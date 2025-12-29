عربي
الجيش الروسي يحرر بلدة ديبروفا في جمهورية دونيتسك الشعبية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
الجيش الروسي يحرر بلدة ديبروفا في جمهورية دونيتسك الشعبية
الجيش الروسي يحرر بلدة ديبروفا في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن الجيش الروسي حرّر بلدة ديبروفا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 29.12.2025, سبوتنيك عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، أن وحدات من مجموعة "الغرب" الروسية قد أتمت تحرير بلدة ديبروفا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت صاروخين تكتيكيين أوكرانيين من طراز "غروم" وأسقطت 140 طائرة مسيرة.ووفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية، فإن خسائر القوات الأوكرانية بلغت أكثر من 55 عسكريًا و9 مركبات في منطقة عمليات مجموعة قوات "دنيبر" الروسية.واضافت الوزارة أن قوات "دنيبر" الروسية استهدفت وحدات من لواء الهجوم الجبلي ولواء الدفاع الإقليمي التابعين للقوات الأوكرانية بالقرب من مناطق أوريخوف، ونوفواندرييفكا، ولوكيانيفسكي في مقاطعة زابوروجيه، وسادوفوي في مقاطعة خيرسون.وأشار البيان إلى أن "خسائر القوات الأوكرانية (في منطقة عمليات تجمع قوات "الشرق") بلغت ما يصل إلى 190 عسكريا وناقلة جند مدرعة، و16 سيارة عسكرية".وأضافت الوزارة أنه تم استهداف أفراد ومعدات لواءين ميكانيكيين، ولواء هجومي وفوجين هجوميين تابعين للقوات الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي، في محيط بلدتي براتسكوي وفيليكوميخايليفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وقرب بلدات بويكوفا وتيرنوفاتويه وزاليزنيتشنويه في مقاطعة زابوروجيه.وأكد البيان: "حسّنت وحدات مجموعة قوات "المركز" مواقعها على طول الجبهة الأمامية، وألحقت خسائر في الأفراد والمعدات التابعة للواءين ميكانيكيين، ولواء للرماة، ولواء محمول جوًا، ولواءين هجوميين محمولين جوا، وفوجين مظليين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين من مشاة البحرية، ولواءين للدفاع الإقليمي، ولواء من الحرس الوطني في مناطق بلدات غافريلوفكا، وكروتوياروفكا، ونوفوبافليفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وتوريتسكويه، وسفيتلويه، وغريشينو، وشيفتشينكو، وشيلوفكا، وبيليتسكويه، وفوديانسكويه، ودوبروبوليه، ونوفي دونباس في جمهورية دونيتسك الشعبية. وبلغت خسائر العدو أكثر من 495 عسكريا".كما أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن وحدات مجموعة "الجنوب" سيطرت على مواقع استراتيجية وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بنحو 205 عسكريين خلال الـ24 الساعة الماضية.وأضافت أيضا "سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" على مواقع استراتيجية، واستهدفت تشكيلات ثلاث ألوية ميكانيكية، ولواء هجوم جبلي، ولواء محمول جوا، ولواء دفاع إقليمي، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وذلك في محيط بلدات تشيريفكوفكا، وأليكسييفو-دروجكوفكا، ودولغايا بالكا، وريزنيكوفكا، وسلافيانسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأوضحت الوزارة أن خسائر القوات الأوكرانية "بلغت 205 عسكريين، وخمس مركبات قتالية مدرعة، من بينها ناقلة جند مدرعة من طراز "إم 113" ومركبة مدرعة من طراز "هامر" أمريكية الصنع، و8 سيارات، و4 مدافع ميدانية بينها 3 من صنع الناتو".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تحرر 6 بلدات في مقاطعة زابوروجيه وجمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع
09:17 GMT 29.12.2025 (تم التحديث: 09:59 GMT 29.12.2025)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن الجيش الروسي حرّر بلدة ديبروفا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، أن وحدات من مجموعة "الغرب" الروسية قد أتمت تحرير بلدة ديبروفا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت صاروخين تكتيكيين أوكرانيين من طراز "غروم" وأسقطت 140 طائرة مسيرة.
وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي عن سير العملية العسكرية الخاصة: "أسقطت منظومات الدفاع الجوي صاروخين من طراز "غروم" العملياتي التكتيكي و140 طائرة مسيرة".
ووفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية، فإن خسائر القوات الأوكرانية بلغت أكثر من 55 عسكريًا و9 مركبات في منطقة عمليات مجموعة قوات "دنيبر" الروسية.
واضافت الوزارة أن قوات "دنيبر" الروسية استهدفت وحدات من لواء الهجوم الجبلي ولواء الدفاع الإقليمي التابعين للقوات الأوكرانية بالقرب من مناطق أوريخوف، ونوفواندرييفكا، ولوكيانيفسكي في مقاطعة زابوروجيه، وسادوفوي في مقاطعة خيرسون.
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2025
وزارة الدفاع الروسية: الجيش الروسي يسقط 21 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعتين وبحر آزوف
أمس, 21:30 GMT
وأشار البيان إلى أن "خسائر القوات الأوكرانية (في منطقة عمليات تجمع قوات "الشرق") بلغت ما يصل إلى 190 عسكريا وناقلة جند مدرعة، و16 سيارة عسكرية".
وأضافت الوزارة أنه تم استهداف أفراد ومعدات لواءين ميكانيكيين، ولواء هجومي وفوجين هجوميين تابعين للقوات الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي، في محيط بلدتي براتسكوي وفيليكوميخايليفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وقرب بلدات بويكوفا وتيرنوفاتويه وزاليزنيتشنويه في مقاطعة زابوروجيه.
وأكد البيان: "حسّنت وحدات مجموعة قوات "المركز" مواقعها على طول الجبهة الأمامية، وألحقت خسائر في الأفراد والمعدات التابعة للواءين ميكانيكيين، ولواء للرماة، ولواء محمول جوًا، ولواءين هجوميين محمولين جوا، وفوجين مظليين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين من مشاة البحرية، ولواءين للدفاع الإقليمي، ولواء من الحرس الوطني في مناطق بلدات غافريلوفكا، وكروتوياروفكا، ونوفوبافليفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وتوريتسكويه، وسفيتلويه، وغريشينو، وشيفتشينكو، وشيلوفكا، وبيليتسكويه، وفوديانسكويه، ودوبروبوليه، ونوفي دونباس في جمهورية دونيتسك الشعبية. وبلغت خسائر العدو أكثر من 495 عسكريا".
كما أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن وحدات مجموعة "الجنوب" سيطرت على مواقع استراتيجية وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بنحو 205 عسكريين خلال الـ24 الساعة الماضية.
الجيش الاوكراني على شاطئ نهر دنيبرو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الأوكراني يفقد مجموعة هجومية بأكملها في مقاطعة خاركوف
06:23 GMT
وأضافت أيضا "سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" على مواقع استراتيجية، واستهدفت تشكيلات ثلاث ألوية ميكانيكية، ولواء هجوم جبلي، ولواء محمول جوا، ولواء دفاع إقليمي، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وذلك في محيط بلدات تشيريفكوفكا، وأليكسييفو-دروجكوفكا، ودولغايا بالكا، وريزنيكوفكا، وسلافيانسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأوضحت الوزارة أن خسائر القوات الأوكرانية "بلغت 205 عسكريين، وخمس مركبات قتالية مدرعة، من بينها ناقلة جند مدرعة من طراز "إم 113" ومركبة مدرعة من طراز "هامر" أمريكية الصنع، و8 سيارات، و4 مدافع ميدانية بينها 3 من صنع الناتو".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تحرر 6 بلدات في مقاطعة زابوروجيه وجمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع
