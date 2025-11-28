الطائرة المسيرة الروسية المتوسطة المدى "فوربوست-ري"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:28 GMT
13 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
11:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
هل ينجح البرلمان العراقي في وضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد
17:03 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: انتشار عسكري كبير في الجناح الشرقي للناتو استعدادا لحرب متوقعة مع روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أهداف إسرائيل من تكرار توغلها بريف القنيطرة جنوب سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:46 GMT
13 د
من الملعب
بداية قوية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ورمضان صبحي في مأزق قد ينهي مسيرته!
10:29 GMT
27 د
خطوط التماس
دور صور الريادي في المتوسط في الألف الأول قبل الميلاد
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
حماس تربط تسليم سلاحها بحوار وطني، عسكريون يعلنون عزل الرئيس والسيطرة على غينيا بيساو
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: انهيار اقتصاد أوروبا قادم وعلى الدول العربية الحذر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
الطائرة المسيرة الروسية المتوسطة المدى "فوربوست-ري"
الطائرة المسيرة الروسية المتوسطة المدى "فوربوست-ري"
الطائرة المسيرة الروسية المتوسطة المدى "فوربوست-ري"

15:21 GMT 28.11.2025
© Sputnikالطائرة المسيرة المتوسطة المدى "فوربوست - ري"
الطائرة المسيرة المتوسطة المدى فوربوست - ري - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
تعتبر طائرة "فوربوست - ري"، الروسية المسيرة، أحد أهم الأسلحة المطورة روسيا بالكامل، وتم تكريسها لتنفيذ الاستطلاع الجوي فوق الأهداف البرية والبحرية، وتوجيه الضربات إليها.
وزود المصممون الطائرة بمكرر اتصالات، لتعزيز الربط الراديوي بين مركز قيادة الطيران والطائرة على مسافات بعيدة. وتحتوي الطائرة على حاضنين خارجيين قابلين للفك ويستخدمان لاحتواء الحمولات الخاصة.
وسائط التدمير قنابل جوية موجهة وعادية، وصواريخ بوزن 40 كيلوغراما، ونظام إقلاع وهبوط أتوماتيكي لكافة الظروف، بما في ذلك في حال غياب إشارات منظومات الملاحة الجوية عبر الأقمار الصناعية، تعمل في الظروف الجوية الصعبة في درجات حرارة تتراوح بين -40 و+50 درجة مئوية.
