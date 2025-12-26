عربي
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
الدفاع الجوي يسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي البلاد - الدفاع الروسية
الدفاع الجوي يسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي البلاد - الدفاع الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن منظومات الدفاع الجوي، أسقطت، خلال الليلة الماضية 77 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.
وجاء في بيان الوزارة، أنه "خلال الليلة الماضية، اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 77 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 34 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد، و23 فوق أراضي مقاطعة روستوف، وخمس طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة كالوغا، وخمس أخرى فوق جمهورية القرم، وثلاث طائرات مسيرة فوق منطقة موسكو، إحداها كانت في طريقها إلى موسكو، وثلاث طائرات مسيرة فوق البحر الأسود، ومسيرتان فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، وطائرة مسيرة واحدة فوق بحر آزوف".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
