https://sarabic.ae/20251224/الدفاع-الروسية-إسقاط-132-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-المناطق-الروسية-خلال-الساعات-السبع-الماضية--1108531100.html
الدفاع الروسية: إسقاط 132 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية خلال الساعات السبع الماضية
الدفاع الروسية: إسقاط 132 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية خلال الساعات السبع الماضية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 132 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية. 24.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-24T18:31+0000
2025-12-24T18:31+0000
2025-12-24T18:31+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/07/1107893965_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_beca02bf6490256978f985680b922008.jpg
وقالت الوزارة في بيان لها: "في 24 ديسمبر/كانون الأول، بين الساعة 1:00 ظهراً بتوقيت موسكو والساعة 8:00 مساءً بتوقيت موسكو، اعترضت أنظمة الإنذار للدفاع الجوي ودمرت 132 طائرة مسيرة ثابتة الجناحين أوكرانية: 46 طائرة مسيرة فوق منطقة بيلغورود، و42 طائرة مسيرة فوق منطقة بريانسك، و15 طائرة مسيرة فوق منطقة كالوغا، و12 طائرة مسيرة فوق منطقة موسكو، وسبع طائرات مسيرة فوق منطقة كورسك، وأربع طائرات مسيرة فوق منطقة ليبيتسك، وطائرتين مسيرتين فوق منطقة ريازان، وطائرتين مسيرتين فوق منطقة أوريول، وطائرة مسيرة واحدة فوق منطقة تولا، وطائرة مسيرة واحدة فوق جمهورية القرم".وأضافت الوزارة في بيان لها: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة نفوذ مجموعة قوات "الشرق"، ما يصل إلى 245 جندياً، و17 سيارة، ومدفعين ميدانيين، أحدهما مدفع ذاتي الدفع من طراز بالادين عيار 155 ملم أمريكي الصنع، وتم تدمير مستودع للوقود".وتكبد العدو خسائر تجاوزت 500 جندي، بالإضافة إلى ناقلة جند مدرعة من طراز إم 113 أمريكية الصنع، و8 مركبات قتالية مدرعة، و7 مركبات آلية، و3 مدافع ميدان.وتكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت 175 جنديًا، و3 مركبات قتالية مدرعة، و9 سيارات، كما دُمر مستودعان للإمداد، في منطقة نفوذ قوات "الشمال".وتكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت 210 جنديًا، و10 مركبات قتالية مدرعة، و14 سيارة، ومدفع ميداني، كما تم تدمير مستودعين للذخيرة.وتمكنت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" من تحرير مواقع وخطوط هامة، قرب بلدات أوليكسيفو-دروزكوفكا، وريزنيكوفكا، ودولغايا بالكا، وكونستانتينوفكا، وكراماتورسك، وكورتوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأردف البيان: "نفذت القوات الجوية الروسية، بما فيها الطائرات التكتيكية والطائرات المسيّرة الهجومية وقوات الصواريخ والمدفعية، غارات على منشآت صناعية عسكرية أوكرانية، ومرافق لمجمعات الوقود والطاقة، وبنية تحتية للنقل تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 147 منطقة".وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي تسع قنابل جوية موجهة، وصاروخين من طراز "هيمارس، أمريكيي الصنع، و335 طائرة مسيرة.
https://sarabic.ae/20251224/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-زاريتشنويه-في-مقاطعة-زابوروجيه--وزارة-الدفاع-1108514953.html
https://sarabic.ae/20251224/قوات-مجموعة-الجنوب-تدمر-29-معقلا-أوكرانيا-محصنا-في-3-مناطق--وزارة-الدفاع-1108511226.html
https://sarabic.ae/20251224/مصدر-لـسبوتنيك-الجيش-الروسي-يقطع-خطوط-الإمداد-عن-كتيبة-أوكرانية-في-مقاطعة-سومي-1108510885.html
https://sarabic.ae/20251224/القوات-الروسية-تدمر172-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليلة-الماضية--وزارة-الدفاع-1108510645.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/07/1107893965_242:0:1682:1080_1920x0_80_0_0_9eb6ee52a527d1065e7d4a8418c35514.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم
الدفاع الروسية: إسقاط 132 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية خلال الساعات السبع الماضية
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 132 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية.
وقالت الوزارة في بيان لها: "في 24 ديسمبر/كانون الأول، بين الساعة 1:00 ظهراً بتوقيت موسكو والساعة 8:00 مساءً بتوقيت موسكو، اعترضت أنظمة الإنذار للدفاع الجوي ودمرت 132 طائرة مسيرة ثابتة الجناحين أوكرانية: 46 طائرة مسيرة فوق منطقة بيلغورود، و42 طائرة مسيرة فوق منطقة بريانسك، و15 طائرة مسيرة فوق منطقة كالوغا، و12 طائرة مسيرة فوق منطقة موسكو، وسبع طائرات مسيرة فوق منطقة كورسك، وأربع طائرات مسيرة فوق منطقة ليبيتسك، وطائرتين مسيرتين فوق منطقة ريازان، وطائرتين مسيرتين فوق منطقة أوريول، وطائرة مسيرة واحدة فوق منطقة تولا، وطائرة مسيرة واحدة فوق جمهورية القرم".
وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، عن تحرير قوات "الشرق" التابعة لها لبلدة زاريتشنويه، في مقاطعة زابوروجيه، إضافة لاستهداف مؤسسات الصناعات العسكرية، ومرافق الطاقة، والبنية التحتية للنقل، المستخدمة من قبل قوات كييف.
وأضافت الوزارة في بيان لها: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية
، في منطقة نفوذ مجموعة قوات "الشرق"، ما يصل إلى 245 جندياً، و17 سيارة، ومدفعين ميدانيين، أحدهما مدفع ذاتي الدفع من طراز بالادين عيار 155 ملم أمريكي الصنع، وتم تدمير مستودع للوقود".
وتواصل وحدات مجموعة قوات "المركز" القضاء على العدو المحاصر في مدينة ديميتروف، وتطهير قرية رودينسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية من فلول القوات المسلحة الأوكرانية.
وتكبد العدو خسائر تجاوزت 500 جندي، بالإضافة إلى ناقلة جند مدرعة من طراز إم 113 أمريكية الصنع، و8 مركبات قتالية مدرعة، و7 مركبات آلية، و3 مدافع ميدان.
وتكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت 175 جنديًا، و3 مركبات قتالية مدرعة، و9 سيارات، كما دُمر مستودعان للإمداد، في منطقة نفوذ قوات "الشمال".
وعززت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" مواقعها على طول خط الجبهة، حيث استهدفت قوات أوكرانية، بالقرب من بلدات موناتشينيفكا، وغلوشكوفكا، وبريستين، وكوبيانسك-أوزلوفايا، ونوفوسيرغييفكا، وبوغوسلافكا، وبلاغوداتوفكا في مقاطعة خاركوف، ودروبيشيفو وكراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر
بلغت 210 جنديًا، و10 مركبات قتالية مدرعة، و14 سيارة، ومدفع ميداني، كما تم تدمير مستودعين للذخيرة.
وتمكنت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" من تحرير مواقع وخطوط هامة
، قرب بلدات أوليكسيفو-دروزكوفكا، وريزنيكوفكا، ودولغايا بالكا، وكونستانتينوفكا، وكراماتورسك، وكورتوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو أكثر من 220 جنديًا، وناقلة جند مدرعة من طراز بوما إيطالية الصنع، وناقلة جند مدرعة من طراز سترايكر أمريكية الصنع، ومركبتين مدرعتين، و14 سيارة، ومدفعين، أحدهما مدفع ذاتي الحركة من طراز بالادين عيار 155 ملم أمريكي الصنع، بالإضافة إلى مستودع إمداد.
وأردف البيان: "نفذت القوات الجوية الروسية، بما فيها الطائرات التكتيكية والطائرات المسيّرة الهجومية وقوات الصواريخ والمدفعية، غارات على منشآت صناعية عسكرية أوكرانية، ومرافق لمجمعات الوقود والطاقة، وبنية تحتية للنقل تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب
في 147 منطقة".
وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي تسع قنابل جوية موجهة، وصاروخين من طراز "هيمارس، أمريكيي الصنع، و335 طائرة مسيرة.