقة كراسنوأرميسك وديميتروف في جمهورية دونيتسك الشعبية، خسر العدو أكثر من 1710 عسكريين، ودبابة، و33 مركبة قتالية مدرعة، و17 سيارة، و9 قطع مدفعية ميدانية".وواصلت وحدات مجموعة قوات "الشرق" توغلها في عمق دفاعات العدو، وتم تحرير بلدتي تيخويه وأوترادنوي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وزاتيشيا ونوفوي زابوروجيه في مقاطعة زابوروجيه.وعززت وحدات مجموعة قوات "دنيبر" مواقعها التكتيكية في مقاطعة زابوروجيه، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 485 جنديًا، ودبابتين، و4 مركبات قتالية مدرعة، و108 سيارات، و6 مدافع ميدان، وتم تدمير 32 محطة حرب إلكترونية و28 مستودع ذخيرة ووقود وإمداد.وأسقطت قوات الدفاع الجوي 13 قنبلة جوية موجهة، و13 صاروخ "هيمارس" أمريكي الصنع، و5 صواريخ موجهة بعيدة المدى من طراز "نيبتون"، و1664 طائرة دون طيار.راجمة "أوراغان" الروسية تنسف مراكز التحكم بالطائرات الأوكرانية المسيرة في زابوروجيه
https://sarabic.ae/20251128/القوات-الروسية-تسقط-136-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1107573988.html
https://sarabic.ae/20251128/الجيش-الروسي-يحبط-هجمات-مضادة-لقوات-كييف-في-سومي-وخاركوف-1107573805.html
https://sarabic.ae/20251124/استنفار-أوكراني-بسبب-اقتراب-القوات-الروسية-من-تحرير-فولشانسك-1107429578.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/1b/1061659911_453:0:1893:1080_1920x0_80_0_0_7e3488f891d5edde3e11a85d594c1a8c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي ينفذ ضربة كبرى و6 ضربات جماعية ضد منشآت عسكرية أوكرانية خلال أسبوع - وزارة الدفاع
09:23 GMT 28.11.2025 (تم التحديث: 10:02 GMT 28.11.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الروسية نفذت ضربة واسعة النطاق، وست ضربات جماعية ضخمة ضد مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومرافق مجمع الوقود والطاقة ذات الصلة، بالإضافة إلى ورشة عمل للطائرات دون طيار، على مدار أسبوع.
وقالت الوزارة في بيان: "ردًا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، نفذت القوات المسلحة الروسية ضربة كبرى وست ضربات جماعية في الفترة من 22 إلى 28 نوفمبر/تشرين الثاني".
وأردف البيان: "استهدفت (الضربات):
منشآت صناعية عسكرية أوكرانية.
منشآت للوقود والطاقة والنقل والبنية التحتية للموانئ التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية.
منشآت لإنتاج الذخيرة والطائرات المسيرة الهجومية.
منشآت لتخزين القوارب المسيرة.
مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والقوميين والمرتزقة الأجانب.
وأضاف البيان: "على مدار الأسبوع، دحرت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" أفراد ومعدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعتي سومي وتشرنيغوف.
وعلى مدار الأسبوع، في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشمال"، بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 935 جنديًا، و5 مركبات قتالية مدرعة، و81 سيارة، و7 قطع مدفعية ميدانية، كما دُمرت 7 محطات حرب إلكترونية، و14 مستودعًا للذخيرة والإمدادات.
كما حسّنت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" مواقعها على طول خطوط النار الأمامية، ودحرت القوات المعادية الأوكرانية.
وخلال الأسبوع الماضي، خسر العدو أكثر من 1575 جنديًا، ودبابة، و38 مركبة قتالية مدرعة (منها 15 مركبة من صنع الناتو)، و138 سيارة، و8 قطع مدفعية ميدانية في هذه المنطقة، كما تم تدمير 77 محطة حرب إلكترونية ومضادة للبطاريات، بالإضافة إلى 33 مستودع ذخيرة، في منطقة نفوذ قوات "الغرب".
وأردف البيان: نتيجةً لعمليات عسكرية حاسمة، حررت وحدات من مجموعة قوات الجنوب بلدات زفانوفكا، وبيتروفسكويه، وإيفانوبوليه، وفاسيوكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الجنوب" أكثر من 1650 جنديًا، ودبابتين، و26 مركبة قتالية مدرعة (منها 6 غربية الصنع)، و111 سيارة، و20 مدفع ميدان، كما دُمرت 14 محطة حرب إلكترونية ومضادة للبطاريات، بالإضافة إلى 27 مستودعًا للذخيرة والوقود والإمدادات".
وعلى مدار الأسبوع، واصلت مجموعات الهجوم التابعة للجيش الثاني، التابعة لقوات المركز، تدمير وحدات القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة في حيي تسينترالني وديناس في كراسنوأرميسك، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، وتم استكمال تحرير حيي غورنياك وشاختارسكي.
وتم تطهير 6585 مبنى من المسلحين الأوكرانيين، كما تم صد 54 هجمة شنتها وحدات من ألوية الهجوم الآلي 32، و82، و95 المحمولة جوًا، وفوجي الهجوم 210 و425 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، بهدف تحرير مجموعة العدو المحاصرة، وتم تحييد أكثر من 225 جنديًا أوكرانيًا و11 مركبة قتالية مدرعة.
وأردف البيان: "خلال الأسبوع الماضي، في منطقة كراسنوأرميسك وديميتروف في جمهورية دونيتسك الشعبية، خسر العدو أكثر من 1710 عسكريين، ودبابة، و33 مركبة قتالية مدرعة، و17 سيارة، و9 قطع مدفعية ميدانية".
وفي المجمل، في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "المركز"، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 3215 عسكريًا، ودبابتين، و57 مركبة قتالية مدرعة، بما في ذلك 8 ناقلات جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم 113"، و44 سيارة، و8 قطع مدفعية ميدانية.
وواصلت وحدات مجموعة قوات "الشرق" توغلها في عمق دفاعات العدو، وتم تحرير بلدتي تيخويه وأوترادنوي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وزاتيشيا ونوفوي زابوروجيه في مقاطعة زابوروجيه.
وخلال الأسبوع الماضي، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة نفوذ قوات "الشرق"، أكثر من 1600 جندي، و3 دبابات، و11 مركبة قتالية مدرعة، و70 سيارة، و10 مدافع ميدان في هذه المنطقة، كما تم تدمير 4 محطات حرب إلكترونية و4 مستودعات إمداد.
وعززت وحدات مجموعة قوات "دنيبر" مواقعها التكتيكية في مقاطعة زابوروجيه، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 485 جنديًا، ودبابتين، و4 مركبات قتالية مدرعة، و108 سيارات، و6 مدافع ميدان، وتم تدمير 32 محطة حرب إلكترونية و28 مستودع ذخيرة ووقود وإمداد.
وخلال الأسبوع الماضي، دمرت طائرات هجومية دون طيار وقوات صاروخية ومدفعية تابعة للقوات المسلحة الروسية نظام صواريخ مضاد للطائرات من طراز إس- 300، وقاذفة صواريخ متعددة الإطلاق من طراز إي بي أر- 40 رومانية الصنع، وراجمتي صواريخ "غراد".
وأسقطت قوات الدفاع الجوي 13 قنبلة جوية موجهة، و13 صاروخ "هيمارس" أمريكي الصنع، و5 صواريخ موجهة بعيدة المدى من طراز "نيبتون"، و1664 طائرة دون طيار.