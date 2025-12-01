القوات الروسية تحرر بلدة كلينوفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:16 GMT
15 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
12:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا يعني قرار ترامب بوقف الهجرة من "دول العالم الثالث"
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
17:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
السيسي: مصر ستحمل القضية الفلسطينية حتى قيام الدولة.. وشركة إيرباص تربك حركة الطيران العالمية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
بعد مظاهرات في ليبيا عقيلة صالح يدعو إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
17:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
17:38 GMT
6 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251201/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-كلينوفوي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--وزارة-الدفاع-1107665585.html
القوات الروسية تحرر بلدة كلينوفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع
القوات الروسية تحرر بلدة كلينوفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة كلينوفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، في إطار العملية العسكرية الخاصة. 01.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-01T09:16+0000
2025-12-01T10:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102589/24/1025892451_0:0:2821:1588_1920x0_80_0_0_80af0a57f85d7550688cf1c66488da79.jpg
وأفادت وزارة الدفاع في بيان، بأن "وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" توغلت في عمق دفاعات العدو وحررت قرية كلينوفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضافت وزراة الدفاع أنه "تم القضاء على تشكيلات من لواءين ميكانيكيين، ولواء جوي متنقل، ولواء هجومي، ولواء هجومي جبلي تابعين للقوات الأوكرانية، ولواء بحري في مناطق قرى سيفيرسك، وكراماتورسك، وسلافيانسك، وزاكوتنوي، وستيبانوفكا، وريزنيكوفكا، وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت القوات الأوكرانية 5 مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك ناقلة جند مدرعة من طراز سترايكر، وناقلتا جند مدرعتان أمريكيتا الصنع من طراز M113".وأشارت وزارة الدفاع عبر بيانها أن "العدو خسر أكثر من 210 عسكريين في منطقة مجموعة قوات "الشمال"، وأكثر من 230 في منطقة مجموعة قوات "الغرب"، وأكثر من 210 في منطقة مجموعة قوات "الجنوب"، وما يصل إلى 480 في منطقة مجموعة قوات "المركز"، وأكثر من 210 في منطقة مجموعة قوات "الشرق"، وما يصل إلى 75 في منطقة مجموعة قوات "دنيبرو".وتكبدت القوات الأوكرانية وفقا لبيان وزارة الدفاع على محور خاركوف: "وحدات من لواء مشاة ميكانيكي وآلي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدة فوفشانسك في مقاطعة خاركوف. وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية مركبة قتالية مدرعة، و13 مركبة، وقطعة مدفعية".وبحسب بيان وزارة الدفاع: "هزمت وحدات من مجموعة قوات "دنيبرو" أفراد ومعدات لواء ميكانيكي ولواء دفاع ساحلي تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قريتي أوريخوف ولوكيانوفسكوي في منطقة زابوروجيه وكازاتسكوي في مقاطعة خيرسون، ودمرت 9 مركبات، ومستودع إمدادات".وبناءً على بيان وزارة الدفاع: "قامت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" بالقضاء على أفراد ومعدات ثلاثة ألوية آلية، ولواءين هجوميين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، ولواء من الحرس الوطني بالقرب من بلدات كوبيانسك-أوزلوفوي، وموناتشينوفكا، وبلاغوداتوفكا، وأوسينوفو في مقاطعة خاركوف، ودروبشيفو وياروفايا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
09:16 GMT 01.12.2025 (تم التحديث: 10:20 GMT 01.12.2025)
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورطائرات "ياك-130" التابعة لقوات الطيران الجوي البيلاروسي خلال المناورات العسكرية "زاباد-2017" (الغرب-2017) المشتركة مع روسيا
طائرات ياك-130 التابعة لقوات الطيران الجوي البيلاروسي خلال المناورات العسكرية زاباد-2017 (الغرب-2017) المشتركة مع روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2025
© Sputnik . Viktor Tolochko
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة كلينوفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، في إطار العملية العسكرية الخاصة.
وأفادت وزارة الدفاع في بيان، بأن "وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" توغلت في عمق دفاعات العدو وحررت قرية كلينوفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضافت وزراة الدفاع أنه "تم القضاء على تشكيلات من لواءين ميكانيكيين، ولواء جوي متنقل، ولواء هجومي، ولواء هجومي جبلي تابعين للقوات الأوكرانية، ولواء بحري في مناطق قرى سيفيرسك، وكراماتورسك، وسلافيانسك، وزاكوتنوي، وستيبانوفكا، وريزنيكوفكا، وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت القوات الأوكرانية 5 مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك ناقلة جند مدرعة من طراز سترايكر، وناقلتا جند مدرعتان أمريكيتا الصنع من طراز M113".
طاقم البندقية ذاتية الدفع غياتسينت-إس التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يدخل بلدة غريشينو التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع
أمس, 09:28 GMT
وأشارت وزارة الدفاع عبر بيانها أن "العدو خسر أكثر من 210 عسكريين في منطقة مجموعة قوات "الشمال"، وأكثر من 230 في منطقة مجموعة قوات "الغرب"، وأكثر من 210 في منطقة مجموعة قوات "الجنوب"، وما يصل إلى 480 في منطقة مجموعة قوات "المركز"، وأكثر من 210 في منطقة مجموعة قوات "الشرق"، وما يصل إلى 75 في منطقة مجموعة قوات "دنيبرو".

وأكدت وزارة الدفاع أيضا بأن "وحدات من مجموعة قوات "الشمال" هزمت تشكيلات من ثلاثة ألوية ميكانيكية، ولواء هجوم جوي، ولواء دفاع إقليمي للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات سادكي، وكوندراتوفكا، وريزيفكا، وباريلوفكا، وخوتين، ونوفايا سيتش في مقاطعة سومي".

وتكبدت القوات الأوكرانية وفقا لبيان وزارة الدفاع على محور خاركوف: "وحدات من لواء مشاة ميكانيكي وآلي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدة فوفشانسك في مقاطعة خاركوف. وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية مركبة قتالية مدرعة، و13 مركبة، وقطعة مدفعية".
مدفع غياتسينت-بي الروسي يستهدف مواقع تابعة لقوات كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المدفعية الروسية تدمر معقلا لقوات كييف على محور كراسنوأرميسك- وزارة الدفاع
أمس, 04:47 GMT

وهزمت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" تشكيلات من لوائين هجوميين وثلاثة أفواج هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مستوطنات دوبروبولي، وفارفاروفكا، وغوليايبولي في منطقة زابوروجيه، وخسر العدو مركبتين قتاليتين مدرعتين، و12 مركبة، ومستودع إمدادات.

وبحسب بيان وزارة الدفاع: "هزمت وحدات من مجموعة قوات "دنيبرو" أفراد ومعدات لواء ميكانيكي ولواء دفاع ساحلي تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قريتي أوريخوف ولوكيانوفسكوي في منطقة زابوروجيه وكازاتسكوي في مقاطعة خيرسون، ودمرت 9 مركبات، ومستودع إمدادات".
وبناءً على بيان وزارة الدفاع: "قامت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" بالقضاء على أفراد ومعدات ثلاثة ألوية آلية، ولواءين هجوميين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، ولواء من الحرس الوطني بالقرب من بلدات كوبيانسك-أوزلوفوي، وموناتشينوفكا، وبلاغوداتوفكا، وأوسينوفو في مقاطعة خاركوف، ودروبشيفو وياروفايا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
منظومة إس-400 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسقط 33 طائرة أوكرانية مسيرة فوق عدة مناطق خلال الليل- وزارة الدفاع
أمس, 04:52 GMT
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
