الدفاع الروسية: إسقاط 132 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية خلال الساعات السبع الماضية

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 132 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية. 24.12.2025, سبوتنيك عربي

وقالت الوزارة في بيان لها: "في 24 ديسمبر/كانون الأول، بين الساعة 1:00 ظهراً بتوقيت موسكو والساعة 8:00 مساءً بتوقيت موسكو، اعترضت أنظمة الإنذار للدفاع الجوي ودمرت 132 طائرة مسيرة ثابتة الجناحين أوكرانية: 46 طائرة مسيرة فوق منطقة بيلغورود، و42 طائرة مسيرة فوق منطقة بريانسك، و15 طائرة مسيرة فوق منطقة كالوغا، و12 طائرة مسيرة فوق منطقة موسكو، وسبع طائرات مسيرة فوق منطقة كورسك، وأربع طائرات مسيرة فوق منطقة ليبيتسك، وطائرتين مسيرتين فوق منطقة ريازان، وطائرتين مسيرتين فوق منطقة أوريول، وطائرة مسيرة واحدة فوق منطقة تولا، وطائرة مسيرة واحدة فوق جمهورية القرم".وأضافت الوزارة في بيان لها: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة نفوذ مجموعة قوات "الشرق"، ما يصل إلى 245 جندياً، و17 سيارة، ومدفعين ميدانيين، أحدهما مدفع ذاتي الدفع من طراز بالادين عيار 155 ملم أمريكي الصنع، وتم تدمير مستودع للوقود".وتكبد العدو خسائر تجاوزت 500 جندي، بالإضافة إلى ناقلة جند مدرعة من طراز إم 113 أمريكية الصنع، و8 مركبات قتالية مدرعة، و7 مركبات آلية، و3 مدافع ميدان.وتكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت 175 جنديًا، و3 مركبات قتالية مدرعة، و9 سيارات، كما دُمر مستودعان للإمداد، في منطقة نفوذ قوات "الشمال".وتكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت 210 جنديًا، و10 مركبات قتالية مدرعة، و14 سيارة، ومدفع ميداني، كما تم تدمير مستودعين للذخيرة.وتمكنت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" من تحرير مواقع وخطوط هامة، قرب بلدات أوليكسيفو-دروزكوفكا، وريزنيكوفكا، ودولغايا بالكا، وكونستانتينوفكا، وكراماتورسك، وكورتوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأردف البيان: "نفذت القوات الجوية الروسية، بما فيها الطائرات التكتيكية والطائرات المسيّرة الهجومية وقوات الصواريخ والمدفعية، غارات على منشآت صناعية عسكرية أوكرانية، ومرافق لمجمعات الوقود والطاقة، وبنية تحتية للنقل تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 147 منطقة".وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي تسع قنابل جوية موجهة، وصاروخين من طراز "هيمارس، أمريكيي الصنع، و335 طائرة مسيرة.

