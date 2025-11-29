https://sarabic.ae/20251129/القوات-الروسية-تدمر-مدرعة-أسترالية-الصنع-ومدفعا-تابعين-لقوات-كييف-في-دونيتسك--وزارة-الدفاع-1107609653.html
القوات الروسية تدمر مدرعة أسترالية الصنع ومدفعا تابعين لقوات كييف في دونيتسك- وزارة الدفاع
القوات الروسية تدمر مدرعة أسترالية الصنع ومدفعا تابعين لقوات كييف في دونيتسك- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن طواقم تشغيل الطائرات المسيرة الروسية، رصدت ودمرت مركبة قتالية مدرعة أسترالية الصنع، ومدفعا ذاتي الحركة، تابعين للقوات المسلحة... 29.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-29T05:25+0000
2025-11-29T05:25+0000
2025-11-29T05:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1c/1096292255_0:1:3639:2048_1920x0_80_0_0_ccd7bcdeb847c4da834747c5da797b3f.jpg
وأضاف البيان: "في بلدة كونستانتينوفكا (التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية)، دمرت طواقم تشغيل الطائرات المسيرة من الفرقة السادسة المؤللةـ التابعة لقوات مجموعة "الجنوب"، مركبة قتالية مدرعة من طراز "إل سي- 79 فايتر- 2"، أسترالية الصنع، ومدفعا ذاتي الحركة من طراز "غفوزديكا 2 إس 1"عيار 122 مم، وذلك بعدة إصابات مباشرة".وأشارت الوزارة إلى أن مشغلي الطائرات المسيرة من قوات مجموعة "الجنوب"، يرصدون ويهاجمون أهدافًا معادية مختلفة على خطوط المواجهة وفي العمق القريب، بشكل يومي.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يحبط هجمات مضادة لقوات كييف في سومي وخاركوف
https://sarabic.ae/20251129/القوات-الروسية-تسقط-103-طائرات-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليلة-الماضية--وزارة-الدفاع-1107609314.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1c/1096292255_908:0:3639:2048_1920x0_80_0_0_48e668a71a19a89a7bace50ba6e6a5de.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
القوات الروسية تدمر مدرعة أسترالية الصنع ومدفعا تابعين لقوات كييف في دونيتسك- وزارة الدفاع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن طواقم تشغيل الطائرات المسيرة الروسية، رصدت ودمرت مركبة قتالية مدرعة أسترالية الصنع، ومدفعا ذاتي الحركة، تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في بلدة كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأضاف البيان: "في بلدة كونستانتينوفكا (التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية)، دمرت طواقم تشغيل الطائرات المسيرة من الفرقة السادسة المؤللةـ التابعة لقوات مجموعة "الجنوب"، مركبة قتالية مدرعة من طراز "إل سي- 79 فايتر- 2"، أسترالية الصنع، ومدفعا ذاتي الحركة من طراز "غفوزديكا 2 إس 1"عيار 122 مم، وذلك بعدة إصابات مباشرة".
وأشارت الوزارة إلى أن مشغلي الطائرات المسيرة من قوات مجموعة "الجنوب"، يرصدون ويهاجمون أهدافًا معادية مختلفة على خطوط المواجهة وفي العمق القريب، بشكل يومي.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.