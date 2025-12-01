https://sarabic.ae/20251201/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-كلينوفوي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--وزارة-الدفاع-1107665585.html
القوات الروسية تحرر بلدة كلينوفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة كلينوفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، في إطار العملية العسكرية الخاصة. 01.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-01T09:16+0000
2025-12-01T09:16+0000
2025-12-01T10:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102589/24/1025892451_0:0:2821:1588_1920x0_80_0_0_80af0a57f85d7550688cf1c66488da79.jpg
وأفادت وزارة الدفاع في بيان، بأن "وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" توغلت في عمق دفاعات العدو وحررت قرية كلينوفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضافت وزراة الدفاع أنه "تم القضاء على تشكيلات من لواءين ميكانيكيين، ولواء جوي متنقل، ولواء هجومي، ولواء هجومي جبلي تابعين للقوات الأوكرانية، ولواء بحري في مناطق قرى سيفيرسك، وكراماتورسك، وسلافيانسك، وزاكوتنوي، وستيبانوفكا، وريزنيكوفكا، وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت القوات الأوكرانية 5 مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك ناقلة جند مدرعة من طراز سترايكر، وناقلتا جند مدرعتان أمريكيتا الصنع من طراز M113".وأشارت وزارة الدفاع عبر بيانها أن "العدو خسر أكثر من 210 عسكريين في منطقة مجموعة قوات "الشمال"، وأكثر من 230 في منطقة مجموعة قوات "الغرب"، وأكثر من 210 في منطقة مجموعة قوات "الجنوب"، وما يصل إلى 480 في منطقة مجموعة قوات "المركز"، وأكثر من 210 في منطقة مجموعة قوات "الشرق"، وما يصل إلى 75 في منطقة مجموعة قوات "دنيبرو".وتكبدت القوات الأوكرانية وفقا لبيان وزارة الدفاع على محور خاركوف: "وحدات من لواء مشاة ميكانيكي وآلي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدة فوفشانسك في مقاطعة خاركوف. وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية مركبة قتالية مدرعة، و13 مركبة، وقطعة مدفعية".وبحسب بيان وزارة الدفاع: "هزمت وحدات من مجموعة قوات "دنيبرو" أفراد ومعدات لواء ميكانيكي ولواء دفاع ساحلي تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قريتي أوريخوف ولوكيانوفسكوي في منطقة زابوروجيه وكازاتسكوي في مقاطعة خيرسون، ودمرت 9 مركبات، ومستودع إمدادات".وبناءً على بيان وزارة الدفاع: "قامت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" بالقضاء على أفراد ومعدات ثلاثة ألوية آلية، ولواءين هجوميين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، ولواء من الحرس الوطني بالقرب من بلدات كوبيانسك-أوزلوفوي، وموناتشينوفكا، وبلاغوداتوفكا، وأوسينوفو في مقاطعة خاركوف، ودروبشيفو وياروفايا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
روسيا, سلاح روسيا
القوات الروسية تحرر بلدة كلينوفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع
09:16 GMT 01.12.2025 (تم التحديث: 10:20 GMT 01.12.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة كلينوفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، في إطار العملية العسكرية الخاصة.
وأفادت وزارة الدفاع
في بيان، بأن "وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" توغلت في عمق دفاعات العدو وحررت قرية كلينوفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضافت وزراة الدفاع أنه "تم القضاء على تشكيلات من لواءين ميكانيكيين، ولواء جوي متنقل، ولواء هجومي، ولواء هجومي جبلي تابعين للقوات الأوكرانية
، ولواء بحري في مناطق قرى سيفيرسك، وكراماتورسك، وسلافيانسك، وزاكوتنوي، وستيبانوفكا، وريزنيكوفكا، وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
، وخسرت القوات الأوكرانية 5 مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك ناقلة جند مدرعة من طراز سترايكر، وناقلتا جند مدرعتان أمريكيتا الصنع من طراز M113".
وأشارت وزارة الدفاع عبر بيانها أن "العدو خسر أكثر من 210 عسكريين في منطقة مجموعة قوات "الشمال"، وأكثر من 230 في منطقة مجموعة قوات "الغرب"، وأكثر من 210 في منطقة مجموعة قوات "الجنوب"، وما يصل إلى 480 في منطقة مجموعة قوات "المركز"، وأكثر من 210 في منطقة مجموعة قوات "الشرق"، وما يصل إلى 75 في منطقة مجموعة قوات "دنيبرو".
وأكدت وزارة الدفاع أيضا بأن "وحدات من مجموعة قوات "الشمال" هزمت تشكيلات من ثلاثة ألوية ميكانيكية، ولواء هجوم جوي، ولواء دفاع إقليمي للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات سادكي، وكوندراتوفكا، وريزيفكا، وباريلوفكا، وخوتين، ونوفايا سيتش في مقاطعة سومي".
وتكبدت القوات الأوكرانية وفقا لبيان وزارة الدفاع على محور خاركوف
: "وحدات من لواء مشاة ميكانيكي وآلي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدة فوفشانسك في مقاطعة خاركوف. وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية مركبة قتالية مدرعة، و13 مركبة، وقطعة مدفعية".
وهزمت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" تشكيلات من لوائين هجوميين وثلاثة أفواج هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مستوطنات دوبروبولي، وفارفاروفكا، وغوليايبولي في منطقة زابوروجيه، وخسر العدو مركبتين قتاليتين مدرعتين، و12 مركبة، ومستودع إمدادات.
وبحسب بيان وزارة الدفاع: "هزمت وحدات من مجموعة قوات "دنيبرو" أفراد ومعدات لواء ميكانيكي ولواء دفاع ساحلي تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قريتي أوريخوف ولوكيانوفسكوي في منطقة زابوروجيه وكازاتسكوي في مقاطعة خيرسون، ودمرت 9 مركبات، ومستودع إمدادات".
وبناءً على بيان وزارة الدفاع: "قامت وحدات
من مجموعة قوات "الغرب" بالقضاء على أفراد ومعدات ثلاثة ألوية آلية، ولواءين هجوميين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، ولواء من الحرس الوطني بالقرب من بلدات كوبيانسك-أوزلوفوي، وموناتشينوفكا، وبلاغوداتوفكا، وأوسينوفو في مقاطعة خاركوف، ودروبشيفو وياروفايا في جمهورية دونيتسك الشعبية
".
وأفشلت القوات الروسية
"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.