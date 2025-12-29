https://sarabic.ae/20251229/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-ديبروفا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية---عاجل-1108682910.html

الجيش الروسي يحرر بلدة ديبروفا في جمهورية دونيتسك الشعبية

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن الجيش الروسي حرّر بلدة ديبروفا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 29.12.2025, سبوتنيك عربي

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، أن وحدات من مجموعة "الغرب" الروسية قد أتمت تحرير بلدة ديبروفا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت صاروخين تكتيكيين أوكرانيين من طراز "غروم" وأسقطت 140 طائرة مسيرة.ووفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية، فإن خسائر القوات الأوكرانية بلغت أكثر من 55 عسكريًا و9 مركبات في منطقة عمليات مجموعة قوات "دنيبر" الروسية.واضافت الوزارة أن قوات "دنيبر" الروسية استهدفت وحدات من لواء الهجوم الجبلي ولواء الدفاع الإقليمي التابعين للقوات الأوكرانية بالقرب من مناطق أوريخوف، ونوفواندرييفكا، ولوكيانيفسكي في مقاطعة زابوروجيه، وسادوفوي في مقاطعة خيرسون.وأشار البيان إلى أن "خسائر القوات الأوكرانية (في منطقة عمليات تجمع قوات "الشرق") بلغت ما يصل إلى 190 عسكريا وناقلة جند مدرعة، و16 سيارة عسكرية".وأضافت الوزارة أنه تم استهداف أفراد ومعدات لواءين ميكانيكيين، ولواء هجومي وفوجين هجوميين تابعين للقوات الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي، في محيط بلدتي براتسكوي وفيليكوميخايليفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وقرب بلدات بويكوفا وتيرنوفاتويه وزاليزنيتشنويه في مقاطعة زابوروجيه.وأكد البيان: "حسّنت وحدات مجموعة قوات "المركز" مواقعها على طول الجبهة الأمامية، وألحقت خسائر في الأفراد والمعدات التابعة للواءين ميكانيكيين، ولواء للرماة، ولواء محمول جوًا، ولواءين هجوميين محمولين جوا، وفوجين مظليين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين من مشاة البحرية، ولواءين للدفاع الإقليمي، ولواء من الحرس الوطني في مناطق بلدات غافريلوفكا، وكروتوياروفكا، ونوفوبافليفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وتوريتسكويه، وسفيتلويه، وغريشينو، وشيفتشينكو، وشيلوفكا، وبيليتسكويه، وفوديانسكويه، ودوبروبوليه، ونوفي دونباس في جمهورية دونيتسك الشعبية. وبلغت خسائر العدو أكثر من 495 عسكريا".كما أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن وحدات مجموعة "الجنوب" سيطرت على مواقع استراتيجية وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بنحو 205 عسكريين خلال الـ24 الساعة الماضية.وأضافت أيضا "سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" على مواقع استراتيجية، واستهدفت تشكيلات ثلاث ألوية ميكانيكية، ولواء هجوم جبلي، ولواء محمول جوا، ولواء دفاع إقليمي، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وذلك في محيط بلدات تشيريفكوفكا، وأليكسييفو-دروجكوفكا، ودولغايا بالكا، وريزنيكوفكا، وسلافيانسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأوضحت الوزارة أن خسائر القوات الأوكرانية "بلغت 205 عسكريين، وخمس مركبات قتالية مدرعة، من بينها ناقلة جند مدرعة من طراز "إم 113" ومركبة مدرعة من طراز "هامر" أمريكية الصنع، و8 سيارات، و4 مدافع ميدانية بينها 3 من صنع الناتو".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تحرر 6 بلدات في مقاطعة زابوروجيه وجمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع

