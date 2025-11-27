عربي
القوات الروسية تحرر بلدة فاسيوكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
القوات الروسية تحرر بلدة فاسيوكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع
القوات الروسية تحرر بلدة فاسيوكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة بلدة فاسيوكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية في إطار العملية العسكرية الخاصة.
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
سلاح روسيا
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي "بأن وحدات روسية من مجموعة "المركز" قتلت أكثر من 465 جنديا من القوات المسلحة الأوكرانية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، منهم أكثر من 275 قتيلا في معركة كراسنوارميسك وحدها".وبينت الوزارة أن "القوات الروسية دمرت ما يصل إلى 80 عنصرا من القوات المسلحة الأوكرانية، و15 مركبة، وخمس محطات للحرب الإلكترونية، وثلاثة مستودعات للذخيرة والمواد والوقود".وتابعت الوزارة: "وفي اتجاه خاركوف، هُزمت وحدات من لواء مشاة ميكانيكي وآلي، وفوج هجومي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء من الحرس الوطني بالقرب من مستوطنات فوفشانسك، وفيلتشا، وستاريتسا، وأودي في منطقة خاركوف، وفقاً لتقرير الإدارة العسكرية"، مشيرة إلى أن "العدو خسر أكثر من 135 عسكريا و12 مركبة".وأضافت:" وفي قرية كراسنوارميسك، تتقدم مجموعات هجومية تابعة للجيش الثاني بنجاح شمالاً في حيي تسينترالني وديناس، كما تواصل تطهير قرية ريفني، وفي قرية ديميتروف، في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما تواصل وحدات هجومية تابعة للجيش الحادي والخمسين طرد العدو من حيي فوستوتشني وزابادني والجزء الجنوبي من المدينة. حيث تحرير 117 مبنى، حسبما ذكرت الإدارة العسكرية الروسية في البيان.وأوضحت الدفاع الروسية أن "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 210 جنديا ودبابتين و14 مركبة ووحدة مدفعية ذاتية الحركة ومحطة للحرب الإلكترونية".
القوات الروسية تحرر بلدة فاسيوكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع

09:15 GMT 27.11.2025 (تم التحديث: 09:31 GMT 27.11.2025)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورتدريب القوات الروسية المحمولة جوا على العمل القتالي في مقاطعة كورسك
تدريب القوات الروسية المحمولة جوا على العمل القتالي في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة بلدة فاسيوكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية في إطار العملية العسكرية الخاصة.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي "بأن وحدات روسية من مجموعة "المركز" قتلت أكثر من 465 جنديا من القوات المسلحة الأوكرانية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، منهم أكثر من 275 قتيلا في معركة كراسنوارميسك وحدها".
وأضافت الدفاع الروسية: "ألحقت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر"و خسائر في القوى البشرية والمعدات التابعة للواء الميكانيكي والهجوم الجبلي والدفاع الساحلي للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق مستوطنات نوفواندريفكا وستيبنوجورسك في منطقة زابوريزهيا، وأنتونوفكا وأوترادوكامينكا ونيكولسكوي في منطقة خيرسون، ومدينة خيرسون".
طائرة التدريب الروسية ياك - 152 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف منشآت بنى تحتية للطاقة والنقل تعمل لصالح قوات كييف- وزارة الدفاع
أمس, 09:54 GMT
وبينت الوزارة أن "القوات الروسية دمرت ما يصل إلى 80 عنصرا من القوات المسلحة الأوكرانية، و15 مركبة، وخمس محطات للحرب الإلكترونية، وثلاثة مستودعات للذخيرة والمواد والوقود".
وأردفت: "هزمت وحدات من تجمع قوات "الشمال" تشكيلات من لواءين ميكانيكيين، ولواء هجومي محمول جواً تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي بالقرب من مستوطنات سادكي، وموهريتسيا، وميروبيليا، وأوليكسييفكا، وأندرييفكا في منطقة سومي".
وتابعت الوزارة: "وفي اتجاه خاركوف، هُزمت وحدات من لواء مشاة ميكانيكي وآلي، وفوج هجومي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء من الحرس الوطني بالقرب من مستوطنات فوفشانسك، وفيلتشا، وستاريتسا، وأودي في منطقة خاركوف، وفقاً لتقرير الإدارة العسكرية"، مشيرة إلى أن "العدو خسر أكثر من 135 عسكريا و12 مركبة".
وأضافت:" وفي قرية كراسنوارميسك، تتقدم مجموعات هجومية تابعة للجيش الثاني بنجاح شمالاً في حيي تسينترالني وديناس، كما تواصل تطهير قرية ريفني، وفي قرية ديميتروف، في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما تواصل وحدات هجومية تابعة للجيش الحادي والخمسين طرد العدو من حيي فوستوتشني وزابادني والجزء الجنوبي من المدينة. حيث تحرير 117 مبنى، حسبما ذكرت الإدارة العسكرية الروسية في البيان.
وأوضحت الدفاع الروسية أن "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 210 جنديا ودبابتين و14 مركبة ووحدة مدفعية ذاتية الحركة ومحطة للحرب الإلكترونية".
