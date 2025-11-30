الجيش الروسي يدخل بلدة غريشينو التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن طلائع القوات الهجومية التابعة لها التابعة لمجموعة قوات "المركز"، دخلت بلدة غريشينو، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، وكبدت قوات كييف خسائر بشرية ومادية على جميع محاور العملية العسكرية الخاصة.
وأضافت الوزارة في بيان: "تم صد عشر هجمات شنتها وحدات من اللواء الآلي 32 وفوج الهجوم 425 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة قرية غريشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية، بهدف تخليص وحدات القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة هناك، وبلغت خسائر قوات كييف ما يصل إلى 35 عسكريا".
وأضاف البيان: "في كراسنوأرميسك، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، تتقدم وحدات من الجيش الثاني (قوات المركز) بنجاح في الجزء الشرقي من المدينة ومنطقة ديناس، وتواصل تطهير بلدة روفنويه".
وأردف البيان: "في بلدة ديميتروف، بجمهورية دونيتسك الشعبية، واصلت وحدات الهجوم التابعة للجيش 51 دحر العدو من المنطقتين الشرقية والغربية، وكذلك من الجزء الجنوبي من المدينة".
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، قُتل أكثر من 260 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية في قطاع كراسنوأرميسك، وفي المجمل، تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "المركز" خسائر تصل إلى 450 جنديًا ومركبتين وقطعة مدفعية.
وأردف البيان: "ألحقت وحدات من تجمع قوات "الشمال" خسائر بتشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات سادكي، وبافليفكا، وخوتين، وخرابوفشينا في مقاطعة سومي ومدينة سومي.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت أكثر من 110 عسكريين وست سيارات على هذا المحور.
كما خسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 220 جنديًا، و13 مركبة، وقاذفة صواريخ متعددة من طراز "راك - سا 12" كرواتية الصنع، كما تم تدمير 12 محطة حرب إلكترونية، وثلاثة مستودعات ذخيرة، في منطقة نفوذ قوات "الغرب".
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، ما يصل إلى 50 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، إحداهما ناقلة جنود مدرعة أمريكية الصنع من طراز M113، وثلاث مركبات، وقطعتي مدفعية ميدانية، ومستودع إمدادات، في منطقة نفوذ قوات "الجنوب".
وواصلت وحدات مجموعة قوات "الشرق" توغلها في عمق دفاعات العدو، ودحرت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات زاليزنيشني، ودوبروبيلليا، وفيرخنيايا تيرسا، وفارفاروفكا، وبريلوكي، وغوليايبولي في مقاطعة زابوروجيه.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية خسرت على هذا المحور ما يصل إلى 160 جنديًا، وست سيارات، ومستودع إمدادات.
وأوضحت الوزارة أن القوات المسلحة الروسية، حيدت في منطقة مسؤولية قوات "دنيبر"، ما يصل إلى 40 عسكريًا أوكرانيًا وسبع سيارات ومستودع إمداد.
وأفاد بيان الوزارة الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي صاروخًا من طراز"هيمارس" أمريكي الصنع، و230 طائرة أوكرانية مسيرة".