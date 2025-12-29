الجيش الأوكراني يفقد مجموعة هجومية بأكملها في مقاطعة خاركوف

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
11:49 GMT
11 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
17:03 GMT
22 د
ملفات ساخنة
الصومال يطلب اجتماعا عاجلا لجامعة الدول العربية لبحث الاعتراف الاسرائيل بإقليم "صومالي لاند" الانفصالي
17:25 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
تحذير أممي من التصعيد في حضر موت والمهرة.. واجتماع طارئ للجامعة العربية لرفض الاعتراف الإسرائيلي بـ"أرض الصومال"
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
10:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
غارات جوية أمريكية تستهدف معسكرات تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في نيجيريا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
17:03 GMT
22 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
17:25 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251229/الجيش-الأوكراني-يفقد-مجموعة-هجومية-بأكملها-في-مقاطعة-خاركوف-1108680433.html
الجيش الأوكراني يفقد مجموعة هجومية بأكملها في مقاطعة خاركوف
الجيش الأوكراني يفقد مجموعة هجومية بأكملها في مقاطعة خاركوف
سبوتنيك عربي
أفادت مصادر أمنية روسية لوكالة "سبوتنيك"، بأن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت مجموعة هجومية في غابة قرب ليمان بمنطقة خاركوف. 29.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-29T06:23+0000
2025-12-29T06:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084298444_0:158:3001:1846_1920x0_80_0_0_959f7e9b2e21963c23237d25e4950dd6.jpg
وأضاف المصدر: "حاول العدو استعادة المواقع المفقودة، وشن هجومًا مضادًا بوحدات من اللواء 120 للدفاع الإقليمي المنفصل، لكنه باء بالفشل. ونتيجة لهذا الهجوم الفاشل، قُتل نصف أفراد المجموعة الهجومية وأُصيب النصف الآخر".وكما أكد الرئيس فلاديمير بوتين، فإن الجيش الروسي ينفذ بنجاح مهمة إنشاء منطقة عازلة أمنية على طول الحدود مع أوكرانيا في مقاطعتي خاركيف وسومي.
https://sarabic.ae/20251229/الرئيس-البولندي-يؤكد-لترامب-أن-موقف-بلاده-سيكون-حاسما-في-اتفاق-السلام-بشأن-أوكرانيا-1108679705.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084298444_164:0:2836:2004_1920x0_80_0_0_63259a0edbc71ac2f72c92d64d636ea1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

الجيش الأوكراني يفقد مجموعة هجومية بأكملها في مقاطعة خاركوف

06:23 GMT 29.12.2025
© AP Photo / Mstyslav Chernovالجيش الاوكراني على شاطئ نهر دنيبرو
الجيش الاوكراني على شاطئ نهر دنيبرو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / Mstyslav Chernov
تابعنا عبر
أفادت مصادر أمنية روسية لوكالة "سبوتنيك"، بأن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت مجموعة هجومية في غابة قرب ليمان بمنطقة خاركوف.
وأضاف المصدر: "حاول العدو استعادة المواقع المفقودة، وشن هجومًا مضادًا بوحدات من اللواء 120 للدفاع الإقليمي المنفصل، لكنه باء بالفشل. ونتيجة لهذا الهجوم الفاشل، قُتل نصف أفراد المجموعة الهجومية وأُصيب النصف الآخر".

أضافت قوات الأمن أن القوات الروسية أحبطت أيضا هجوما مضادا للقوات المسلحة الأوكرانية قرب أندرييفكا في مقاطعة سومي.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2025
الرئيس البولندي يؤكد لترامب أن موقف بلاده سيكون حاسما في اتفاق السلام بشأن أوكرانيا
04:22 GMT
كما نشرت كييف الكتيبة 187 من اللواء 123 للدفاع الإقليمي المنفصل في المنطقة، حيث تشهد المنطقة حالات فرار جماعي من الخدمة العسكرية.
وكما أكد الرئيس فلاديمير بوتين، فإن الجيش الروسي ينفذ بنجاح مهمة إنشاء منطقة عازلة أمنية على طول الحدود مع أوكرانيا في مقاطعتي خاركيف وسومي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала