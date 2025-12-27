https://sarabic.ae/20251227/الدفاعات-الجوية-تعترض-43-مسيرة-أوكرانية-خلال-3-ساعات---الدفاع-الروسية-1108650528.html
الدفاعات الجوية تعترض 43 مسيرة أوكرانية خلال 3 ساعات - الدفاع الروسية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 43 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات خلال الساعات الـ3 الماضية.
موسكو –سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان لها، "في 27 ديسمبر/ كانون الأول، بين الساعة 8:00 مساءً و11:00 مساءً، دمرت أنظمة الإنذار الدفاعي الجوي 43 طائرة مسيرة أوكرانية".وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصراً وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
27 ديسمبر/ كانون الأول
موسكو –سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان لها، "في 27 ديسمبر/ كانون الأول، بين الساعة 8:00 مساءً و11:00 مساءً، دمرت أنظمة الإنذار الدفاعي الجوي 43 طائرة مسيرة أوكرانية"
وأضافت أن الدفاعات الجوية دمرت "15 طائرة بدون طيار فوق منطقة روستوف، وست طائرات بدون طيار فوق منطقتي فولغوغراد وكورسك، وأربع طائرات فوق جمهورية القرم ومنطقة ليبيتسك، وثلاث طائرات فوق منطقة بيلغورود، وطائرة واحدة فوق منطقتي فلاديمير وكالوغا ومنطقة موسكو، وطائرتين بدون طيار فوق مياه بحر آزوف".
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصراً وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.