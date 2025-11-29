عربي
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
القوات الروسية تدمر مدرعة أسترالية الصنع ومدفعا تابعين لقوات كييف في دونيتسك- وزارة الدفاع
وأضاف البيان: "في بلدة كونستانتينوفكا (التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية)، دمرت طواقم تشغيل الطائرات المسيرة من الفرقة السادسة المؤللةـ التابعة لقوات مجموعة "الجنوب"، مركبة قتالية مدرعة من طراز "إل سي- 79 فايتر- 2"، أسترالية الصنع، ومدفعا ذاتي الحركة من طراز "غفوزديكا 2 إس 1"عيار 122 مم، وذلك بعدة إصابات مباشرة".وأشارت الوزارة إلى أن مشغلي الطائرات المسيرة من قوات مجموعة "الجنوب"، يرصدون ويهاجمون أهدافًا معادية مختلفة على خطوط المواجهة وفي العمق القريب، بشكل يومي.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يحبط هجمات مضادة لقوات كييف في سومي وخاركوف
أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن طواقم تشغيل الطائرات المسيرة الروسية، رصدت ودمرت مركبة قتالية مدرعة أسترالية الصنع، ومدفعا ذاتي الحركة، تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في بلدة كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأضاف البيان: "في بلدة كونستانتينوفكا (التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية)، دمرت طواقم تشغيل الطائرات المسيرة من الفرقة السادسة المؤللةـ التابعة لقوات مجموعة "الجنوب"، مركبة قتالية مدرعة من طراز "إل سي- 79 فايتر- 2"، أسترالية الصنع، ومدفعا ذاتي الحركة من طراز "غفوزديكا 2 إس 1"عيار 122 مم، وذلك بعدة إصابات مباشرة".
وأشارت الوزارة إلى أن مشغلي الطائرات المسيرة من قوات مجموعة "الجنوب"، يرصدون ويهاجمون أهدافًا معادية مختلفة على خطوط المواجهة وفي العمق القريب، بشكل يومي.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسقط 103 طائرات أوكرانية مسيرة خلال الليلة الماضية- وزارة الدفاع
04:44 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الجيش الروسي يحبط هجمات مضادة لقوات كييف في سومي وخاركوف
