وزارة الدفاع الروسية: الجيش الروسي يسقط 21 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعتين وبحر آزوف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 21 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي مقاطعة روستوف وكراسنودار وبحر أزوف خلال ثلاث ساعات. 28.12.2025

أخبار روسيا اليوم

روسيا

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الأحد: "في الفترة من الساعة 20:00 إلى 23:00 بتوقيت موسكو، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 21 طائرة مسيرة أوكرانية ثابتة الجناحين: 10 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، و7 طائرات مسيرة فوق مياه بحر آزوف، و4 طائرات مسيرة فوق أراضي إقليم كراسنودار".وقالت الوزارة في بيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، تقدمها داخل مواقع العدو الدفاعية، وأتمت تحرير بلدة غولياي- بولي في مقاطعة زابوروجيه".وأضافت الوزارة: "حررت قوات مجموعة "المركز" بلدات دميتروف ورودينسكويه وأرتيوموفكا وفولنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، إثر عمليات حاسمة".وأردف البيان أن "العدو خسر أكثر من 500 جندي، و3 مركبات قتالية مدرعة، وشاحنة صغيرة ومحطة استطلاع لاسلكية إلكترونية، على هذا المحور".وأردفت الوزارة في بيانها: "إجمالًا، بلغت خسائر العدو في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الغرب"، أكثر من 200 جندي، ودبابة وناقلتي جند مدرعتين من طراز "إم 113" أمريكيتي الصنع، و3 مركبات قتالية مدرعة، و10 شاحنات صغيرة، كما تم تدمير 5 مستودعات ذخيرة".وتابعت: "على محور كوبيانسك، وخلال 24 ساعة، صدّت وحدات من الجيش السادس، هجومين شنّتهما وحدات من اللواء 92 الهجومي واللواء 14 الميكانيكي التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية قرب بلدتي بودولي ونيشفولودوفكا في مقاطعة خاركوف، وكان الهدف منهما الوصول إلى مدينة كوبيانسك في مقاطعة خاركوف، وتم تحييد ما يصل إلى 15 مسلحًا ودبابة من طراز "تي- 64".وأضافت الوزارة: "كما حررت وحدات من مجموعة قوات دنيبرو بلدة ستيبنوغورسك في مقاطعة زابوروجيه".وأردفت: "تم تحييد أكثر من 60 جنديًا أوكرانيًا، ومركبة قتالية مدرعة، و7 سيارات ومحطة حرب إلكترونية، ومستودعين للإمدادات".وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية قنبلة موجّهة و370 طائرة مسيرة أوكرانية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

