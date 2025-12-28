عربي
القوات الروسية تحبط 4 محاولات تناوب للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع
القوات الروسية تحبط 4 محاولات تناوب للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع
القوات الروسية تحبط 4 محاولات تناوب للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن مشغلي الطائرات المسيرة في قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، أحبطوا 4 محاولات لتناوب القوات المسلحة الأوكرانية، وإمداد... 28.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-28T06:39+0000
2025-12-28T06:39+0000
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/1d/1087484721_0:165:3055:1883_1920x0_80_0_0_3306708ec881e5fd623a209418bf20ac.jpg
وجاء في البيان: "خلال عمليات الاستطلاع الجوي والدوريات الليلية في مناطق المهام القتالية قرب بلدة كونستانتينوفكا، رصد مشغلو الطائرات المسيرة محاولات لتبديل وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في مواقع انتشارها وإمدادها".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مصادر أمنية روسية لـ"سبوتنيك": قوات نظام كييف تفر من معاقلها قرب ليمان دون قتال
https://sarabic.ae/20251228/نظام-كييف-يوجه-تهديدات-لموظفي-محطة-زابوروجيه-النووية--مدير-المحطة-1108651725.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/1d/1087484721_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_b8a680ac120d7684ba374f16c61e4202.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم

القوات الروسية تحبط 4 محاولات تناوب للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع

06:39 GMT 28.12.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصوريستعد مشغلو الطائرات المسيرة لمجموعة قوات "ستنتر" (المركز) لإطلاق طائرة بدون طيار أورلان-30 في اتجاه أفدييفكا، بمنطقة العملية العسكرية الخاصة.
يستعد مشغلو الطائرات المسيرة لمجموعة قوات ستنتر (المركز) لإطلاق طائرة بدون طيار أورلان-30 في اتجاه أفدييفكا، بمنطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن مشغلي الطائرات المسيرة في قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، أحبطوا 4 محاولات لتناوب القوات المسلحة الأوكرانية، وإمداد المسلحين الأوكرانيين بالمساعدات، على محور كونستانتينوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في البيان: "خلال عمليات الاستطلاع الجوي والدوريات الليلية في مناطق المهام القتالية قرب بلدة كونستانتينوفكا، رصد مشغلو الطائرات المسيرة محاولات لتبديل وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في مواقع انتشارها وإمدادها".

وأضاف البيان: "نتيجةً لضربات دقيقة باستخدام الطائرات المسيرة، تم تدمير 4 مركبات معادية، بالإضافة إلى تحييد الأفراد وتدمير المعدات العسكرية التي كانت تنقلها".

منظر لمباني وحدات الطاقة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2025
نظام كييف يوجه تهديدات لموظفي محطة زابوروجيه النووية- مدير المحطة
04:14 GMT

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
مصادر أمنية روسية لـ"سبوتنيك": قوات نظام كييف تفر من معاقلها قرب ليمان دون قتال
