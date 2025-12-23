عربي
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
الجيش الروسي يسقط 21 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أربع مناطق خلال ثلاث ساعات - الدفاع الروسية
أفادت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الإنذار الدفاعي الجوي الروسية أسقطت 21 طائرة مسيرة أوكرانية، اليوم الثلاثاء، فوق مناطق بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج. 23.12.2025, سبوتنيك عربي
وجاء في البيان: "في 23 ديسمبر، من الساعة 2:00 مساءً بتوقيت موسكو إلى الساعة 5:00 مساءً بتوقيت موسكو، دمرت أنظمة الإنذار للدفاع الجوي 21 طائرة أوكرانية ثابتة الجناح بدون طيار: 11 فوق منطقة بيلغورود، وستة فوق منطقة بريانسك، وثلاثة فوق منطقة كورسك، وواحدة فوق منطقة فورونيج".وجاء في بيان الوزارة: "واصلت وحدات مجموعة قوات "الشرق" التوغل في أعماق دفاعات العدو، وحررت بلدة أندرييفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك". وأردف البيان: "سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" على بلدة بريليبكا في مقاطعة خاركوف".وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 160 جنديًا، و3 مركبات قتالية مدرعة، و9 مركبات، ومحطة حرب إلكترونية، كما تم تدمير مستودع ذخيرة ومستودعين للإمدادات على هذا المحور.وتكبد العدو خسائر بلغت 215 جنديًا، وناقلة جند مدرعة، و4 سيارات، كما دُمّرت محطة حرب إلكترونية، ومستودعان للذخيرة، و3 مستودعات إمداد، في منطقة مسؤولية قوات "الجنوب".وفي منطقة نفوذ قوات "المركز"، بلغت خسائر العدو أكثر من 470 جندياً، و4 مركبات قتالية مدرعة، و8 سيارات، ومحطة رادار مضادة للبطاريات.وأضاف البيان: ردًا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، شنت القوات المسلحة الروسية صباح اليوم ضربة واسعة النطاق باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى، برية وجوية، بما في ذلك صواريخ كينجال الفرط الصوتية الباليستية وطائرات مسيرة بعيدة المدى، مستهدفةً منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومحطات الطاقة التابعة له.وأردف البيان: "وقد تحققت أهداف الضربة، حيث أصابت جميع الكيانات المحددة".وأضاف البيان: "كما نفذت قوات الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية هجمات استهدفت منشآت البنية التحتية للموانئ والنقل المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، ومراكز التحكم في أنظمة الطائرات المسيرة بعيدة المدى، فضلاً عن نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والقوميين والمرتزقة الأجانب في 140 منطقة، كما أسقطت منظومات الدفاع الجوي قنبلة جوية موجهة، و56 طائرة دون طيار".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
14:49 GMT 23.12.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورجندي من مجموعة قوات "المركز" أثناء الخدمة القتالية لطاقم "بوك-إم2" في اتجاه محور كراسنوآرميسكويه في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من مجموعة قوات المركز أثناء الخدمة القتالية لطاقم بوك-إم2 في اتجاه محور كراسنوآرميسكويه في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الإنذار الدفاعي الجوي الروسية أسقطت 21 طائرة مسيرة أوكرانية، اليوم الثلاثاء، فوق مناطق بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج.
وجاء في البيان: "في 23 ديسمبر، من الساعة 2:00 مساءً بتوقيت موسكو إلى الساعة 5:00 مساءً بتوقيت موسكو، دمرت أنظمة الإنذار للدفاع الجوي 21 طائرة أوكرانية ثابتة الجناح بدون طيار: 11 فوق منطقة بيلغورود، وستة فوق منطقة بريانسك، وثلاثة فوق منطقة كورسك، وواحدة فوق منطقة فورونيج".

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية حررت بلدة أندرييفكا التابعة لمقاطعة دنيبروبتروفسك، وبسطت سيطرتها على بلدة بريليبكا في مقاطعة خاركوف، إضافة لتحقيق تقدم على جميع خطوط القتال في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

دبابة أوكرانية مدمرة في سيفيرودونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
موسكو: تدمير معدات للناتو بقيمة تزيد عن 3 مليارات دولار بدعم "الجبهة الشعبية"
13:21 GMT
وجاء في بيان الوزارة: "واصلت وحدات مجموعة قوات "الشرق" التوغل في أعماق دفاعات العدو، وحررت بلدة أندرييفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك".

وأضاف البيان: "خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 320 جنديا، و4 مركبات قتالية مدرعة، و6 سيارات، وقطعة مدفعية، على هذا المحور".

وأردف البيان: "سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" على بلدة بريليبكا في مقاطعة خاركوف".
إطلاق نار قتالي لأطقم دبابة تي-62 الحديثة في ميدان للتدريب في منطقة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة في دنيبروبتروفسك وتسيطر على أخرى في خاركوف- وزارة الدفاع
09:25 GMT
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 160 جنديًا، و3 مركبات قتالية مدرعة، و9 مركبات، ومحطة حرب إلكترونية، كما تم تدمير مستودع ذخيرة ومستودعين للإمدادات على هذا المحور.
كما تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر تجاوزت 200 جندي و12 سيارة، كما تم تدمير 6 مستودعات للذخيرة، في مناطق متفرقة في نطاق نفوذ قوات "الغرب".
وتكبد العدو خسائر بلغت 215 جنديًا، وناقلة جند مدرعة، و4 سيارات، كما دُمّرت محطة حرب إلكترونية، ومستودعان للذخيرة، و3 مستودعات إمداد، في منطقة مسؤولية قوات "الجنوب".
مدفع مضاد للطائرات زو-23-2 التابعة لمجموعة قوات الجنوب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر معقلا أوكرانيا في مقاطعة زابوروجيه- وزارة الدفاع
04:53 GMT
وفي منطقة نفوذ قوات "المركز"، بلغت خسائر العدو أكثر من 470 جندياً، و4 مركبات قتالية مدرعة، و8 سيارات، ومحطة رادار مضادة للبطاريات.
كما بلغت خسائر قوات نظام كييف، أكثر من 40 جنديًا أوكرانيًا، ودبابة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وسيارة، ومحطة حرب إلكترونية، ومستودعين للذخيرة، ومستودع إمداد، في منطقة نفوذ قوات "دنيبر".
وأضاف البيان: ردًا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، شنت القوات المسلحة الروسية صباح اليوم ضربة واسعة النطاق باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى، برية وجوية، بما في ذلك صواريخ كينجال الفرط الصوتية الباليستية وطائرات مسيرة بعيدة المدى، مستهدفةً منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومحطات الطاقة التابعة له.
المقاتلة الروسية سو - 57 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2025
مقاتلة "سو-57" الروسية تنفذ بنجاح أول رحلة لها بمحرك من الجيل الخامس
أمس, 05:23 GMT
وأردف البيان: "وقد تحققت أهداف الضربة، حيث أصابت جميع الكيانات المحددة".
وأضاف البيان: "كما نفذت قوات الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية هجمات استهدفت منشآت البنية التحتية للموانئ والنقل المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، ومراكز التحكم في أنظمة الطائرات المسيرة بعيدة المدى، فضلاً عن نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والقوميين والمرتزقة الأجانب في 140 منطقة، كما أسقطت منظومات الدفاع الجوي قنبلة جوية موجهة، و56 طائرة دون طيار".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
