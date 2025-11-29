https://sarabic.ae/20251129/القوات-الروسية-تدمر-مقرا-للقوات-الخاصة-الأوكرانية-في-مقاطعة-خاركوف--مصدر-1107608515.html
القوات الروسية تدمر مقرا للقوات الخاصة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف- مصدر
القوات الروسية تدمر مقرا للقوات الخاصة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف- مصدر
صرحت مصادر في القوات الروسية لوكالة "سبوتنيك"، أن مقر كتيبة "شكفال" الخاصة، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، قد دُمّر بالقرب من قرية بوغاييفكا في مقاطعة خاركوف.
وأضاف مصدر الوكالة: "تم تدمير مقر كتيبة شكفال الخاصة التابعة للواء المشاة الآلي المنفصل السابع والخمسين، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بغارات جوية قرب قرية بوغاييفكا، حيث تم تحييد نائب رئيس أركان الكتيبة".ما هي طبيعة "شكفال"؟تتكون الكتيبة الخاصة من سجناء سابقين، وفي أغسطس/آب، أفادت مصادر عسكرية لوكالة "سبوتنيك"، أن هذه الوحدات كانت تُجنّد، من بين عناصر آخرين، أشخاصًا مصابين بأمراض معدية حادة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يحبط هجمات مضادة لقوات كييف في سومي وخاركوف
القوات الروسية تدمر مقرا للقوات الخاصة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف- مصدر
صرحت مصادر في القوات الروسية لوكالة "سبوتنيك"، أن مقر كتيبة "شكفال" الخاصة، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، قد دُمّر بالقرب من قرية بوغاييفكا في مقاطعة خاركوف.
وأضاف مصدر الوكالة: "تم تدمير مقر كتيبة شكفال الخاصة التابعة للواء المشاة الآلي المنفصل السابع والخمسين، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بغارات جوية قرب قرية بوغاييفكا، حيث تم تحييد نائب رئيس أركان الكتيبة".
تتكون الكتيبة الخاصة من سجناء سابقين، وفي أغسطس/آب، أفادت مصادر عسكرية لوكالة "سبوتنيك"، أن هذه الوحدات كانت تُجنّد، من بين عناصر آخرين، أشخاصًا مصابين بأمراض معدية حادة.
وفي أبريل/نيسان، ذكرت صحيفة سوديبنو-يوريديتشيسكايا غازيتا أن العديد من مسلحي من الكتيبة الخاصة، يواجهون قضايا جنائية، ففي ذلك الوقت، أدرج السجل الموحد لقرارات المحاكم في أوكرانيا حوالي 70 حكمًا ضد جنود شكفال.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.