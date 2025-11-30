https://sarabic.ae/20251130/الجيش-الروسي-يدخل-بلدة-غريشينو-التابعة-لجمهورية-دونيتسك-الشعبية--وزارة-الدفاع-1107634336.html

الجيش الروسي يدخل بلدة غريشينو التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع

الجيش الروسي يدخل بلدة غريشينو التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن طلائع القوات الهجومية التابعة لها التابعة لمجموعة قوات "المركز"، دخلت بلدة غريشينو، التابعة لجمهورية دونيتسك... 30.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-30T09:28+0000

2025-11-30T09:28+0000

2025-11-30T09:45+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

أخبار روسيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0f/1090809667_0:155:3090:1893_1920x0_80_0_0_b942358ed2ae81b8e73a938c1158e593.jpg

وأضافت الوزارة في بيان: "تم صد عشر هجمات شنتها وحدات من اللواء الآلي 32 وفوج الهجوم 425 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة قرية غريشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية، بهدف تخليص وحدات القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة هناك، وبلغت خسائر قوات كييف ما يصل إلى 35 عسكريا".وأضاف البيان: "في كراسنوأرميسك، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، تتقدم وحدات من الجيش الثاني (قوات المركز) بنجاح في الجزء الشرقي من المدينة ومنطقة ديناس، وتواصل تطهير بلدة روفنويه".وأردف البيان: "في بلدة ديميتروف، بجمهورية دونيتسك الشعبية، واصلت وحدات الهجوم التابعة للجيش 51 دحر العدو من المنطقتين الشرقية والغربية، وكذلك من الجزء الجنوبي من المدينة".وأردف البيان: "ألحقت وحدات من تجمع قوات "الشمال" خسائر بتشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات سادكي، وبافليفكا، وخوتين، وخرابوفشينا في مقاطعة سومي ومدينة سومي.كما خسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 220 جنديًا، و13 مركبة، وقاذفة صواريخ متعددة من طراز "راك - سا 12" كرواتية الصنع، كما تم تدمير 12 محطة حرب إلكترونية، وثلاثة مستودعات ذخيرة، في منطقة نفوذ قوات "الغرب".وواصلت وحدات مجموعة قوات "الشرق" توغلها في عمق دفاعات العدو، ودحرت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات زاليزنيشني، ودوبروبيلليا، وفيرخنيايا تيرسا، وفارفاروفكا، وبريلوكي، وغوليايبولي في مقاطعة زابوروجيه.وأوضحت الوزارة أن القوات المسلحة الروسية، حيدت في منطقة مسؤولية قوات "دنيبر"، ما يصل إلى 40 عسكريًا أوكرانيًا وسبع سيارات ومستودع إمداد.وأفاد بيان الوزارة الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي صاروخًا من طراز"هيمارس" أمريكي الصنع، و230 طائرة أوكرانية مسيرة".

https://sarabic.ae/20251130/القوات-الروسية-تدمر-معقلا-لقوات-كييف-على-محور-كراسنوأرميسك--وزارة-الدفاع-1107627699.html

https://sarabic.ae/20251130/مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-القيادة-العسكرية-الأوكرانية-تترك-جنودها-في-العراء-على-محور-خاركوف-1107627277.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم