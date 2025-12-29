https://sarabic.ae/20251229/الجيش-الأوكراني-يفقد-مجموعة-هجومية-بأكملها-في-مقاطعة-خاركوف-1108680433.html
الجيش الأوكراني يفقد مجموعة هجومية بأكملها في مقاطعة خاركوف
أفادت مصادر أمنية روسية لوكالة "سبوتنيك"، بأن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت مجموعة هجومية في غابة قرب ليمان بمنطقة خاركوف.
وأضاف المصدر: "حاول العدو استعادة المواقع المفقودة، وشن هجومًا مضادًا بوحدات من اللواء 120 للدفاع الإقليمي المنفصل، لكنه باء بالفشل. ونتيجة لهذا الهجوم الفاشل، قُتل نصف أفراد المجموعة الهجومية وأُصيب النصف الآخر".وكما أكد الرئيس فلاديمير بوتين، فإن الجيش الروسي ينفذ بنجاح مهمة إنشاء منطقة عازلة أمنية على طول الحدود مع أوكرانيا في مقاطعتي خاركيف وسومي.
وأضاف المصدر: "حاول العدو استعادة المواقع المفقودة، وشن هجومًا مضادًا بوحدات من اللواء 120 للدفاع الإقليمي المنفصل، لكنه باء بالفشل. ونتيجة لهذا الهجوم الفاشل، قُتل نصف أفراد المجموعة الهجومية وأُصيب النصف الآخر".
أضافت قوات الأمن أن القوات الروسية أحبطت أيضا هجوما مضادا للقوات المسلحة الأوكرانية قرب أندرييفكا في مقاطعة سومي.
كما نشرت كييف الكتيبة 187 من اللواء 123 للدفاع الإقليمي المنفصل في المنطقة، حيث تشهد المنطقة حالات فرار جماعي من الخدمة العسكرية.
وكما أكد الرئيس فلاديمير بوتين، فإن الجيش الروسي ينفذ بنجاح مهمة إنشاء منطقة عازلة أمنية على طول الحدود مع أوكرانيا في مقاطعتي خاركيف وسومي.