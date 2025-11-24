https://sarabic.ae/20251124/بوشلين-الجزء-الأكبر-من-مدينة-كراسنوارميسك-تحت-سيطرة-القوات-المسلحة-الروسية-والعدو-محاصر-1107432368.html
بوشلين: الجزء الأكبر من مدينة كراسنوارميسك تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية والعدو محاصر
2025-11-24T08:15+0000
وقال بوشيلين في تصريحات تلفزيونية: "على محور كراسنوأرميسك، في المدينة نفسها، التي أصبح معظمها الآن تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية تتواصل الجهود للقضاء على العدو. العدو محاصر في ويتكبد خسائر كبيرة".وفي 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، أفاد رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، بأن مدينة كراسنوأرميسك، قاب قوسين أو أدنى من التحرير الكامل من قبل القوات المسلحة الروسية، التي تسيطر على السواد الأعظم من المدينة. وأردف: "في كراسنوارميسك ذاتها، أكثر من 75% من المدينة تحت سيطرة قواتنا المسلحة بالفعل، والوضع يتدهور باطراد بالنسبة للعدو".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.رئيس جمهورية دونيتسك: زيلينسكي كان يدير مخططات الفساد بشكل مباشر
الأخبار
أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الاثنين، بأن معظم أراضيي مدينة كراسنوارميسك (بوكروفسك) تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية، وأن العدو محاصر في طوق ويتكبد خسائر فادحة.
وقال بوشيلين في تصريحات تلفزيونية: "على محور كراسنوأرميسك، في المدينة نفسها، التي أصبح معظمها الآن تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية تتواصل الجهود للقضاء على العدو. العدو محاصر في ويتكبد خسائر كبيرة".
وأضاف: هناك حالات تخلّى فيها العدو عن معداته في وسط كونستانتينوفكا نفسها، ثم انسحب وترك الجرحى.
وفي 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، أفاد رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، بأن مدينة كراسنوأرميسك، قاب قوسين أو أدنى من التحرير الكامل من قبل القوات المسلحة الروسية، التي تسيطر على السواد الأعظم من المدينة.
وأضاف بوشيلين في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": ينّصب تركيز الجميع الآن على تجمع كراسنوأرميسك - ديميتروفسك، باختصار، العدو محاصر هناك، ووحداتنا تواصل سحقه.
وأردف: "في كراسنوارميسك
ذاتها، أكثر من 75% من المدينة تحت سيطرة قواتنا المسلحة بالفعل، والوضع يتدهور باطراد بالنسبة للعدو".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.