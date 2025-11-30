عربي
الجيش الروسي يدخل بلدة غريشينو التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
الجيش الروسي يدخل بلدة غريشينو التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع
الجيش الروسي يدخل بلدة غريشينو التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع
وأضافت الوزارة في بيان: "تم صد عشر هجمات شنتها وحدات من اللواء الآلي 32 وفوج الهجوم 425 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة قرية غريشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية، بهدف تخليص وحدات القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة هناك، وبلغت خسائر قوات كييف ما يصل إلى 35 عسكريا".وأضاف البيان: "في كراسنوأرميسك، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، تتقدم وحدات من الجيش الثاني (قوات المركز) بنجاح في الجزء الشرقي من المدينة ومنطقة ديناس، وتواصل تطهير بلدة روفنويه".وأردف البيان: "في بلدة ديميتروف، بجمهورية دونيتسك الشعبية، واصلت وحدات الهجوم التابعة للجيش 51 دحر العدو من المنطقتين الشرقية والغربية، وكذلك من الجزء الجنوبي من المدينة".وأردف البيان: "ألحقت وحدات من تجمع قوات "الشمال" خسائر بتشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات سادكي، وبافليفكا، وخوتين، وخرابوفشينا في مقاطعة سومي ومدينة سومي.كما خسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 220 جنديًا، و13 مركبة، وقاذفة صواريخ متعددة من طراز "راك - سا 12" كرواتية الصنع، كما تم تدمير 12 محطة حرب إلكترونية، وثلاثة مستودعات ذخيرة، في منطقة نفوذ قوات "الغرب".وواصلت وحدات مجموعة قوات "الشرق" توغلها في عمق دفاعات العدو، ودحرت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات زاليزنيشني، ودوبروبيلليا، وفيرخنيايا تيرسا، وفارفاروفكا، وبريلوكي، وغوليايبولي في مقاطعة زابوروجيه.وأوضحت الوزارة أن القوات المسلحة الروسية، حيدت في منطقة مسؤولية قوات "دنيبر"، ما يصل إلى 40 عسكريًا أوكرانيًا وسبع سيارات ومستودع إمداد.وأفاد بيان الوزارة الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي صاروخًا من طراز"هيمارس" أمريكي الصنع، و230 طائرة أوكرانية مسيرة".
https://sarabic.ae/20251130/القوات-الروسية-تدمر-معقلا-لقوات-كييف-على-محور-كراسنوأرميسك--وزارة-الدفاع-1107627699.html
https://sarabic.ae/20251130/مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-القيادة-العسكرية-الأوكرانية-تترك-جنودها-في-العراء-على-محور-خاركوف-1107627277.html
الجيش الروسي يدخل بلدة غريشينو التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع

09:28 GMT 30.11.2025 (تم التحديث: 09:45 GMT 30.11.2025)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم البندقية ذاتية الدفع "غياتسينت-إس" التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا
طاقم البندقية ذاتية الدفع غياتسينت-إس التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن طلائع القوات الهجومية التابعة لها التابعة لمجموعة قوات "المركز"، دخلت بلدة غريشينو، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، وكبدت قوات كييف خسائر بشرية ومادية على جميع محاور العملية العسكرية الخاصة.
وأضافت الوزارة في بيان: "تم صد عشر هجمات شنتها وحدات من اللواء الآلي 32 وفوج الهجوم 425 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة قرية غريشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية، بهدف تخليص وحدات القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة هناك، وبلغت خسائر قوات كييف ما يصل إلى 35 عسكريا".
وأضاف البيان: "في كراسنوأرميسك، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، تتقدم وحدات من الجيش الثاني (قوات المركز) بنجاح في الجزء الشرقي من المدينة ومنطقة ديناس، وتواصل تطهير بلدة روفنويه".
وأردف البيان: "في بلدة ديميتروف، بجمهورية دونيتسك الشعبية، واصلت وحدات الهجوم التابعة للجيش 51 دحر العدو من المنطقتين الشرقية والغربية، وكذلك من الجزء الجنوبي من المدينة".
مدفع غياتسينت-بي الروسي يستهدف مواقع تابعة لقوات كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المدفعية الروسية تدمر معقلا لقوات كييف على محور كراسنوأرميسك- وزارة الدفاع
04:47 GMT
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، قُتل أكثر من 260 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية في قطاع كراسنوأرميسك، وفي المجمل، تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "المركز" خسائر تصل إلى 450 جنديًا ومركبتين وقطعة مدفعية.
وأردف البيان: "ألحقت وحدات من تجمع قوات "الشمال" خسائر بتشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات سادكي، وبافليفكا، وخوتين، وخرابوفشينا في مقاطعة سومي ومدينة سومي.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت أكثر من 110 عسكريين وست سيارات على هذا المحور.

كما خسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 220 جنديًا، و13 مركبة، وقاذفة صواريخ متعددة من طراز "راك - سا 12" كرواتية الصنع، كما تم تدمير 12 محطة حرب إلكترونية، وثلاثة مستودعات ذخيرة، في منطقة نفوذ قوات "الغرب".
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، ما يصل إلى 50 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، إحداهما ناقلة جنود مدرعة أمريكية الصنع من طراز M113، وثلاث مركبات، وقطعتي مدفعية ميدانية، ومستودع إمدادات، في منطقة نفوذ قوات "الجنوب".
أسرى أوكران في أيدي القوات الروسية في مقاطعة زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": القيادة العسكرية الأوكرانية تترك جنودها في العراء على محور خاركوف
04:25 GMT
وواصلت وحدات مجموعة قوات "الشرق" توغلها في عمق دفاعات العدو، ودحرت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات زاليزنيشني، ودوبروبيلليا، وفيرخنيايا تيرسا، وفارفاروفكا، وبريلوكي، وغوليايبولي في مقاطعة زابوروجيه.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية خسرت على هذا المحور ما يصل إلى 160 جنديًا، وست سيارات، ومستودع إمدادات.

وأوضحت الوزارة أن القوات المسلحة الروسية، حيدت في منطقة مسؤولية قوات "دنيبر"، ما يصل إلى 40 عسكريًا أوكرانيًا وسبع سيارات ومستودع إمداد.
وأفاد بيان الوزارة الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي صاروخًا من طراز"هيمارس" أمريكي الصنع، و230 طائرة أوكرانية مسيرة".
