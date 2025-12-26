https://sarabic.ae/20251226/الدفاع-الجوي-يسقط-77-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-البلاد---الدفاع-الروسية-1108587841.html
الدفاع الجوي يسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي البلاد - الدفاع الروسية
الدفاع الجوي يسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي البلاد - الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن منظومات الدفاع الجوي، أسقطت، خلال الليلة الماضية 77 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية. 26.12.2025
وزارة الدفاع الروسية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا
وجاء في بيان الوزارة، أنه "خلال الليلة الماضية، اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 77 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 34 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد، و23 فوق أراضي مقاطعة روستوف، وخمس طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة كالوغا، وخمس أخرى فوق جمهورية القرم، وثلاث طائرات مسيرة فوق منطقة موسكو، إحداها كانت في طريقها إلى موسكو، وثلاث طائرات مسيرة فوق البحر الأسود، ومسيرتان فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، وطائرة مسيرة واحدة فوق بحر آزوف".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
