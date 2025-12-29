https://sarabic.ae/20251229/الجيش-الأوكراني-يفقد-مجموعة-هجومية-بأكملها-في-مقاطعة-خاركوف-1108680433.html

الجيش الأوكراني يفقد مجموعة هجومية بأكملها في مقاطعة خاركوف

الجيش الأوكراني يفقد مجموعة هجومية بأكملها في مقاطعة خاركوف

أفادت مصادر أمنية روسية لوكالة "سبوتنيك"، بأن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت مجموعة هجومية في غابة قرب ليمان بمنطقة خاركوف. 29.12.2025, سبوتنيك عربي

وأضاف المصدر: "حاول العدو استعادة المواقع المفقودة، وشن هجومًا مضادًا بوحدات من اللواء 120 للدفاع الإقليمي المنفصل، لكنه باء بالفشل. ونتيجة لهذا الهجوم الفاشل، قُتل نصف أفراد المجموعة الهجومية وأُصيب النصف الآخر".وكما أكد الرئيس فلاديمير بوتين، فإن الجيش الروسي ينفذ بنجاح مهمة إنشاء منطقة عازلة أمنية على طول الحدود مع أوكرانيا في مقاطعتي خاركيف وسومي.

