Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251130/القوات-الروسية-تسقط-33-طائرة-أوكرانية-مسيرة-فوق-عدة-مناطق-روسية-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1107627870.html
القوات الروسية تسقط 33 طائرة أوكرانية مسيرة فوق عدة مناطق روسية خلال الليل- وزارة الدفاع
القوات الروسية تسقط 33 طائرة أوكرانية مسيرة فوق عدة مناطق روسية خلال الليل- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
صرحت وزارة الدفاع الروسية، أن منظومات الدفاع الجوي المناوبة، أسقطت 33 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات في البلاد خلال الليلة الماضية. 30.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-30T04:52+0000
2025-11-30T04:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/05/1a/1049072096_0:57:2737:1597_1920x0_80_0_0_78f42541b4ea8c3d2249b6f6218f8437.jpg
وأصدرت الوزارة الروسية، بيانا، اليوم الأحد، جاء فيه: "خلال الليلة الماضية، اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 33 طائرة مسيرة أوكرانية".وأفادت الوزارة بأنه "تم إسقاط 16 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، وسبع طائرات فوق أراضي إقليم كراسنودار، وثلاث طائرات فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة كورسك، وست طائرات مسيرة فوق البحر الأسود".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الطائرة المسيرة الروسية المتوسطة المدى "فوربوست-ري"
القوات الروسية تسقط 33 طائرة أوكرانية مسيرة فوق عدة مناطق روسية خلال الليل- وزارة الدفاع

صرحت وزارة الدفاع الروسية، أن منظومات الدفاع الجوي المناوبة، أسقطت 33 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات في البلاد خلال الليلة الماضية.
وأصدرت الوزارة الروسية، بيانا، اليوم الأحد، جاء فيه: "خلال الليلة الماضية، اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 33 طائرة مسيرة أوكرانية".
وأفادت الوزارة بأنه "تم إسقاط 16 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، وسبع طائرات فوق أراضي إقليم كراسنودار، وثلاث طائرات فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة كورسك، وست طائرات مسيرة فوق البحر الأسود".
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
مدفع غياتسينت-بي الروسي يستهدف مواقع تابعة لقوات كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر معقلا لقوات كييف على محور كراسنوأرميسك- وزارة الدفاع
04:47 GMT
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الطائرة المسيرة الروسية المتوسطة المدى "فوربوست-ري"
