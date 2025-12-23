https://sarabic.ae/20251223/الجيش-الروسي-يسقط-21-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-أربع-مناطق-خلال-ثلاث-ساعات---الدفاع-الروسية-1108493827.html

الجيش الروسي يسقط 21 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أربع مناطق خلال ثلاث ساعات - الدفاع الروسية

أفادت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الإنذار الدفاعي الجوي الروسية أسقطت 21 طائرة مسيرة أوكرانية، اليوم الثلاثاء، فوق مناطق بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج. 23.12.2025, سبوتنيك عربي

وجاء في البيان: "في 23 ديسمبر، من الساعة 2:00 مساءً بتوقيت موسكو إلى الساعة 5:00 مساءً بتوقيت موسكو، دمرت أنظمة الإنذار للدفاع الجوي 21 طائرة أوكرانية ثابتة الجناح بدون طيار: 11 فوق منطقة بيلغورود، وستة فوق منطقة بريانسك، وثلاثة فوق منطقة كورسك، وواحدة فوق منطقة فورونيج".وجاء في بيان الوزارة: "واصلت وحدات مجموعة قوات "الشرق" التوغل في أعماق دفاعات العدو، وحررت بلدة أندرييفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك". وأردف البيان: "سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" على بلدة بريليبكا في مقاطعة خاركوف".وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 160 جنديًا، و3 مركبات قتالية مدرعة، و9 مركبات، ومحطة حرب إلكترونية، كما تم تدمير مستودع ذخيرة ومستودعين للإمدادات على هذا المحور.وتكبد العدو خسائر بلغت 215 جنديًا، وناقلة جند مدرعة، و4 سيارات، كما دُمّرت محطة حرب إلكترونية، ومستودعان للذخيرة، و3 مستودعات إمداد، في منطقة مسؤولية قوات "الجنوب".وفي منطقة نفوذ قوات "المركز"، بلغت خسائر العدو أكثر من 470 جندياً، و4 مركبات قتالية مدرعة، و8 سيارات، ومحطة رادار مضادة للبطاريات.وأضاف البيان: ردًا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، شنت القوات المسلحة الروسية صباح اليوم ضربة واسعة النطاق باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى، برية وجوية، بما في ذلك صواريخ كينجال الفرط الصوتية الباليستية وطائرات مسيرة بعيدة المدى، مستهدفةً منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومحطات الطاقة التابعة له.وأردف البيان: "وقد تحققت أهداف الضربة، حيث أصابت جميع الكيانات المحددة".وأضاف البيان: "كما نفذت قوات الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية هجمات استهدفت منشآت البنية التحتية للموانئ والنقل المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، ومراكز التحكم في أنظمة الطائرات المسيرة بعيدة المدى، فضلاً عن نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والقوميين والمرتزقة الأجانب في 140 منطقة، كما أسقطت منظومات الدفاع الجوي قنبلة جوية موجهة، و56 طائرة دون طيار".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

