أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن مشغلي الطائرات المسيرة في قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، أحبطوا 4 محاولات لتناوب القوات المسلحة الأوكرانية، وإمداد المسلحين الأوكرانيين بالمساعدات، على محور كونستانتينوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في البيان: "خلال عمليات الاستطلاع الجوي والدوريات الليلية في مناطق المهام القتالية قرب بلدة كونستانتينوفكا، رصد مشغلو الطائرات المسيرة محاولات لتبديل وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في مواقع انتشارها وإمدادها".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مصادر أمنية روسية لـ"سبوتنيك": قوات نظام كييف تفر من معاقلها قرب ليمان دون قتال
القوات الروسية تحبط 4 محاولات تناوب للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن مشغلي الطائرات المسيرة في قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، أحبطوا 4 محاولات لتناوب القوات المسلحة الأوكرانية، وإمداد المسلحين الأوكرانيين بالمساعدات، على محور كونستانتينوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في البيان: "خلال عمليات الاستطلاع الجوي والدوريات الليلية في مناطق المهام القتالية قرب بلدة كونستانتينوفكا، رصد مشغلو الطائرات المسيرة محاولات لتبديل وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في مواقع انتشارها وإمدادها".
وأضاف البيان: "نتيجةً لضربات دقيقة باستخدام الطائرات المسيرة، تم تدمير 4 مركبات معادية، بالإضافة إلى تحييد الأفراد وتدمير المعدات العسكرية التي كانت تنقلها".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.