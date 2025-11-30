https://sarabic.ae/20251130/مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-القيادة-العسكرية-الأوكرانية-تترك-جنودها-في-العراء-على-محور-خاركوف-1107627277.html
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": القيادة العسكرية الأوكرانية تترك جنودها في العراء على محور خاركوف
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0f/1107129872_0:208:2900:1839_1920x0_80_0_0_39db56d0c5189ab70f6689cf50c29d55.jpg
وأضاف مصدر الوكالة، اليوم الأحد: "إن جزءًا من قوة القوات المسلحة الأوكرانية عالق في منطقة غابات شرقي فولشانسك، بعد فشلها في تلقي أمر بالانسحاب من مواقعها، ببساطة، تخلت القيادة عنهم".وصرحت مصادر في القوات الروسية لوكالة "سبوتنيك"، يوم أمس السبت، بأن مقر كتيبة "شكفال" الخاصة، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، قد دُمّر بالقرب من قرية بوغاييفكا في مقاطعة خاركوف.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يحبط هجمات مضادة لقوات كييف في سومي وخاركوف
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0f/1107129872_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_28e2c2e024616028f607d4f491397fc5.jpg
وأضاف مصدر الوكالة، اليوم الأحد: "إن جزءًا من قوة القوات المسلحة الأوكرانية عالق في منطقة غابات شرقي فولشانسك، بعد فشلها في تلقي أمر بالانسحاب من مواقعها، ببساطة، تخلت القيادة عنهم".
وصرحت مصادر في القوات الروسية لوكالة "سبوتنيك"، يوم أمس السبت، بأن مقر كتيبة "شكفال" الخاصة، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، قد دُمّر بالقرب من قرية بوغاييفكا في مقاطعة خاركوف.
وأضاف المصدر للوكالة: تم تدمير مقر كتيبة "شكفال" الخاصة التابعة للواء المشاة الآلي المنفصل السابع والخمسين، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بغارات جوية قرب قرية بوغاييفكا، حيث تم تحييد نائب رئيس أركان الكتيبة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.