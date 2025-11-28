https://sarabic.ae/20251128/الطائرة-المسيرة-الروسية-المتوسطة-المدى-فوربوست-ري-1107592517.html
الطائرة المسيرة الروسية المتوسطة المدى "فوربوست-ري"
الطائرة المسيرة الروسية المتوسطة المدى "فوربوست-ري"
سبوتنيك عربي
تعتبر طائرة "فوربوست - ري"، الروسية المسيرة، أحد أهم الأسلحة المطورة روسيا بالكامل، وتم تكريسها لتنفيذ الاستطلاع الجوي فوق الأهداف البرية والبحرية، وتوجيه... 28.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-28T15:21+0000
2025-11-28T15:21+0000
2025-11-28T15:21+0000
سلاح روسيا
وسائط متعددة
انفوجرافيك
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1c/1107592359_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7605966efa24626f27b32f74d320f23c.png
وزود المصممون الطائرة بمكرر اتصالات، لتعزيز الربط الراديوي بين مركز قيادة الطيران والطائرة على مسافات بعيدة. وتحتوي الطائرة على حاضنين خارجيين قابلين للفك ويستخدمان لاحتواء الحمولات الخاصة. وسائط التدمير قنابل جوية موجهة وعادية، وصواريخ بوزن 40 كيلوغراما، ونظام إقلاع وهبوط أتوماتيكي لكافة الظروف، بما في ذلك في حال غياب إشارات منظومات الملاحة الجوية عبر الأقمار الصناعية، تعمل في الظروف الجوية الصعبة في درجات حرارة تتراوح بين -40 و+50 درجة مئوية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1c/1107592359_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_4626d7b6891c1b6fd800ebd11e2fd745.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سلاح روسيا, انفوجرافيك, رصد عسكري
سلاح روسيا, انفوجرافيك, رصد عسكري
الطائرة المسيرة الروسية المتوسطة المدى "فوربوست-ري"
تعتبر طائرة "فوربوست - ري"، الروسية المسيرة، أحد أهم الأسلحة المطورة روسيا بالكامل، وتم تكريسها لتنفيذ الاستطلاع الجوي فوق الأهداف البرية والبحرية، وتوجيه الضربات إليها.
وزود المصممون الطائرة بمكرر اتصالات، لتعزيز الربط الراديوي بين مركز قيادة الطيران والطائرة على مسافات بعيدة. وتحتوي الطائرة على حاضنين خارجيين قابلين للفك ويستخدمان لاحتواء الحمولات الخاصة.
وسائط التدمير قنابل جوية موجهة وعادية، وصواريخ بوزن 40 كيلوغراما، ونظام إقلاع وهبوط أتوماتيكي لكافة الظروف، بما في ذلك في حال غياب إشارات منظومات الملاحة الجوية عبر الأقمار الصناعية، تعمل في الظروف الجوية الصعبة في درجات حرارة تتراوح بين -40 و+50 درجة مئوية.