أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة بلدة فاسيوكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية في إطار العملية العسكرية الخاصة. 27.11.2025, سبوتنيك عربي
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي "بأن وحدات روسية من مجموعة "المركز" قتلت أكثر من 465 جنديا من القوات المسلحة الأوكرانية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، منهم أكثر من 275 قتيلا في معركة كراسنوارميسك وحدها".وبينت الوزارة أن "القوات الروسية دمرت ما يصل إلى 80 عنصرا من القوات المسلحة الأوكرانية، و15 مركبة، وخمس محطات للحرب الإلكترونية، وثلاثة مستودعات للذخيرة والمواد والوقود".وتابعت الوزارة: "وفي اتجاه خاركوف، هُزمت وحدات من لواء مشاة ميكانيكي وآلي، وفوج هجومي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء من الحرس الوطني بالقرب من مستوطنات فوفشانسك، وفيلتشا، وستاريتسا، وأودي في منطقة خاركوف، وفقاً لتقرير الإدارة العسكرية"، مشيرة إلى أن "العدو خسر أكثر من 135 عسكريا و12 مركبة".وأضافت:" وفي قرية كراسنوارميسك، تتقدم مجموعات هجومية تابعة للجيش الثاني بنجاح شمالاً في حيي تسينترالني وديناس، كما تواصل تطهير قرية ريفني، وفي قرية ديميتروف، في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما تواصل وحدات هجومية تابعة للجيش الحادي والخمسين طرد العدو من حيي فوستوتشني وزابادني والجزء الجنوبي من المدينة. حيث تحرير 117 مبنى، حسبما ذكرت الإدارة العسكرية الروسية في البيان.وأوضحت الدفاع الروسية أن "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 210 جنديا ودبابتين و14 مركبة ووحدة مدفعية ذاتية الحركة ومحطة للحرب الإلكترونية".
القوات الروسية تحرر بلدة فاسيوكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع
09:15 GMT 27.11.2025 (تم التحديث: 09:31 GMT 27.11.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة بلدة فاسيوكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية في إطار العملية العسكرية الخاصة.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي "بأن وحدات روسية من مجموعة "المركز" قتلت أكثر من 465 جنديا من القوات المسلحة الأوكرانية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، منهم أكثر من 275 قتيلا في معركة كراسنوارميسك وحدها".
وأضافت الدفاع الروسية: "ألحقت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر"و خسائر في القوى البشرية والمعدات التابعة للواء الميكانيكي والهجوم الجبلي والدفاع الساحلي للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق مستوطنات نوفواندريفكا وستيبنوجورسك في منطقة زابوريزهيا، وأنتونوفكا وأوترادوكامينكا ونيكولسكوي في منطقة خيرسون، ومدينة خيرسون".
وبينت الوزارة أن "القوات الروسية دمرت ما يصل إلى 80 عنصرا من القوات المسلحة الأوكرانية، و15 مركبة، وخمس محطات للحرب الإلكترونية، وثلاثة مستودعات للذخيرة والمواد والوقود".
وأردفت: "هزمت وحدات من تجمع قوات "الشمال" تشكيلات من لواءين ميكانيكيين، ولواء هجومي محمول جواً تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي بالقرب من مستوطنات سادكي، وموهريتسيا، وميروبيليا، وأوليكسييفكا، وأندرييفكا في منطقة سومي".
وتابعت الوزارة: "وفي اتجاه خاركوف، هُزمت وحدات من لواء مشاة ميكانيكي وآلي، وفوج هجومي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء من الحرس الوطني بالقرب من مستوطنات فوفشانسك، وفيلتشا، وستاريتسا، وأودي في منطقة خاركوف، وفقاً لتقرير الإدارة العسكرية"، مشيرة إلى أن "العدو خسر أكثر من 135 عسكريا و12 مركبة".
وأضافت:" وفي قرية كراسنوارميسك، تتقدم مجموعات هجومية تابعة للجيش الثاني بنجاح شمالاً في حيي تسينترالني وديناس، كما تواصل تطهير قرية ريفني، وفي قرية ديميتروف، في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما تواصل وحدات هجومية تابعة للجيش الحادي والخمسين طرد العدو من حيي فوستوتشني وزابادني والجزء الجنوبي من المدينة. حيث تحرير 117 مبنى، حسبما ذكرت الإدارة العسكرية الروسية في البيان.
وأوضحت الدفاع الروسية أن "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 210 جنديا ودبابتين و14 مركبة ووحدة مدفعية ذاتية الحركة ومحطة للحرب الإلكترونية".