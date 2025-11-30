https://sarabic.ae/20251130/القوات-الروسية-تدمر-معقلا-لقوات-كييف-على-محور-كراسنوأرميسك--وزارة-الدفاع-1107627699.html

القوات الروسية تدمر معقلا لقوات كييف على محور كراسنوأرميسك- وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن مدفعًا من طراز "غياتسينت بي"، من مجموعة القوات المركزية، دمّر معقلًا للقوات المسلحة الأوكرانية على محور كراسنوأرميسك من مسافة...

وأفادت الوزارة بأن "أفراد طاقم مدفعية مدفع غياتسينت بي، عيار 152 ملم، من فوج المدفعية ذاتية الحركة، التابع لفرقة المشاة المؤللة السابعة والعشرين التابعة لمجموعة القوات المركزية، قدّموا دعمًا ناريًا لمجموعات الهجوم، ودمّروا نقطة انتشار مؤقتة لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية على محور كراسنوأرميسك، في خضم العملية العسكرية الخاصة".وأضافت الوزارة في بيان: "تم رصد تمركز قوات العدو بمساعدة وحدات من الطائرات المسيرة، وباستخدام هذه البيانات، قام طاقم مدفعية غياتسينت بي، بتدمير جميع الأهداف المحددة بقذائف متشظية شديدة الانفجار".وأكدت الوزارة أن ذلك التعاون سهّل تقدم وحدات الاقتحام (على محور كراسنوأرميسك). وتشكل مدينتا كراسنوارميسك وديميتروف تجمعا سكانيا كبيرا، وتُعد مركزًا حيويًا للنقل للقوات المسلحة الأوكرانية في دونباس.وكما صرّح الرئيس فلاديمير بوتين يوم الخميس، فإن المدينتين محاصرتان بالكامل، وقد سيطر الجيش الروسي على ما يقرب من 70% من كراسنوارميسك، التي كانت حجر الزاوية في الدفاع الأوكراني على طول خط المواجهة بأكمله في جمهورية دونباس الشعبية.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": القيادة العسكرية الأوكرانية تترك جنودها في العراء على محور خاركوف

